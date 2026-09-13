Botlott az AEK, Varga Barnabás csak csere volt

MÁR-MÁR MEGHÖKKENVE írhatjuk: Varga Barnabás egymás után a második meccsén maradt gól nélkül. Baj persze nincs, elvégre kedden klubtársával, Vitális Milánnal együtt győzelemnek örülhetett a Bajnokok Ligája alapszakaszában (1–0 az osztrák LASK ellen), s mind a ketten végigjátszották azt a találkozót.

Marko Nikolics vezetőedző vasárnap az Aszterasz elleni idegenbeli bajnokin a cserék közé nevezte őket, közülük végül csak a 31 éves középcsatárt cserélte be, de ezúttal ő sem tudta megnyerni a meccset a görög élvonal címvédőjének, 1–1 lett a vége. Az eddigi négy fordulóban két-két győzelmet, illetve döntetlent könyvelt el az AEK, az előző három játéknapon Varga Barnabás mindegyik fellépésén betalálva összesen négy gólt szerzett – amióta az idén januárban a Ferencvárostól Athénba igazolt, 29 tétmérkőzésen 12 gól a mérlege. A hétvégén a Volosz otthonában újra próbálkozhat, aztán következik idehaza az ukránok elleni Nemzetek Ligája-nyitány.

AUSZTRIA

Bundesliga

Tirol–Hartberg 2–2

Hartberg: Pécsi Ármin végigvédte a találkozót.

AZERBAJDZSÁN

Premier League

Zira–Qarabag 1–1

Qarabag: Várkonyi Bence végigjátszotta a mérkőzést, s 70. percben sárga lapot kapott.

BELGIUM

Jupiler League

Zulte-Waregem–Charleroi 0–1

Waregem: Átrok Zalán kezdőként lépett pályára, a 76. percben lecserélték.

La Louviére–Kortrijk 3–0

La Louviére: Gruber Zsombor és Kovács Mátyás is kezdőként lépett pályára, előbbit a 63. percben, utóbbit a szünetben cserélték le.

Challenger Pro League (II. osztály)

RFC Liege–Club NXT U23 4–4

FC Bruges II: Ostoici Stefan nem volt a keretben.

BULGÁRIA

Parva Liga

Szlavia Szófia–Szpartak Várna 0–0

Varna: Major Sámuel végigjátszotta a mérkőzést.

CIPRUS

Cyprus League

Olympiakosz Nicosia–Omonia Május 29. 3–3

Olympiakosz: Tamás Márk végigjátszotta a mérkőzést.

CSEHORSZÁG

Chance Liga

Plzen–Sigma Olomouc 2–3

Sigma: Baráth Péter a bemelegítés során megsérült, nem lépett pályára.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, Alapszakasz

23.30: Chicago Fire–New England Revolution

New England: Gazdag Dániel

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga

Aszterasz Tripolisz–AEK Athén 1–1

AEK Athén: Varga Barnabás az 52. percben állt be csereként, Vitális Milán a kispadon tekintette meg a mérkőzést.

IRÁN

Persian Gulf Pro League

Hejbar Horamabad–Perszepolisz – elhalasztották

Perszepolisz: Gera Dániel

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Pogon Szczecin–Wieczysta Kraków 2–0

Pogon: Molnár Rajmund sérült, Szalai Attila nem volt a keretben.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

RB Leipzig–Hamburger SV 5–0

Leipzig: Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést, a 72. percben gólt szerzett.

2. Bundesliga (II. osztály)

Osnabrück–Hertha BSC 1–3

Hertha: Dárdai Márton csere volt, nem lépett pályára.

PORTUGÁLIA

Primeira Liga

21.30: Famalicao–Sporting CP

Famalicao: Szűcs Tamás

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály)

Metalul Buzau–Unirea Slobozia 2–0

Unirea Slobozia: Bobál Gergely csere volt, az 57. percben lépett pályára.

SZERBIA

Szuperliga

Partizan Beograd–Vojvodina 2–3

Vojvodina: Szűcs Kornél végigjátszotta a mérkőzést.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Galatasaray–Kocaelispor 1–0

Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.