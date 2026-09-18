Varga Barnabásra jó néhány hét kihagyás vár: nem lesz bevethető a válogatottban – NS-infó

Jöhet a B-terv: egyszerre szisszent fel az egész Ajja Szofija Stadion, amikor Varga Barnabás a Panszeraikosz elleni csütörtöki Görög Kupa-mérkőzés 56. percében a jobb combhajlítójához kapott a labdáért vívott párharcban, majd elterült. Lapunk tudósításából is kiderült, a földet csapkodva, az arcát eltakarva feküdt a gyepen, játékostársai aggodalmasan körbevették, az ápolást követően pedig sápadt arckifejezéssel, sántikálva, a nadrágját a jobb combján felhúzva ment az öltözőbe. Marko Nikolics vezetőedző a 8–1-re megnyert mérkőzés után – amelyen Varga Barnabás duplázott, Vitális Milán pedig sarokkal egy gólt szerzett – még csak annyit mondott, hogy a Volosz elleni hétvégi bajnokit biztosan ki kell hagynia, a görög sajtó, főleg amelyik az AEK-kel foglalkozik, aggodalmas cikkeket közölt a csapat legjobb formájában játszó csatáráról.

A Nemzeti Sport úgy értesült, hogy a combjában megállapítható a szakadás az első vizsgálatok alapján, viszont annak mélysége – tehát hogy részleges vagy teljes izomszakadás történt – nem. Azt pénteki lapszámunkban is közöltük, hogy a részleges szakadás egy-két, a teljes szakadás akár három hónapnál is tovább tartó rehabilitációt igényelhet, annyit már megtudtunk, hogy a remek csatár esetében is jó néhány hetes kihagyásra kell számítani, így a válogatott szeptemberi (25-én Ukrajnát fogadja a nemzeti csapat, három nappal később Belfastban Észak-Írországgal játszik) és októberi (2-án Grúziával játszik a Puskás Arénában, 5-én pedig Nagyszombatban Ukrajnával) Nemzetek Ligája B-ligás csoportmeccsein sem lesz bevethető. A pontos vizsgálati eredményekről információnk szerint szombaton értesül a játékos és a klub (s persze a válogatott), legrosszabb esetben a teljes őszi időszakban nélkülöznie kell őt Marco Rossi szövetségi kapitánynak is.

Fotó: Czinege Melinda

Éppen csütörtökön, a keddi kerethirdetés margójára jelent meg a Nemzeti Sport állandó rovatában az aktuális formamutatók alapján a Mi 11-ünk, s úgy indokoltuk Varga Barnabás szerepeltetését, hogy egyelőre képességek és tapasztalat terén megközelítőleg sincs alternatívája centerposzton. Szalai József remek formában kezdte a bajnokságot a Paks színeiben, magasságához képest gyors, jól cselező, a kapu előtt kreatív megoldásokra és remek befejezésekre képes futballista, de néhány NB I-es mérkőzés után kellene átvennie egy klasszis támadó helyét. Rajta kívül jelenleg nincs kifejeztett középcsatár a keretben. Lukács Dániel elmozgó centerként már bevált, de ő inkább mélyebbről indulva nyújt hasznos teljesítményt, nem célemberként. Az ő szerepeltetése azt jelentené, hogy hamis kilencessel játszik a válogatott. Kovács Bendegúz ugyan megkapta a bizalmat Marco Rossitól a nyári felkészülési mérkőzésekre, stabil játékperceket azóta sem kapott az AZ felnőttjei között, múlt héten pénteken két percet kapott a Willem II ellen (1–1), ezen kívül csak a fiatalok között lépett pályára.

A játékstílus szempontjából nem, de a percek szempontjából kézenfekvő lenne Gruber Zsombor meghívása, hiszen az erős belga bajnokságban rendszeresen játszik. Ugyanakkor ő sem középcsatár, inkább Lukács Dániel szerepkörében lubickolna. Egyáltalán nem könnyű tehát Marco Rossi, a stábtagok és a magyar válogatott helyzete Varga Barnabás kidőlésével. Nem csupán a keret egyik legnagyszerűbb játékosát veszítette el legalább négy meccsre a csapat, a pótlása is fejtörést okozhat.

A MAGYAR VÁLOGATOTT IDEI MÉRKŐZÉSEI

Magyarország–Szlovénia 1–0

G: Schön (79.)

Magyarország–Görögország 0–0

Magyarország–Finnország 2–1

G: Varga B. (25., 43.), ill. T. Miettinen (71.)

Magyarország–Kazahsztán 3–1

G: Szoboszlai (52.), Schäfer (67.), Tóth R. (90+2.), ill. Malij (9.)



NEMZETEK LIGÁJA

Szeptember 25., 20.45 óra: Magyarország–Ukrajna

Szeptember 28., 20.45: : Észak-Írország–Magyarország

Október 2., 20.45: Magyarország–Grúzia

Október 5., 20.45: Ukrajna–Magyarország

November 14., 18.00: Grúzia–Magyarország

November 17., 20.45: Magyarország–Észak-Írország