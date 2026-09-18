Jégkorong: meccsdömpinggel kezdődik mindkét sorozat

Hogy valami jó is legyen abban, hogy elmúlt a nyár és jönnek a borús, esős hónapok: bedobják végre a korongot a jégkorongbajnokságokban. Sőt, rögtön a bőség zavarával kell küzdenünk, ugyanis a két magyar érdekeltségű ligában összesen tizenegy meccset rendeznek pénteken. Pályára lép a második ICEHL-idényére készülő Ferencváros, az első számú magyar klubcsapat titulusát megőrizni kívánó Hydro Fehérvár AV19 és nyolc csapat az Erste Ligában is, köztük az újonc Háromszéki Ágyúsok.

Van miből szemezgetniük a jégkorongrajongóknak, és bár messzemenő következtetéseket az első játéknapon látottakból nem vonhatunk le, benyomásokat szerezni és a játék hiányából fakadó hiányérzetet elnyomni már pénteken is adódik alkalom. Rengeteg kérdőjel van még az esélyeket illetően, hiszen például a Szélig Viktor ­sportigazgató által épített HC Milanót még nem láthattuk tétmeccsen jégen, de egyébként is – az eddigi gyakorlathoz híven – annyira megváltozott a csapatok összetétele, hogy csak tippelni lehet, melyik mire megy a 2026–2027-es kiírásban.

VÉLEMÉNYEK BÁLIZS Bence, az FTC-Telekom kapusa: – Az öltözői összhang jobb, mint egy évvel ezelőtt volt. Sokkal többet és jobban beszélgetünk, mint korábban, akik a nyáron érkeztek, azok is könnyen beilleszkedtek. Keserű szájíz maradt bennünk tavasszal, miután épphogy lemaradtunk a rájátszásról, minden egyes mérkőzésen azért fogunk küzdeni, hogy ez ne történjen meg még egyszer. Eggyel több csapat lesz a ligában, mint az előző idényben, még nagyobb verseny várható. December, január környékén lesz egy nagyon sűrű etapunk, ami döntően befolyásolhatja, hogyan zárjuk az alapszakaszt. Az ICEHL két magyar csapata között nüansznyiak a különbségek, remélem, közönségszórakoztató, telt házas és kiegyenlített meccseket játszunk majd a Volánnal, mert az jó a magyar hokinak és a szurkolóknak is. ERDÉLY Csanád, a Volán csatára: – Nem volt olyan mérkőzésünk a felkészülés alatt, hogy ne nélkülöztünk volna három-négy kulcsjátékost, nyilván megérezzük a hiányukat, de így néhány fiatalnak valamivel több lehetőség jutott. Összességében a liga erősödött, de a Villachnak adódtak anyagi problémái. Az emlékhétvégén láttuk, hogy a Bécs és a Fradi is milyen játékerőt képvisel, mi fiatalodtunk, de a küzdést és a brusztolást jobban érzem az idei csapaton. Kell néhány hét, mire minden együttes megmutatja a valódi arcát. Óriási erőpróba lesz az első hétvége, mindkét ellenfelünk már az előző idényekben is erős volt. Szeretnénk a hazai mérkőzéseink többségét megnyerni, mert ez elengedhetetlen a rájátszásba jutáshoz. Ha hasonló stílust és küzdést mutatunk, mint az emlékhétvégén, már elégedettek leszek.

Néhány esemény azért segít abban, hogy tisztább képet kapjunk az erőviszonyokról. Az Erste Liga címvédője, a Gyergyói HK például stratégiaváltáson ment keresztül, ami átmeneti gyengüléssel is járhat, de amit a csapat a román Szuperkupában és a Román Kupában mutatott, az alapján szurkolóinak nincs sok oka aggodalomra. A felkészülési időszakban a Fradi hosszú idő után újra le tudta győzni a Volánt, de ahogy az előző idény alapszakaszának végén, most is nagyon kiegyenlített volt a párharc.

A bajnok Gyergyói HK nyári változásai átmeneti gyengüléssel járhatnak (Fotó: MTI/Kátai Edit)

Péntektől végre háttérbe szorul a találgatás, újra jégen láthatjuk a profikat, akik minden bizonnyal a teljesítményükkel igyekeznek válaszolni a velük kapcsolatban felvetődő kérdésekre.

TUDNIVALÓK Erste Liga

Az Erste Liga alapszakasza szeptember 18-tól február 7-ig tart, és összesen 180 mérkőzést játszanak. Az előző idényhez képest eggyel több csapat vág neki a bajnokságnak, a Háromszéki Ágyúsok csatlakozásával már 10 együttes alkotja a mezőnyt, amelyek mindegyike négyszer méri össze az erejét mindegyik csapattal. Az alapszakasz végén az utolsó két helyezett nem folytathatja tovább a küzdelmeket, az első nyolc a rájátszásba jut, ahol ellenfélválasztás nélkül, a tabellán elért helyezés alapján alakul ki a párosítás, a kígyóelv alapján: az első a nyolcadikkal, a második a hetedikkel játszik – és így tovább. Az alapszakasz és a playoff között az anyaországi csapatok az ob I címéért küzdenek meg, amely sorozatban az EL növekvő mérkőzésszáma miatt ezúttal csak elődöntő és döntő lesz. Az Erste Liga rájátszása március 12-én kezdődik, a párharcok az egyik fél negyedik győzelméig tartanak. ICEHL

