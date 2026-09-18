Vízilabda: régi-új vizekre evez a Honvéd

Az előző bajnokság ezüstérmese, a Honvéd indulhat a férfi vízilabda Bajnokok Ligája selejtezőjében a 2026–2027-es idényben, amelyet péntektől vasárnapig rendeznek. Szivós Márton csapata 19 év után jutott ismét döntőbe az ob I-ben – a Honvéd legutóbb a 2023–2024-es évadban szerepelt a legrangosabb nemzetközi kupa selejtezőjében, akkor nem járt sikerrel. Főtáblán legutóbb a 2009–2010-es kiírásban járt, akkor a selejtezőből feljutott, és a csoportkör jelentette a végállomást. A Honvéd a 2003–2004-es idényben megnyerte az akkor még Euroliga elnevezésű sorozatot, az azt megelőző kettő, valamint az azt követő idényben ezüstérmes lett.

A mostani selejtezőben 11 csapat vesz részt, alapvetően 12 csapat jogosult rá, a szövetségi rangsor első 10 országának második helyezettjei, valamint a 11. és 12. helyezett bajnokai. Utóbbi, a török bajnok Galatasaray, amely a negyedik számú nemzetközi kupát, a Challenger-kupát nyerte meg az előző idényben, ezúttal az Eurokupa-selejtezőt választotta, a többiek viszont indulnak.

A 11 csapatot két négycsapatos és egy háromcsapatos csoportba osztották be – az augusztusi sorsolás alapján épp a háromtagú C-csoportba kerültek Csoma Kristófék, amelyben a horvát ezüstérmes Jadran Split és a görög második Pana­thinaikosz ellenfele lesz. A csoport mérkőzéseit Splitben rendezik. Mind a három csoportból az első két helyezett éri el a BL-főtáblát. Az említett szövetségi rangsor első tíz országának a bajnoka (köztük a magyar aranyérmes Ferencváros) alanyi jogon főtáblás, a selejtező után pedig kialakul a 16 csapatos csoportkör.

Az eddigiekhez képest újítás, hogy a BL-selejtezőben alulmaradók automatikusan az Eurokupa csoportkörébe jutnak. A legutóbbi idényben a BL-kvalifikációból kiesőknek a második számú kupa selejtezőjében is meg kellett méretniük magukat a főtábláért.

A Jadran Split 1992-ben és 1993-ban megnyerte a BL-t, az előző idényben egyből a csoportkörben kezdett, onnan kiesett az Eurokupába, de egészen a döntőig menetelt, az oda-vissza vágós csatában viszont egy góllal a francia Marseille bizonyult jobbnak. A görög Panathinaikosz az Eurokupa-csoportköréből indult a legutóbbi évadban, és jutott a sorozatban a negyeddöntőig – amelyben 30–29-es összesítéssel éppen a Jadran Split búcsúztatta.

BAJNOKOK LIGÁJA, FÉRFIAK, SELEJTEZŐ

C-csoport (Split)

Péntek:

Jadran Split (horvát)–Panathinaikosz (görög), 20.

Szombat: Panathinaikosz (görög)–ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD, 20.

Vasárnap: HONVÉD–Jadran Split, 12