Bódog visszatér, a Nyíregyháza 17 éve nem nyert otthon a Fradi ellen



ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 8. FORDULÓJA ELÉ

PÉNTEK

PUSKÁS AKADÉMIA FC–KISPEST-HONVÉD FC

♦ Eddig 25 találkozójuk volt az NB I-ben, az örökmérleg Honvéd-fölényt mutat: a felcsútiak 8-szor nyertek, a kispestiek 11-szer, a döntetlenek száma 6.

♦ A 2020-as években lejátszott 11 meccséből azonban a Honvéd mindössze 3-at tudott megnyerni, miközben 2 iksz mellett a Puskás AFC 6-ot. Legutóbb a 2022–2023-as idényben mérkőztek meg egymással és rendre az aktuális házigazda győzött, 2-szer a felcsútiak, 1-szer a kispestiek.

♦ A Puskás Akadémia pályaválasztása mellett 16 mérkőzés után minimális különbséggel a Fejér megyeiek állnak jobban: 7-szer győztek, 3-szor ikszeltek, 6 alkalommal pedig a vendég Honvéd diadalmaskodott. 2022 és 2023 tavaszán is a záró fordulóban találkoztak a Pancho Arénában, és a kispestiek számára mindkétszer a bennmaradás volt a tét. Ez előbb egy 2–1-es győzelemmel sikerült nekik, a három éve játszott, legutóbbi találkozójuk azonban fájó emlék a fővárosiak számára, hiszen a 2–1-es vereségük akkor a búcsút jelentette az élvonaltól. A teljességhez tartozik, hogy a kispestiek 0–0-nál a hajrában Szolnoki Roland kezezésénél nem kaptak meg egy jogos tizenegyest – a hibát később a Játékvezetői Bizottság is elismerte.

♦ A Puskás Akadémia legutóbb 1–0-ra alulmaradt az akkor még utolsó ZTE otthonában, így az egyetlen csapat a mezőnyben, amely az előző 2 fordulóban nem szerzett pontot. Ennek ellenére több győzelmével (4) továbbra is a tabella élén áll. A sors különös fintora, hogy a most ismét az aktuális sereghajtóval találkozik.

♦ Az újonc Honvéd az előző körben Győrött 2 gólt is kapott a hosszabbításban, így hiába egyenlített kétszer is – másodszor a 93. percben –, 3–2-re kikapott. A liga egyetlen együttese, amelynek még csak 1 győzelme van, és mivel a szintén hatpontos ZTE már kétszer is nyert, ezért csúszott vissza az utolsó helyre.

♦ A felcsútiak az előző bajnoksághoz hasonlóan most is idegenben eredményesebbek, otthon csak a Paksot tudták legyőzni, a Kisvárdával és az FTC-vel szemben alulmaradtak, így csak tizedikek a hazai tabellán.

♦ A kispestiek idegenben még nyeretlenek (2 döntetlen, 1 vereség), pedig mindhárom találkozójukon értek el gólt a 87. perc után. A vendégtáblázaton csupán 3 csapatot előznek meg.

Rúsz Márton Felcsúton tér vissza, ahol négy éve bemutatkozott az NB I-ben (Fotó: Czinege Melinda)

♦ A találkozót Rúsz Márton vezeti, aki a 3. forduló Debrecen–Nyíregyháza mérkőzésén elmulasztotta kiállítani az ellenfelét megrúgó, majd megütő Batik Bencét. Emiatt a játékvezetőt itthon pihentették, és bő egy hónap után most tér vissza az NB I-be. Érdekesség, hogy csaknem négy évvel ezelőtt éppen egy Puskás Akadémia–Bp. Honvéd (1–0) mérkőzésen mutatkozott be az élvonalban.

SZOMBAT

KISVÁRDA MASTER GOOD–PAKSI FC

♦ Huszonegy mérkőzést játszottak eddig az NB I-ben, az örökmérleg a vendég tolnaiak enyhe fölényét mutatja: 7 kisvárdai győzelem, 5 döntetlen, 9 paksi siker. A gólátlag elég magas, 3.3/mérkőzés, ebben erősen közrejátszott, hogy az atomvárosiak az előző bajnokságban összesen 11 (!) góllal terhelték meg a piros-fehérek hálóját.

♦ Február végén a Várda hátrányból fordítva, Branimir Cipetic tizenegyesével 2–1-re verte meg a vendég Paksot és ezzel megszakította a zöld-fehérek szabolcsiak elleni 6-os bajnoki győzelemsorozatát.