Az osztrák bázisú bajnokság az Erste Ligához hasonlóan szeptember 18-án rajtol, de a több csapat miatt az alapszakasza tovább tart, február 24-én ér véget. Addig mindenki mindenkivel négyszer mérkőzik meg (2-2 alkalommal otthon és idegenben). Az alapszakasz összesen 52 fordulóból és 364 meccsből áll. Az alapszakasz végén a tabella első hat helyezettje automatikusan a rájátszás negyeddöntőjébe jut, míg a 7-10. helyezettek rájátszáskvalifikációban döntik el, melyik két csapat csatlakozik a playoffba jutottakhoz. Ebben a körben a 7. helyezett választ, hogy a 9. vagy a 10. helyezettel szeretne-e megmérkőzni a rájátszásért, a párharcok az egyik fél második győzelméig tartanak. Ahogy kialakult a negyeddöntő mezőnye, az alapszakasz első helyezettje ellenfelet választ, majd a második és a harmadik is, a negyedik azt kapja, akit az előző három nem választott. A playoffban a párharcok az egyik fél negyedik győzelméig tartanak. A rájátszás meccsein döntetlen esetén a párharcokat nem eldöntő mérkőzéseken a rendes játékidő után húsz perc hosszabbítás következik teljes létszámmal, majd a második extra 20 perctől 3 mezőnyjátékos + 1 kapus küzd tovább az első, győzelmet jelentő gólért. A párharcokat eldöntő meccseken végig teljes létszámmal játszanak a csapatok a hosszabbításban.

NS-SZAKÉRTŐ KOVÁCS Attila, az MJSZ sportigazgatója: – Hosszú menetelés indul el az osztrák ligában, szokásosan sűrű versenynaptára van mindkét magyar csapatnak. Az utazásokat tekintve azt látjuk, hogy nehéz sorsolást kaptak. Mindkét együttes átalakult a nyáron, a Ferencváros második ICEHL-idényére kikristályosodott, kire bízhat nagyobb szerepet a klub és milyen légiósokra van szüksége. Az Ifj. Ocskay Gábor-emléktornán már megmérkőzött egymással a felkészülési időszakban a Volán és a Fradi, és roppant szoros meccsen nyertek a zöld-fehérek. A fehérváriaknál a folytonosság jegyében a posztján maradt a vezetőedző, Ted Dent, a ­sportigazgató, Kiss Dávid azonban valamelyest más irányba viszi a csapatot, mint elődje, talán így több magyar fiatalt ki tudnak próbálni, ami a hazai jégkorong előnyére válhat. Nagyon nehéz megmondani, mire lehetnek képesek a ligában a magyar együttesek. A Ljubljana, a Bolzano vagy a Graz, amelyek az előző években sikeresek voltak, most sem lassítottak, csak erősebbek lettek a nyáron az előző idényhez képest. A Volán példája azonban tanulságos, hiszen legutóbb épphogy becsúszott a rájátszásba, mégis sikerült bejutnia az elődöntőbe – ez is mutatja, mennyire kiegyenlített ­bajnokság az ICEHL. December környékén már teljesebb képünk lesz az erőviszonyokról. Az Erste Ligában a címvédő Gyergyói HK koncepciót váltott, sokkal több helyi és fiatal játékost fog használni, mint eddig, ­ugyanakkor megmaradt a csapat erős magja, ami arra utal, hogy a tabella elején végez majd a klub, semmint a közepén. Nagyon izgatott vagyok, hogy a Háromszéki Ágyúsok csatlakozik a ligához, kíván­csian várjuk, milyen erőt képvisel majd. Az edzőmeccseket látva szoros bajnokságra van kilátás. Talán a Brassó tűnik a legerősebbnek, de az anyaországi csapatoknál is történtek olyan változások, ame­lyek javíthatnak egy-egy klub teljesítményén. Újpesten és Dunaújvárosban is edzőváltás volt. A BJA HC és a DVTK Jegesmedvék egyaránt a legjobb négybe jutott az előző idény rájátszásában, és mindkét csapat a folytonosság mellett tette le a voksát, edzőik folytatják a munkát. Az előszezonban a FEHA19 is biztatóan teljesített, láthatjuk rajta, hogy évről évre fej­lődik, és idényről idényre erősebb kerettel vág neki a küzdelmeknek.

ICEHL

Alapszakasz, 1. forduló. FTC-Telekom–Ljubljana (szlovén), 18.30. Hydro Fehérvár AV19–Linz (osztrák), 19.15. Salzburg (osztrák)–Klagenfurt (osztrák), 19.15, Innsbruck (osztrák)–Milano (olasz), 19.15. Vorarlberg (osztrák)–Villach (osztrák), 19.30. Bolzano (olasz)–Vienna (osztrák), 19.45. Pustertal (olasz)–Graz (osztrák), 19.45

ERSTE LIGA

Alapszakasz, 1. forduló. FEHA19–DVTK Jegesmedvék, 15. Corona Brasov (romániai)–Háromszéki Ágyúsok (romániai), 17.30. UTE–Gyergyói HK (romániai), 18. DEAC–SC Csíkszereda (romániai), 18.30