Osztrák labdarúgó szerződtetését jelentette be a Nyíregyháza

„Nagyon boldog vagyok, hogy a Nyíregyháza Spartacus játékosa lehetek, várom már, hogy pályára léphessek Magyarországon. Amikor megkeresett a klub, beszéltem Marko Kvasinával, akivel játszottunk együtt az osztrák U21-es válogatottban, és sok jót mondott a csapatról. Kedvesen fogadtak, pozitívak az első benyomások. A magyar bajnokságot ismerem, a Ferencváros nemzetközi szereplését figyelemmel kísértem, és úgy érzem, erős bajnokságban szerepelhetek majd, amelyben sok jó csapat van. Nagyon bízom abban, hogy segíteni tudom az együttesünket, és eredményes, sikeres szezonunk lesz” – idézi a klubhonlap a 29 éves Sandro Ingolitschot, aki a jobb oldalon védőként és középpályásként is bevethető.

Az annak idején osztrák korosztályos válogatott játékos 173 alkalommal lépett pályára hazája élvonalában. Útja a Liefering, a St. Pölten és a Sturm Graz érintésével vezetett 2023-ban az Altachhoz, amelyben idén nyárig futballozott; a legutóbbi idényben 30 mérkőzésen lépett pályára, egy gól és hat gólpassz került a neve mellé.