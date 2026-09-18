Nagy húzás a sportbizniszben: Kylian Mbappé húsz év után sportszergyártót váltott

„Az vonzott az Onhoz, hogy közösen lehetőségünk nyílik valami egészen újat létrehozni, ezáltal formálni a játék jövőjét. Szeretném a tapasztalataimmal és az elképzeléseimmel segíteni a márkát, minden fejlesztési lehetőséget kihasználni úgy, hogy közben ne veszítsük szem elől a futball örömét sem. Közös az álmunk, és ez még csak a kezdet” – idézi a svájci sportszergyártó hivatalos oldala Kylian Mbappét, akit hamarosan már On cipőkben láthatunk futballozni.

A 2010-ben alapított svájci márka kezdetben futótermékeiről volt nevezetes, Roger Federer 2019-es csatlakozásával párhuzamosan megcélozta a teniszpiacot is – például Ben Shelton On felszerelésben jutott el a US Open idei döntőjéig –, de Mbappé becserkészése az eddigi legnagyobb dobása.

Az On futballigazgatója egy másik francia világbajnok lett; az Athletic pénteki cikke szerint Thierry Henry már tavaly óta diszkréten részt vesz a svájci cég munkájában, és nagy szerepe volt Mbappé meggyőzésében.

A Real-klasszis szerződésének pénzügyi vonatkozásairól nem közöltek részleteket; az amerikai sportportál tudomása szerint a labdarúgó részvényese, valamint a következő tíz évben nagykövete lesz a márkának.

Mbappé – természetesen kezdetben szülei bevonásával és engedélyével – saját honlapja szerint 2006-ban lett a Nike partnere; a július 31.-én lejárt megállapodás sajtóhírek szerint az utóbbi időszakban évi 100 millió dollárral gazdagította.