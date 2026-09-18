Cristiano Ronaldo nélkül továbbra sincs portugál válogatott – itt a friss keret!

A 41 éves Cristiano Ronaldo korábban azt mondta, a nyári volt az utolsó világbajnoksága, de azt még nem jelentette be, mikor tervez visszavonulni a nemzeti csapattól.

A vb után búcsúzó Roberto Martínez helyére kinevezett Jorge Jesus már a kapitányi bemutatkozásakor kilátásba helyezte, hogy rajta nem múlik majd Cristiano Ronaldo behívása. Az edző és a világklasszis labdarúgó az elmúlt idényben az al-Nasszrnál együtt dolgozott, bajnoki címet nyertek a szaúdi együttessel.

Az ötszörös aranylabdás Ronaldo a férfiakat tekintve a legeredményesebb játékos válogatott színekben 146 góljával, és 233 meccsével ugyancsak csúcstartó.

A portugálok jövő csütörtökön kezdik meg szereplésüket Wales ellen a Nemzetek Ligájában hazai pályán, három nappal később Norvégiában lépnek pályára, majd október elsején a dánok elleni idegenbeli találkozó következik, október 4-én pedig a norvégokat fogadják.

A PORTUGÁL VÁLOGATOTT KERETE AZ NL-MÉRKŐZÉSEKRE

Kapusok: Diogo Costa, Rui Silva, Samuel Soares

Védők: Goncalo Inácio, Renato Veiga, Rúben Dias, Tomás Araújo, Joao Cancelo, Diogo Dalot, Nuno Tavares, Nuno Mendes

Középpályások: Bruno Fernandes, Joao Palhinha, Ruben Neves, Joao Neves, Vitinha, Bernardo Silva

Támadók: Cristiano Ronaldo, Fábio Silva, Trincao, Francisco Conceicao, Goncalo Ramos, Joao Félix, Pedro Neto, Rafael Leao