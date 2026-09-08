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BL: AEK Athén–LASK 1–0

„Két nagy helyzetet is elpuskáztam, be kellett volna találnom” – Varga Barnabás a győztes BL-meccs után

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.09.08. 22:21
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Varga Barnabás (Fotó: AEK)
Címkék
BL-alapszakasz Vitális Milán Varga Barnabás AEK Athén
Varga Barnabás és Vitális Milán is kiemelte az AEK Athén edzőjének, Marko Nikolicsnak a szerepét, miután csapatuk 1–0-ra legyőzte a LASK-ot a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának nyitó fordulójában.

„Hajszálpontosan követtük az edzőnk tervét. Elégedettek vagyunk a győzelemmel, és szeretnénk köszönetet mondani a szurkolóknak a fantasztikus hangulatért – sokat segítettek nekünk. Két nagy helyzetet is elpuskáztam, be kellett volna találnom. Remélem, a következő meccseken már értékesíteni tudom a lehetőségeimet” – idézi Varga Barnabás szavait az uefa.com.

„Nagy álmom volt, hogy a Bajnokok Ligájában szerepelhessek, és ez az álom ma valóra vált, ráadásul az egész mérkőzést végigjátszottam. Az edzőnk taktikájának köszönhetően jobbak lettünk – követtük az utasításait, és megszereztük a győzelmet. Szívünket-lelkünket kitettük a pályára, és most nagyon boldogok vagyunk. Minden egyes Bajnokok Ligája-meccsel egyre csak nő majd az étvágyunk, és továbbra is a tőlünk telhető legjobb teljesítményre törekszünk” – nyilatkozta Vitális Milán a győztes összecsapás után.

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BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
AEK Athén (görög)–Linzer ASK (osztrák) 1–0 (R. Marin 21.)

 

BL-alapszakasz Vitális Milán Varga Barnabás AEK Athén
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