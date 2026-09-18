Osztrák labdarúgó szerződtetését jelentette be a Nyíregyháza
„Nagyon boldog vagyok, hogy a Nyíregyháza Spartacus játékosa lehetek, várom már, hogy pályára léphessek Magyarországon. Amikor megkeresett a klub, beszéltem Marko Kvasinával, akivel játszottunk együtt az osztrák U21-es válogatottban, és sok jót mondott a csapatról. Kedvesen fogadtak, pozitívak az első benyomások. A magyar bajnokságot ismerem, a Ferencváros nemzetközi szereplését figyelemmel kísértem, és úgy érzem, erős bajnokságban szerepelhetek majd, amelyben sok jó csapat van. Nagyon bízom abban, hogy segíteni tudom az együttesünket, és eredményes, sikeres szezonunk lesz” – idézi a klubhonlap a 29 éves Sandro Ingolitschot, aki a jobb oldalon védőként és középpályásként is bevethető.
Az annak idején osztrák korosztályos válogatott játékos 173 alkalommal lépett pályára hazája élvonalában. Útja a Liefering, a St. Pölten és a Sturm Graz érintésével vezetett 2023-ban az Altachhoz, amelyben idén nyárig futballozott; a legutóbbi idényben 30 mérkőzésen lépett pályára, egy gól és hat gólpassz került a neve mellé.
NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL
Érkezők: Dala Martin (Puskás Akadémia FC, kölcsön után végleg), Hős Zsombor (Vasas FC), Sandro Ignolitsch (osztrák, szabadon igazolhatóként – legutóbb Altach, Ausztria), Máté Csaba (Paksi FC, legutóbb kooperációs kölcsönben Szentlőrincen), Rocco Zikovic (horvát, FC Liefering – Ausztria)
Kölcsönbe érkező: Jean Florent Batoum (kameruni, Cracovia – Lengyelország), Kaczvinszki Dominik (Újpest FC), Marko Regza (lett, Hradec Králové – Csehország)
Kölcsönből visszatérők: Alaxai Áron (Paksi FC), Kun Ákos (Szeged-Csanád GA), Zan Medved (szlovén, 1. FC Slovácko – Csehország). A Nyíregyháza II adta kölcsön: Csörnyei Zsombor (FC Ajka)
Kiszemeltek: Christian Frydek (cseh-német, Banik Ostrava – Csehország, legutóbb kölcsönben Garudayaksa FC – Indonézia, szabadon igazolható)
Távozók: Szlobodan Babics (montenegrói-szerb, Szutjeszka Niksics – Montenegró, szabadon igazolhatóként), Dorian Babunszki (északmacedón, szabadon igazolható), Beke Péter (Kecskeméti TE, kölcsön után végleg), Bese Balázs (szabadon igazolható), Eneo Bitri (albán, KF Egnatia – Albánia, szabadon igazolhatóként), Czimer-Nyitrai Ádám (DEAC), Bright Edomwonyi (nigériai, szabadon igazolható), Kersák Roland (szabadon igazolható), Pavlosz Korrea (ciprusi-panamai, Maccabi Petah-Tikva – Izrael, szabadon igazolhatóként), Kovács Dániel (Nea Szalamina – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Kovácsréti Márk (Vasas FC), Nagy Dominik (Videoton FC Fehérvár, szabadon igazolhatóként), Oláh Benjámin (Szentlőrinc)
Kölcsönbe távozók: Keresztes Krisztián (Greuther Fürth – Németország, legutóbb kölcsönben: Dundee United – Skócia)
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Meldin Dreskovics (montenegrói, SV Darmstadt 98 – Németország), Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország, majd onnan Újpest FC)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Bojan Szankovics (szerb-horvát)