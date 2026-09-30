„Le kell számolni az Eb-mámorral”  – a volt NB I-es Zivzivadze lehet a grúzok meglepetésembere?

Grúzia két mérkőzés után teljesen ugyanúgy áll az NL B-ligájának 2. csoportjában, ahogy a magyar válogatott: egy ponttal, egy kapott góllal, mínusz egyes gólkülönbséggel. Mint ismert, az északírek elleni, a 99. percben kapott góllal elveszített mérkőzés a grúz válogatottat 2021 óta irányító francia Willy Sagnol állásába került. Ezért az ukránok elleni hétfői, hazai, gól nélküli találkozót annak fényében is értékelte a grúz sajtó, hogy mi változott az új szövetségi kapitánynál, akinek két napja volt felkészülni a meccsre.



„Csapatunk új szövetségi kapitánya, Ramaz Szvanadze három helyen változtatott a kezdőcsapaton az előző meccshez képest – írja az ukránok elleni meccs kapcsán a sportall.ge. – Helyet kapott a csapatban Kiteisvili, Citaisvili és Csakvetadze. A változtatás a középpályás labdabirtoklás erősítését célozta, hogy irányítani tudja a csapat a játékot.”



A grúz sajtó kiemeli, hogy bár a hazaiak korán mezőnyfölénybe kerültek, Giorgi Csakvetadze helyzeténél a kapus, a Giorgi Mikautadze átadásából helyzetbe kerülő Hvicsa Kvarachelia emelésnél pedig egy védő mentett (igaz a második lehetőségnél leshelyzet előzte meg a lövést). Ennek kapcsán, a magyar válogatottra nézve a Villarrealban szereplő Mikautadze és a PSG-vel kétszeres BL-győztes Kvarachelia páros kapcsolatára érdemes külön is felhívni a figyelmet. Ők játszanak legelöl a grúz csapatban, és az elmúlt másfél évben előbbi hét, utóbbi hat gólt szerzett a válogatottban egy-egy gólpassz mellett.



Ami az ukránok elleni meccset illeti, a grúzok az első félidő minimális mezőnyfölénye (51 százalékban volt náluk a labda) után a második félidőben már kevesebbet birtokolták a labdát (46–54%), és bár kétszer annyi lövéssel próbálkoztak, mint az ukránok (14–7), a gólszerzéshez a négy kaput eltaláló lövés (két ukránnal szemben) kevésnek bizonyult.



A sportall.ge az első két fordulót követő mélyebb helyzetelemzésében azt szögezi le, hogy a grúz futballnak most már meg kell szabadulnia a 2024-es nyolcaddöntős Eb-szereplés mámorától.

„Nem élhetünk az Európa-bajnokság mámorában. Akkoriban sikerült kihozni a csapatból a maximumot, de szembesülnünk kell a változással, és ezt nem sikerült megfelelően kezelnünk. A modern labdarúgás egy folyamatos küzdelem, hogy lépést tudjunk tartani a mindennapos fejlődésben. Willy Sagnol csapata lemaradt ebben a folyamatban. Meglátjuk, mit tesz az új szövetségi kapitány, reméljük, képes lesz változtatni. A modern futball nem merülhet ki abban, hogy kijátsszuk a labdát a szélre. A saját kapunktól az ellenfél tizenhatosáig tartó egységes csapatjátékot kell felépíteni.”





A kritika annak szól, hogy a grúz válogatott sorozatban most már a hetedik tétmeccsén maradt nyeretlen és Sagnollal a kispadon egymás után hat tétmérkőzést el is veszített.



A CrystalSport a pénteki, budapesti meccs kapcsán már arról ír, taktikailag az átmenetek lesznek kiemelten fontosak, hogyan tudják majd kihozni a labdát a saját térfelükről a magyar válogatottól várható letámadással szemben, mert ez lehet a győzelem kulcsa – azt ugyanis Ramaz Szvanadze is hangsúlyozta, hogy három pontért utaznak Magyarországra.



A thepressingzone.com pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy a korábbi betegsége után már egészséges és a magyar válogatott ellen bevethető lesz a német másodosztályú Heidenheimben szereplő 32 éves csatár, Budu Zivzivadze, aki 2019 és 2023 között három csapatban – a Mezőkövesdben, a Fehérvárban és az Újpestben – 97 meccsen szerepelt az NB I-ben és 31 gólt szerzett. Zivzivadze a német másodosztályban ebben az idényben öt bajnokin három gólt szerzett, viszont a grúz keretben évek óta csak kiegészítő embernek számít, az északírek és az ukránok elleni meccset is csak a kispadról nézhette végig, a legutóbbi válogatott gólját is már több mint két éve szerezte. Ha Szvanadze a támadójátékban változtatni szeretne, akkor Zivzivadze szerepeltetése lehet az egyik opció. A sportall.ge is megjegyezte elemzésében a csatár kapcsán, hogy kaphatott volna bizonyítási lehetőséget már az első két fordulóban is. A jelenlegi grúz keretből rajta kívül a volt ferencvárosi belső védő, Lasa Dvali játszott korábban az NB I-ben (az ukránok és az északírek elleni meccset is végigjátszotta), míg Ilia Beriasvili jelenleg is az MTK Budapest játékosa (a védő csak az északírek ellen játszott, a 85. percben cserélték be).



