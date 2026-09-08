Vargával és Vitálissal soraiban nyert az AEK Athén; Gulácsi kezdő a Villarrealban – ÉLŐ BL-EREDMÉNYKÖVETŐ

Elkezdődött a Bajnokok Ligája 2026-2027-es idényének alapszakasza: Varga Barnabás és Vitális Milán is végigjátszotta az AEK Athén győztes meccsét (1–0) a LASK ellen, míg Gulácsi Péter ott van a Villarreal kezdőjében a Borussia Dortmund ellen. Kövesse az összes keddi BL-meccs alakulását a Nemzeti Sport élő eredménykövetője segítségével!

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ, KEDD

AEK Athén (görög)–Linzer ASK (osztrák) 1–0 (Marin 21.)

AEK Athén: Varga Barnabás és Vitális Milán is végig a pályán volt.

FC Bruges (belga)–Aston Villa (angol) 2–3 (Vetlesen 19., Tresoldi 61. – 11-esből, ill. McGinn, 11., Buendía 22., N. Jackson 43.)

HAMAROSAN KEZDŐDIK

21.00: Real Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz) (RTL+) – élőben az NSO-n!

21.00: Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol) (Tv: Sport2, RTL+)

21.00: FC Porto (portugál)–Manchester City (angol) (Tv: Sport1, RTL+)

21.00: Lille OSC (francia)–Real Betis (spanyol) (RTL+)