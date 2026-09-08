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BL: AEK Athén–LASK 1–0

Vargával és Vitálissal soraiban nyert az AEK Athén; Gulácsi kezdő a Villarrealban – ÉLŐ BL-EREDMÉNYKÖVETŐ

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.09.08. 20:40
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Varga Barnabás (Fotó: AEK)
Címkék
Bajnokok Ligája BL-alapszakasz Vitális Milán Varga Barnabás AEK AEK Athén BL-eredménykövetés
Elkezdődött a Bajnokok Ligája 2026-2027-es idényének alapszakasza: Varga Barnabás és Vitális Milán is végigjátszotta az AEK Athén győztes meccsét (1–0) a LASK ellen, míg Gulácsi Péter ott van a Villarreal kezdőjében a Borussia Dortmund ellen. Kövesse az összes keddi BL-meccs alakulását a Nemzeti Sport élő eredménykövetője segítségével!

 

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ, KEDD
AEK Athén (görög)–Linzer ASK (osztrák) 1–0 (Marin 21.)
AEK Athén: Varga Barnabás és Vitális Milán is végig a pályán volt. 
FC Bruges (belga)–Aston Villa (angol) 2–3 (Vetlesen 19., Tresoldi 61. – 11-esből, ill. McGinn, 11., Buendía 22., N. Jackson 43.)
HAMAROSAN KEZDŐDIK
21.00: Real Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz) (RTL+) – élőben az NSO-n!
21.00: Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol) (Tv: Sport2, RTL+)
21.00: FC Porto (portugál)–Manchester City (angol) (Tv: Sport1, RTL+)
21.00: Lille OSC (francia)–Real Betis (spanyol) (RTL+)

 

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