„A mi szerelmünk a Ferencvárossal egy életre szól” – Kubatov Gábor reagált az összeférhetetlenségi szabályra

Ahogy arról beszámoltunk, a kormány két új jogszabállyal olyan változtatásokat szándékozik bevezetni, mint a személyi összeférhetetlenség, valamint négyéves sportvezetői kizárás abban az esetben, ha súlyos támogatási szabálytalanság történt az adott egyesületnél vagy szövetségnél.

Magyar Péter a sajtótájékoztatón több olyan politikust felsorolt, aki a közelmúltban távozott sportszövetség éléről, és megnevezett olyanokat is – Szijjártó Pétert, a Kispest-Honvéd, Kubatov Gábort, a Ferencváros és Deutsch Tamást, az MTK elnökét –, akik jelenleg is sportegyesületet vezetnek, ám az elhangzottak értelmében, a törvényjavaslat parlamenti elfogadása esetén, vonatkozik rájuk az összeférhetetlenség.

„Az MTK vezetőit az MTK választja, nem Magyar Péter. Hajrá, kékek, hajrá, MTK!” – írja Facebook-oldalán Deutsch Tamás.

Kubatov Gábor is reagált a közösségimédia-oldalán az összeférhetetlenségi tervezetre: „A mi szerelmünk a Ferencvárossal egy életre szól. Holmi jogszabályokkal nem lehet széttépni! Küzdeni mindig, feladni soha!”

A miniszterelnök Sztevanotity Dusán dalszövegével válaszolt az FTC elnökének.

„A szerelemnek múlnia kell. Ha múlik, akkor fájnia kell” – kommentelte a 444.hu témához kapcsolódó Facebook-posztja alá, hozzátéve: „pénzen egyébként nem lehet szerelmet vásárolni”.