Nemzeti Sportrádió

Cristiano Ronaldo nélkül továbbra sincs portugál válogatott – itt a friss keret!

K. Zs.K. Zs.
2026.09.18. 14:10
Cristiano Ronaldo a nyári világbajnokságon (Fotó: Getty Images)
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Portugália Cristiano Ronaldo Nemzetek Ligája
Cristiano Ronaldo is meghívót kapott Jorge Jesus szövetségi kapitánytól a Nemzetek Ligája-rajtra készülő portugál labdarúgó-válogatottba – derült ki a pénteki kerethirdetéskor.

A 41 éves Cristiano Ronaldo korábban azt mondta, a nyári volt az utolsó világbajnoksága, de azt még nem jelentette be, mikor tervez visszavonulni a nemzeti csapattól.

A vb után búcsúzó Roberto Martínez helyére kinevezett Jorge Jesus már a kapitányi bemutatkozásakor kilátásba helyezte, hogy rajta nem múlik majd Cristiano Ronaldo behívása. Az edző és a világklasszis labdarúgó az elmúlt idényben az al-Nasszrnál együtt dolgozott, bajnoki címet nyertek a szaúdi együttessel.

Az ötszörös aranylabdás Ronaldo a férfiakat tekintve a legeredményesebb játékos válogatott színekben 146 góljával, és 233 meccsével ugyancsak csúcstartó.

A portugálok jövő csütörtökön kezdik meg szereplésüket Wales ellen a Nemzetek Ligájában hazai pályán, három nappal később Norvégiában lépnek pályára, majd október elsején a dánok elleni idegenbeli találkozó következik, október 4-én pedig a norvégokat fogadják.

A PORTUGÁL VÁLOGATOTT KERETE AZ NL-MÉRKŐZÉSEKRE
Kapusok: Diogo Costa, Rui Silva, Samuel Soares
Védők: Goncalo Inácio, Renato Veiga, Rúben Dias, Tomás Araújo, Joao Cancelo, Diogo Dalot, Nuno Tavares, Nuno Mendes
Középpályások: Bruno Fernandes, Joao Palhinha, Ruben Neves, Joao Neves, Vitinha, Bernardo Silva
Támadók: Cristiano Ronaldo, Fábio Silva, Trincao, Francisco Conceicao, Goncalo Ramos, Joao Félix, Pedro Neto, Rafael Leao

 

Portugália Cristiano Ronaldo Nemzetek Ligája
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