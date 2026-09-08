„Két nagy helyzetet is elpuskáztam, be kellett volna találnom” – Varga Barnabás a győztes BL-meccs után

„Hajszálpontosan követtük az edzőnk tervét. Elégedettek vagyunk a győzelemmel, és szeretnénk köszönetet mondani a szurkolóknak a fantasztikus hangulatért – sokat segítettek nekünk. Két nagy helyzetet is elpuskáztam, be kellett volna találnom. Remélem, a következő meccseken már értékesíteni tudom a lehetőségeimet” – idézi Varga Barnabás szavait az uefa.com.

„Nagy álmom volt, hogy a Bajnokok Ligájában szerepelhessek, és ez az álom ma valóra vált, ráadásul az egész mérkőzést végigjátszottam. Az edzőnk taktikájának köszönhetően jobbak lettünk – követtük az utasításait, és megszereztük a győzelmet. Szívünket-lelkünket kitettük a pályára, és most nagyon boldogok vagyunk. Minden egyes Bajnokok Ligája-meccsel egyre csak nő majd az étvágyunk, és továbbra is a tőlünk telhető legjobb teljesítményre törekszünk” – nyilatkozta Vitális Milán a győztes összecsapás után.