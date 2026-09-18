Kézilabda: hamar bejött a Nielsen-faktor

Talán nem is volt még olyan összecsapás a Füchse Berlin és a Veszprém között, amikor a 60 percből a német sztárcsapat csak 9 másodpercig vezetett. Szerda este viszont éppen ez történt, az Építők magabiztos játékkal hozta el a két pontot, pedig papíron ez volt a legnehezebb mérkőzése az A-csoportban – elvégre a legerősebb ellenfél otthonában lépett pályára. A végeredmény 35–29 lett a magyar bajnoknak, amely még sosem nyert ilyen különbséggel német riválisa ellen.

A két kapus összehasonlítása is érdekes, ugyanis a hazaiaknál játszó Andreas Palickának több védése volt (12), mint a veszprémi Emil Nielsennek (10), mégis utóbbi játszotta a fontosabb szerepet a vendéggyőzelemben. Például Tim ­Freihöfer két mellé dobott hetese nyilván ugyancsak a dán kapusnak köszönhető és annak, hogy a lövőket már azzal elbizonytalanítja, hogy ő áll a kapuban, noha a végső statisztikába ez nem számít bele. Még csak néhány meccsen vagyunk túl, ám Nielsen játékának hatása már most nagyon érezhető a Veszprémen.

De nemcsak Nielsen érdeme ez a siker, sőt! Egyrészt érdemes megemlíteni poszttársát, Mikael Appelgrent, aki ezúttal csak epizódszerepet kapott, azt a néhány másodpercet azonban mindenki meg fogja jegyezni. A svéd kapus ugyanis a meccs talán legfontosabb védését mutatta be, lélektanilag a legjobb pillanatban: a 48. percben, 25–24-es Veszprém-vezetésnél kijött róla Tobias Gröndahl hetese, így az egyre veszélyesebben játszó és fokozatosan felzárkózó Berlin lendülete megakadt, nem tudott egyenlíteni, a Veszprém viszont ettől felébredt és új lendületet kapott.

A magyar bajnokcsapat egyébként is nagyon együtt volt, sokkal összeszedettebben és fegyelmezetteben kézilabdázott ellenfelénél, látszott, mit akar, csapatként érte el ezt a sikert, közben a berlini gárda talán még sosem tűnt ennyire „egyemberesnek”. Dán jobbátlövője, Mathias Gidsel hiába a világ legjobb játékosa, az első félidőben a vendégvédőknek sikerült megfogniuk, hiába próbálkozott annyit Thiagus Petrus oldalán, ami a múltkor bejött neki, most nem.

És ami lényeges szempont volt: senki sem tudott a helyébe lépni az első 30 percben, a többiek teljesen elszürkültek a mezőnyben, a norvég Gröndahlnak az első 25 percben a kaput sem sikerült eltalálnia. A második játékrészben ugyan Gidsel villogott, dobott hét gólt, de akkor meg egyedül maradt, csapattársai közül senki sem volt képes hasonló teljesítményre.

A két gárda összecsapásai ennél sokkal szorosabban szoktak alakulni, és mind közül talán ez volt a legsimább, leginkább megérdemelt győzelem, mert a lépéselőnyben lévő Veszprém nemcsak képes volt kihasználni az ellenfél hibáit, a sajátjait is megfelelően, idejében tudta korrigálni, a játéka sokkal meggyőzőbb volt, és valamennyi lényeges statisztikai mutatóban jobbnak bizonyult ellenfelénél.

Az Építők most nagyon kényelmes helyzetbe került, októberben ugyanis a kvartett papíron leggyengébb együttesével, a szerb RK Partizannal csap össze egymás után kétszer a BL-ben, előbb idegenben (október 7.), majd otthon (október 14.), előtte pedig szeptember 24-től részt vesz az egyiptomi klubvilágbajnokságon, amelyen első ellenfele a selejtezőben a ausztrál Sydney University HC lesz.