♦ A Várkerti Stadionban a házigazdák az eredményesebbek: 5 győzelem és 3 iksz mellett a tolnaiak csak kétszer tudtak nyerni: 2024 februárjában (0–1) és tavaly augusztusban (1–5). Utóbbi a paksiak rekordgyőzelme ebben a párosításban.

♦ A Kisvárda 4 fordulón át tartó nyeretlenségének (2 döntetlen, 2 vereség) vetett véget azzal, hogy legutóbb győzni tudott az MTK otthonában (2–1). Supka Attila együttese az egyetlen, amelynek semleges a gólkülönbsége (9–9).

♦ Érdekesség, hogy miközben átlagban a Kisvárda meccsein esett a legkevesebb gól (2.57-es átlag), a Paksén a legtöbb (4.57).

♦ A tolnai csapat az előző két körben nem tudott győzni (1 iksz, 1 vereség), sőt, a legutóbbi 6 bajnokijából is csak egyet nyert meg (2–0 az Újpest ellen), amivel utolsó előtti a hatfordulós formatabellán.

♦ Pályaválasztóként a Várda játszotta eddig a legtöbb döntetlent, 3-at, és mivel az Újpesttől kikapott (2–4), így odahaza még nyeretlen az ősszel és csak 10. a hazai táblázaton.

♦ A Paks pedig vendégként 10., hiszen 2 vereség után az első idegenbeli pontját legutóbb Nyíregyházán szerezte meg, ahol egyébként a 87. percig nyerésre állt (1–1).

DEBRECENI VSC–VASAS FC

♦ Az örökmérlegük eléggé kiegyenlített, 35 debreceni és 32 angyalföldi győzelem mellett 20 találkozó hozott döntetlent (az 1994 őszén 0–0-nál félbeszakadt „szotyis" meccs három pontját az angyalföldiek kapták meg, így azt a Vasas-diadalokhoz számoltuk).

♦ A közelmúlt viszont elsöprő debreceni fölényt mutat. 2002 májusa óta 29 NB I-es mérkőzést vívott egymással a két csapat, és a Loki ezek közül 22-t megnyert és mindössze 3-at vesztett el! Legutóbb, 2023 áprilisában a Nagyerdei Stadionban a DVSC 3–1-re verte meg a Vasast, amelynek a kispadján bajnokin akkor ült utoljára a Lokival korábban két NB I-es elsőséget szerzett Kondás Elemér.

♦ Debrecenben 44-szer csaptak össze az élvonalban, a mérleg 20 hazai győzelem, 10 iksz, 14 piros-kék diadal. A legutóbbi hajdúsági találkozójukról már esett szó, az előző kettőn viszont nem tudott nyeri a Loki: 2018 áprilisában Michael Oenninggel a kispadon 3–2-re nyert a fővárosi gárda, 2022 augusztusában pedig úgy lett 1–1 a vége, hogy a 86. percben még vezetett Kuttor Attila több mint 60 percet emberhátrányban játszó együttese.

♦ A Loki az előző fordulóban meglepetésre 4–2-re győzött Pakson és már egymás után az 5. bajnokiján nem kapott ki (2 győzelem, 3 döntetlen), így az FTC-vel egálban a leghosszabb aktív veretlenségi sorozata van a mezőnyben. A piros-fehérek az április 18-i diósgyőri 5–0-s sikerük óta tudtak először legalább 4 gólt szerezni.

♦ A Vasas két vereséget követően a Nyíregyháza ellen tért vissza a győzelem útjára (3–2), ráadásul 0–1-ről. A fordulónak a 3. helyről vág neki, és újonc létére a második legjobb a gólkülönbsége a bajnokságban (+4), a 9 kapott góljánál egyedül a Ferencvárosnak van kevesebb.

♦ A DVSC otthoni mérlege közepes (1 diadal, 2 iksz, 1 vereség), a legutóbbi két találkozóját hátrányból hozta döntetlenre.

♦ Az angyalföldi piros-kékek mindhárom eddigi házon kívüli meccsüket a fővárosban játszották, és egyedül legutóbb, Újpesten maradtak alul (1–3) a vendégmérlegük 1 győzelem, 1 döntetlen, 1 kudarc.

