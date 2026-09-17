A mi 11-ünk – Csinger, Vitális és Redzic is a csapatban

TÓTH BALÁZS

Pécsi Árminban nagy lehetőség van, Gundel-Takács Bence meghívása is indokolt, de a négymeccses NL-sorozatban Tóth Balázs rutinja és képességei miatt nem kérdés a szerepeltetése.

BOLLA BENDEGÚZ

Az idény egyik legtöbbet foglalkoztatott magyar légiósa. A Rapidban lejátszott 12 meccsén egy gólja és öt gólpassza van, a formája biztató. A Redzic, Bolla jobb oldal kifejezetten dinamikusnak tűnik.

CSINGER MÁRK

Az ETO bajnokcsapatának egyik legstabilabb védőjeként kiemelkedett az NB I-ből a párharc­erősségével. Labdabiztos, viszont a védekező fejpárbajokban kevésbé hatékony, ez a legfőbb aggály vele kapcsolatban.

WILLI ORBÁN

Megkérdőjelezhetetlen a helye a kezdő tizenegyben, megkockáztatjuk, Szoboszlai Dominik után ő a válogatott második legfontosabb játékosa, ráadásul folyamatosan játszik az RB Leipzigben.

KERKEZ MILOS

Angliában sok kritika éri, főként a védekezését látják problémásnak, még sincs bennünk kérdés, hogy a Liverpool játékosának ott a helye a balhátvéd pozíciójában.

VITÁLIS MILÁN

Új klubjánál, az AEK Athénnél az első pillanattól rendkívül motiváltan, harapósan futballozik. Az első adandó alkalommal kilencven percet játszott a Bajnokok Ligájában.

SCHÄFER ANDRÁS

Nemrégiben megvolt neki a 100. Bundesliga-fellépése, de egyelőre az idényben több örömforrása nem volt az Union Berlinnél. Védekező statisztikái a változó játékidő ellenére kiválóak, kulcsember Marco Rossi válogatottjában.

REDZIC DAMIR

Nagy reménysége a magyar futballnak a salzburgi légiós, igaz, a rendszeres játéklehetőség (az elmúlt hetekben sérült volt) ellenére csak egy gólpassz szerepel a neve mellett. Marco Rossi tudja, mire képes, úgyhogy a kezdőben találhatja magát.

SZOBOSZLAI DOMINIK

Különösebb indoklás nélkül is világos, miért kezdő a csatár mögött a magyar válogatottban. Az A-ligába jutás kulcsfigurája lehet, és az ősszel is sokat tehet azért, hogy egyre feljebb kapaszkodjon Magyarország örök góllövőlistáján. Néggyel már a legjobb húsz közé kerülne.

SALLAI ROLAND

Gondot jelent a válogatottban, hogy a Galatasarayban már több mint két éve jobbhátvédet játszik, pontokról dönthet, hogy az adott szituációban a pillanat tört része alatt passzol, cselez vagy lő-e. Az biztos, hogy a színvonalas török bajnokság évek óta legjobb csapatában alapember.

VARGA BARNABÁS

Idő kellett neki, hogy az AEK-ben megtalálja a helyét (az útkeresés közben is eredményes volt a tavasszal), de a nyár óta a korábban Magyarországon megszokott mennyiségben termeli a gólokat. A BL-ben kezdő csatár a patinás görög élklubban.