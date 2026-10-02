Marco Rossi két védőt nem nevez a grúzok elleni meccsre

A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi az északírek ellen megsérülő jobbhátvédet, Bolla Bendegúzt és a Vojvodina középső védőjét, Szűcs Kornélt nem nevezi a 25-ös keretéből a Grúzia elleni esti, 20.45 órakor kezdődő meccsre. Ugyanakkor először tagja a meccskeretnek a Paks csatára, Szalai József. A grúzok meccskeretéből pedig kimaradt többek között az MTK védője, Ilia Beriasvili és a DAC csatára, Giorgi Gauga is.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)

Védők: Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)

Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Szalai József (Paksi FC), Tóth Milán (Vasas FC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz)

A GRÚZ VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Giorgi Mamardasvili (Liverpool – Anglia), Luka Gugesasvili (Göztepe – Törökország), Davit Kereselidze (Dila Gori)

Védők: Luka Locsosvili (1. FC Köln – Németország), Lasa Dvali (CSZKA 1948 – Oroszország), Saba Goglicsidze (Monza – Olaszország), Saba Karebasvili (Basaksehir – Törökország), Saba Sazonov (Getafe – Spanyolország), Jemal Tabidze (Kayserispor – Törökország), Otar Kakabadze (Cracovia – Lengyelország)

Középpályások: Giorgi Csakvetadze (Udinese – Olaszország), Saba Lobjanidze (Real Salt Lake – Egyesült Államok), Otar Kiteisvili (Sturm Graz – Ausztria), Giorgi Kocsorasvili (Sevilla – Spanyolország), Gizo Mamageisvili (Sturm Graz – Ausztria), Anzor Mekvabisvili (Chicago Fire – Egyesült Államok Irakli Egojan (Excelsior – Hollandia),Giorgi Kvernadze (Frosinone – Olaszország)

Támadók: Giorgi Citaisvili (Rayo Vallecano – Spanyolország), Zuriko Davitasvili (Saint-Étienne – Franciaország), Hvicsa Kvarachelia (Paris Saint-Germain – Franciaország), Giorgi Mikautadze (Villarreal – Spanyolország), Budu Zivzivadze (1. FC Heidenheim – Németország)

Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze

NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA, 2. CSOPORT

3. FORDULÓ

20.45: Magyarország–Grúzia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.45: Ukrajna–Észak-Írország, Nagyszombat – élőben az NSO-n!



