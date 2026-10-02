Fanatikus merénylő késsel a kezében – Szeles Mónika drámája, visszatérése és talpra állása

1993. április 30. a sporttörténelem egyik fekete napja. Azon az emlékezetes pénteken a Hamburgban zajló tenisztorna negyeddöntőjében az aktuális világelső, a mindössze 19 éves Szeles Mónika a bolgár Magdalena Malejeva ellen lépett pályára. Szeles az első megnyert játszma után a másodikban 4:3-ra vezetett. A két teniszező a szokott módon leült a térfélcsere idejére, majd egy férfi felállt a nézőtéren, néhány lépést tett a pálya felé, elővett egy kést és hátba szúrta Szeles Mónikát. Az egész néhány másodperc alatt történt. A támadó nem pénzt akart, nem politikai indíték vezérelte és saját bevallása szerint megölni sem akarta a világelsőt. Egyetlen célja volt, hogy Szeles Mónika ne tudjon teniszezni, és kedvence, Steffi Graf kerüljön a világranglista élére. A penge csak néhány centiméter mélyen hatolt Szeles hátába, mégis örökre megváltoztatta az életét, két nagy bajnok rivalizálását és talán a női tenisz történetét is. Az Újratöltve magazin 16. adása részletesen felidézi az előzményeket, a tragikus napot, valamint a történtek Szeles Mónikára és a világ teniszsportjára gyakorolt hatását. A korabeli tudósítások, beszámolók, a Szeles Mónikával és edző-édesapjával, Szeles Károllyal készült interjúk és a rendőrségi jegyzőkönyvben leírtak mellett megszólal a párosban Grand Slam-győztes, korábbi világranglista-13. Temesvári Andrea, Ruszanov András tenisztörténész, a Szeles Mónikát jól ismerő, vele számos interjút készítő rádióriporter Siklós Erik, dr. Lénárt Ágota sportpszichológus, valamint a sportesemények rendőri biztosításának szakértője, Kiss Róbert rendőr ezredes.