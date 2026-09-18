Billie Jean King-kupa: nem játszik a döntőben a friss világelső Ribakina

A US Open bajnoka a közösségi oldalán jelentette be pénteken, hogy nem lesz ott a nyolcas fináléban, mert a szervezetének az elmúlt hetek igénybevétele után szüksége van a pihenésre.

„Nagyon sajnálom, hogy nem lehetek ott Sencsenben, amely remek hely, nagyszerű közönséggel. A lányoknak sok sikert kívánok” – tette hozzá a világranglistát hétfő óta vezető 27 éves játékos, aki a múlt heti, New York-i döntőben a kétszeres címvédő fehérorosz Arina Szabalenkát verte meg, megszerezve ezzel a harmadik Grand Slam-győzelmét.

A BJK-kupa döntőjét jövő keddtől vasárnapig rendezik a 18 milliós kínai nagyvárosban. Kazahsztán Spanyolországgal csap össze a negyeddöntőben. A torna kétszeres címvédője Olaszország.