Nemzeti Sportrádió

Billie Jean King-kupa: nem játszik a döntőben a friss világelső Ribakina

2026.09.18. 14:23
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Fotó: Getty Images
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Billie Jean King-kupa női tenisz Jelena Ribakina
Nem lép pályára a Billie Jean King-kupa jövő heti döntőjében Jelena Ribakina, a kazahok friss világelső teniszezője.

A US Open bajnoka a közösségi oldalán jelentette be pénteken, hogy nem lesz ott a nyolcas fináléban, mert a szervezetének az elmúlt hetek igénybevétele után szüksége van a pihenésre.

„Nagyon sajnálom, hogy nem lehetek ott Sencsenben, amely remek hely, nagyszerű közönséggel. A lányoknak sok sikert kívánok” – tette hozzá a világranglistát hétfő óta vezető 27 éves játékos, aki a múlt heti, New York-i döntőben a kétszeres címvédő fehérorosz Arina Szabalenkát verte meg, megszerezve ezzel a harmadik Grand Slam-győzelmét.

A BJK-kupa döntőjét jövő keddtől vasárnapig rendezik a 18 milliós kínai nagyvárosban. Kazahsztán Spanyolországgal csap össze a negyeddöntőben. A torna kétszeres címvédője Olaszország.

 

Billie Jean King-kupa női tenisz Jelena Ribakina
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