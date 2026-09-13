Nemzeti Sportrádió

Botlott az AEK, Varga Barnabás csak csere volt

K. J.K. J.
2026.09.13. 22:44
Varga Barnabás (Fotó: Getty Images
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Varga Barnabás AEK Athén Aszterasz Tripolisz
Az athéni bajnokcsapat magyar játékosai közül Varga Barnabás a második félidőben állt be, Vitális Milán a kispadról nézte végig az Aszterasz elleni döntetlent.

MÁR-MÁR MEGHÖKKENVE írhatjuk: Varga Barnabás egymás után a második meccsén maradt gól nélkül. Baj persze nincs, elvégre kedden klubtársával, Vitális Milánnal együtt győzelemnek örülhetett a Bajnokok Ligája alapszakaszában (1–0 az osztrák LASK ellen), s mind a ketten végigjátszották azt a találkozót.

Marko Nikolics vezetőedző vasárnap az Aszterasz elleni idegenbeli bajnokin a cserék közé nevezte őket, közülük végül csak a 31 éves középcsatárt cserélte be, de ezúttal ő sem tudta megnyerni a meccset a görög élvonal címvédőjének, 1–1 lett a vége. Az eddigi négy fordulóban két-két győzelmet, illetve döntetlent könyvelt el az AEK, az előző három játéknapon Varga Barnabás mindegyik fellépésén betalálva összesen négy gólt szerzett – amióta az idén januárban a Ferencvárostól Athénba igazolt, 29 tétmérkőzésen 12 gól a mérlege. A hétvégén a Volosz otthonában újra próbálkozhat, aztán következik idehaza az ukránok elleni Nemzetek Ligája-nyitány.

AUSZTRIA
Bundesliga
Tirol–Hartberg 2–2
Hartberg: Pécsi Ármin végigvédte a találkozót.

AZERBAJDZSÁN
Premier League
Zira–Qarabag 1–1
Qarabag: Várkonyi Bence végigjátszotta a mérkőzést, s 70. percben sárga lapot kapott.

BELGIUM
Jupiler League
Zulte-Waregem–Charleroi 0–1
Waregem: Átrok Zalán kezdőként lépett pályára, a 76. percben lecserélték.
La Louviére–Kortrijk 3–0
La Louviére: Gruber Zsombor és Kovács Mátyás is kezdőként lépett pályára, előbbit a 63. percben, utóbbit a szünetben cserélték le.
Challenger Pro League (II. osztály)
RFC Liege–Club NXT U23 4–4
FC Bruges II: Ostoici Stefan nem volt a keretben.

BULGÁRIA
Parva Liga
Szlavia Szófia–Szpartak Várna 0–0
Varna: Major Sámuel végigjátszotta a mérkőzést.

CIPRUS
Cyprus League
Olympiakosz Nicosia–Omonia Május 29. 3–3
Olympiakosz: Tamás Márk végigjátszotta a mérkőzést.

CSEHORSZÁG
Chance Liga
Plzen–Sigma Olomouc 2–3
Sigma: Baráth Péter a bemelegítés során megsérült, nem lépett pályára.

EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
23.30: Chicago Fire–New England Revolution
New England: Gazdag Dániel

GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga
Aszterasz Tripolisz–AEK Athén 1–1
AEK Athén: Varga Barnabás az 52. percben állt be csereként, Vitális Milán a kispadon tekintette meg a mérkőzést.

IRÁN
Persian Gulf Pro League
Hejbar Horamabad–Perszepolisz – elhalasztották
Perszepolisz: Gera Dániel

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Pogon Szczecin–Wieczysta Kraków 2–0
Pogon: Molnár Rajmund sérült, Szalai Attila nem volt a keretben.

NÉMETORSZÁG
Bundesliga
RB Leipzig–Hamburger SV 5–0
Leipzig: Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést, a 72. percben gólt szerzett.
2. Bundesliga (II. osztály)
Osnabrück–Hertha BSC 1–3
Hertha: Dárdai Márton csere volt, nem lépett pályára.

PORTUGÁLIA
Primeira Liga
21.30: Famalicao–Sporting CP
Famalicao: Szűcs Tamás

ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
Metalul Buzau–Unirea Slobozia 2–0
Unirea Slobozia: Bobál Gergely csere volt, az 57. percben lépett pályára.

SZERBIA
Szuperliga
Partizan Beograd–Vojvodina 2–3
Vojvodina: Szűcs Kornél végigjátszotta a mérkőzést.

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Galatasaray–Kocaelispor 1–0
Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.

 

Varga Barnabás AEK Athén Aszterasz Tripolisz
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