VASÁRNAP

MTK BUDAPEST–ETO FC

♦ 1937 óta 138 lejátszott élvonalbeli összecsapásuk volt, és bár a közelmúltban a Rába-partiak az eredményesebbek, összességében a fővárosiak még így is hússzal több győzelemmel állnak: az örökmérleg 62 MTK-diadal, 34 döntetlen, 42 ETO-siker. A gólkülönbség 257–199 a kék-fehérek javára, így ha a győriek vasárnap betalálnak, a következő lesz a jubileumi, 200. góljuk ebben a párosításban. (1951 decemberében elmaradt a találkozójuk, a 2 pontot 0:0-val a házigazda Győri Vasas kapta meg – ezt a meccset nem számítottuk bele a statisztikába).

♦ Márciusban nem esett gól a győri találkozójukon, ezzel megszakadt az ETO 3-as győzelmi szériája, viszont a Rába-partiak így is 5 meccse veretlenek a kék-fehérekkel szemben. Az MTK legutóbb 2024 augusztusában, idegenben Bognár István két büntetőjével, 2–1-re tudta megverni a zöld-fehéreket.

♦ Az MTK otthonából többnyire pont nélkül térnek haza a győriek, hiszen a 70 alkalomból 45-ször vesztesen távoztak. Döntetlent 17-szer harcoltak ki és a zöld-fehérek mindössze 8-szor tudták hazavinni mind a három pontot (1946-ban kétszer – először az Üllői útról –, majd 1983-ban, 1997-ben, 2001-ben, 2012-ben és 2013-ban 1–2, legutóbb tavaly augusztusban 7–2-re kiütötték a fővárosiakat – igaz, Vitályos Viktor piros lapja miatt a 65. perctől emberelőnyben játszva. Ez a győriek legnagyobb idegenbeli diadala a közel kilenc évtizedes élvonalbeli párviadaluk során.

♦ 1940 és 2023 között 7-szer találkoztak a másodosztályban, az ETO 3-szor győzött, a döntetlenek és a fővárosi sikerek száma 2–2.

♦ Az MTK nem tudott győzni a legutóbbi 2 bajnokiján (1 döntetlen, 1 vereség), sőt az előző 6-ból is csak egyet, a Nyíregyháza ellenit (2–1) tudta megnyerni.

♦ Az ETO legutóbb csak egy 98. percben szerzett góllal volt képes hazai pályán legyűrni az alsóházi újonc Honvédot (3–2). Az egy mérkőzéssel kevesebbet játszott FTC-vel holtversenyben a mezőnyben legkevesebb, mindössze 1 veresége van (0–3 a Fraditól), a legjobb a gólkülönbsége (+5) és ott van az élbolyban.

♦ A kék-fehérek odahaza 50 százalékosak, mindkét győzelmüket egy-egy vereség követte, ha a sorminta folytatódik, most egy újabb diadalnak kellene következnie.

♦ A győriek mindhárom eddigi házon kívül meccsüket döntetlenre hozták, de mindig ők vezettek és az ellenfél egyenlített.

ÚJPEST FC–ZALAEGERSZEGI TE FC

♦ A 98. találkozójuk jön a legfelső osztályban. Az örökmérleg a lila-fehérek jelentős fölényét mutatja, hiszen az Újpest 50-szer, a ZTE 25-ször diadalmaskodott, a döntetlenek száma pedig 22.

♦ Az előző 2 egymás elleni bajnokijukat egyaránt 2–0-ra nyerték meg a zalaiak, akiknek az első gólját márciusban a ZTE Arénában az a Szendrei Norbert lőtte, aki éppen pár hete szerződött át Újpestre. A lila-fehérek a legutóbbi 5 párharcukból csak egyet tudtak győzelemmel azt, tavaly augusztusban Egerszegen 4–1-re.

♦ Az újpestiek pályaválasztása mellett kereken 50 élvonalbeli csatájuk volt, ezek túlnyomó többségét, 35-öt a fővárosiak nyerték meg, 6 iksz és 9 zalai diadal mellett. 2024 áprilisában a kék-fehérek 17 éves szünet után tudtak újra győzni a lila-fehérek vendégeként, mégpedig klubrekordot jelentő különbséggel 5–1-re – igaz, ebben közrejátszott, hogy bő fél órát emberelőnyben fociztak. Azóta még kétszer látogatott a ZTE a Szusza-stadionba, és mindannyiszor győztesen távozott. Tavaly februárban az újpesti Tom Lacoux öltözőbe küldésekor, a 75. percben még 1–0-ra vezettek a hazaiak, a zalaiak azonban 2–1-re fordítottak, decemberben pedig úgy nyertek 2–0-ra, hogy a második gólt az azóta szintén a lila-fehérekhez igazolt Krajcsovics Ábel lőtte.