A thepressingzone.com szerint grúz szempontból a magyar válogatott elleni meccs kulcsa az lesz, az új kapitány képes-e megtalálni annak a módját, hogy Kvaracheliát helyzetbe hozzák a magyar kapu előtt, úgy, hogy ez nem megy közben a védekezés rovására. Ez az, ami az első két fordulóban kevésbé működött, ugyanis a PSG támadója az ukránok és az északírek ellen összesen csak két kaput eltaláló lövésig jutott el öt kísérletből.



A GRÚZ VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Giorgi Mamardasvili (Liverpool – Anglia), Luka Gugesasvili (Göztepe – Törökország), Davit Kereselidze (Dila Gori)

Védők: Luka Locsosvili (1. FC Köln – Németország), Lasa Dvali (CSZKA 1948 – Oroszország), Saba Goglicsidze (Monza – Olaszország), Ilia Beriasvili (MTK Budapest – Magyarország), Saba Karebasvili (Basaksehir – Törökország), Saba Sazonov (Getafe – Spanyolország), Jemal Tabidze (Kayserispor – Törökország), Otar Kakabadze (Cracovia – Lengyelország), Irakli Azarovi (Sahtar Donyeck – Ukrajna)

Középpályások: Giorgi Csakvetadze (Udinese – Olaszország), Saba Lobjanidze (Real Salt Lake – Egyeslt Államok), Otar Kiteisvili (Sturm Graz – Ausztria), Giorgi Kocsorasvili (Sevilla – Spanyolország), Gizo Mamageisvili (Sturm Graz – Ausztria), Anzor Mekvabisvili (Chicago Fire – Egyesült Államok), Otar Mamageisvili (Wolfsberger AC – Ausztria), Vladimer Mamucasvili (Torpedo Kutaisi), Nodar Lominadze (Torpedo Kutaisi), Irakli Egojan (Excelsior – Hollandia),Giorgi Kvernadze (Frosinone – Olaszország)

Támadók: Giorgi Citaisvili (Rayo Vallecano – Spanyolország), Zuriko Davitasvili (Saint-Étienne – Franciaország), Giorgi Gagua (DAC – Szlovákia), Hvicsa Kvarachelia (Paris Saint-Germain – Franciaország), Giorgi Kvernadze (Frosinone – Olaszország), Giorgi Mikautadze (Villarreal – Spanyolország), Budu Zivzivadze (1. FC Heidenheim – Németország),. Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze



NEMZETEK LIGÁJA

1. FORDULÓ

B-LIGA

2. CSOPORT

Grúzia–Észak-Írország 0–1

Tbiliszi, Borisz Paicsadze Nemzeti Stadion, 5000 néző. Vewzette: Grindfeld (izraeli)

Grúzia: Mamardavili – Goglicsidze (Beriasvili, 86.), Dvali, Locsosvili (Tabidze, 86.) – Kakabadze, Kocsorasvili, Mekvabisvili (Kiteisvili, 77.), Harebasvili (Csakvetadze, a szünetben) – Kvernadze (Davitasvili, 77.), Mikautadze, Kvarachelia. Szövetségi kapitány: Willy Sagnol

Észak-Írország: P. Charles – Atcheson (C. O'Neill, 86.), Ballard (McNair, 90+5.), C. Brown (McConville, 73.), Hume – S. Charles – P. Kelly (B. Spencer, 73.), Galbraith, Price, Devenny – Donley (Magennis, 73.). Szövetségi kapitány: Michael O'Neill

Gólszerző: S. Charles (90+9.)



Grúzia–Ukrajna 0–0

Tbiliszi, Borisz Paicsadze Nemzeti Stadion. Vezette: Aghayev (azeri)

Grúzia: Mamardasvili – Kakabadze, Goglicsidze, Dvali, Locsosvili – Kocsorasvili (Egojan, 90+2.), Csakvetadze (Davitasvili, 73.), Kiteisvili (Mekvabisvili, 73.) – Citaisvili, Mikautadze (Kvarnadze, 67.), Kvarachelia. Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze

Ukrajna: Trubin – Bondar, Sarapij, Mihalko – Zubkov (Cihankov, 79.), Pihalonik (Ocseretyko, a szünetben), Nazarina, Mihajlicsenko – Hlany (Saparenko, 65.) – Ponomarenko (Jaremcsuk, a szünetben), Vanat (Szikan, a szünetben). Szövetségi kapitány: Andrea Maldera

NEMZETEK LIGÁJA

3. FORDULÓ

B-LIGA

2. CSOPORT

PÉNTEK

20.45: Ukrajna–Észak-Írország, Nagyszombat – élőben az NSO-n!

20.45: MAGYARORSZÁG–Grúzia, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!