♦ Az Újpest úgy maradt veretlen az előző 2 fordulóban, hogy a Vasas ellen 0–1-ről 3–1-re fordított, az Üllői úti derbin pedig kétgólos hátrányból ért el 2–2-t. A legutóbbi 6 bajnokijából csupán egyet bukott el, Pakson 2–0-ra.

♦ A ZTE 4-es vereségszériájának vetett véget azzal, hogy legutóbb legyőzte a listavezetőként hozzá érkező Puskás Akadémiát (1–0). Megszakadt a 362 perces góltalansági sorozata, és most először nem kapott gólt.

♦ A lila-fehérek ősszel odahaza még nem kaptak ki: 2-szer kétgólos győzelmet arattak, az MTK ellen ikszeltek, pedig mindhárom találkozójukon az ellenfelük szerezte meg a vezetést.

♦ A Zalaegerszeg mind a 4 idegenbeli bajnokiját elvesztette, sőt, gólt sem szerzett, kapott viszont 12-t, és utolsó a vendégtabellán.

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–FERENCVÁROSI TC

♦ Huszonnyolc élvonalbeli mérkőzés után hatalmas a zöld-fehérek fölénye, az örökmérleg ugyanis 4 nyíregyházi diadal, 4 döntetlen és 20 ferencvárosi győzelem, 22–57-es gólkülönbség.

♦ Először 1980-ban találkoztak, de az első siker csak a 14. próbálkozásra, 2000-ben jött össze a Szparinak (3–0). A következő kettő 2005-ben (2–0) és 2009-ben (3–1) szintén a szabolcsi városban sikerült, míg a negyedik tavaly novemberben a Groupama Arénában (3–1) – ez utóbbi a piros-kékek első idegenbeli diadala a párharcban.

♦ A 2025-ös esztendő még egy sokáig emlékezetes eredményt hozott: áprilisban ugyanis a zöld-fehérek 7–0-ra ütötték ki a szabolcsiakat az Üllői úton – ez pedig a Nyíregyháza NB I-es történetének legnagyobb gólkülönbségű veresége.

♦ A nyírségi városban jóval kiegyenlítettebb az NB I-es mérlegük: 3 Szpari-győzelem, 3 döntetlen és 8 FTC-siker. A piros-kékek odahaza az előző 3 alkalommal alulmaradtak: 2024 decemberében Varga Barnabás gólja döntött (0–1), a legutóbbi két meccsükön pedig hamar kétgólos előnybe kerültek a zöld-fehérek: a tavaly augusztusi 1–4-nél a 22., a márciusi 1–3-nál pedig már a 12. percben 0–2 volt az állás.

♦ A Nyíregyháza 3 forduló óta képtelen győzni (1 iksz, 2 vereség), az ötfordulós formatabellán pedig 4 pontjával egyedül a ZTE-t előzi meg.

♦ A Ferencváros csütörtökön az Európa-ligában 3–1-re győzött a skót Celtic otthonában, és ezzel már sorozatban a 12. tétmérkőzésén (6 El, 5 NB I, 1 Magyar Kupa) maradt veretlen, miközben 8-szer nyert és 4-szer ikszelt. Borbély Balázzsal a kispadon tétre menő találkozón egyedül a július 26-i paksi bajnokin maradt alul (2–4).

♦ A Szpari valamennyi pontját hazai pályán gyűjtötte be, ahol még nem kapott ki (2 diadal, 1 döntetlen). Mindhárom otthoni meccsén betalált a 85. perc után: Marko Kvasina kétszer győztes gólt szerzett, legutóbb pedig Jean Batoum találata egy pontot hozott

♦ Az FTC a 11 pontjából 9-et vidéken gyűjtött be – igaz, a Honvéd elleni hazai találkozója elmaradt. Idegenben az előző 3 bajnokiját megnyerte és több szerzett góljával vezeti a vendégtabellát.

♦ A Nyíregyházánál Bódog Tamás vezetőedző négymeccses eltiltása letelt, így ismét a kispadról irányíthat, de óvatosnak kell lennie, mert egy másik, szintén négy mérkőzésre szóló, és az év végéig felfüggesztett büntetése azonban továbbra is érvényben van. Az előző fordulóban kiállított Benczenleitner Barna azonban nem léphet pályára.

A 8. FORDULÓ PROGRAMJA

Szeptember 18., péntek

19.30: Puskás Akadémia FC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Rúsz Márton – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban

Szeptember 19., szombat

17.00: Kisvárda Master Good–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban

19.30: Debreceni VSC–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban

Szeptember 20., vasárnap

14.45: MTK Budapest–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban

17.00: Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban

19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban