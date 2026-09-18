Malőr az Ázsiai Játékokon: a déli helyett az észak-koreai himnuszt játszották el

Alakjának megidézését azért sérelmezik, mert miközben Tojotomit Japánban történelmi hősként tisztelik, a katonai vezető az 1590-es években két rendkívül véres és pusztító inváziót indított a Koreai-félsziget ellen, amelyek hatalmas áldozatokkal és kulturális javak megsemmisülésével jártak.

Az Ázsiai Játékokon egy másik malőr is felkavarta a kedélyeket, miután Dél-Korea férfi gyeplabda-válogatottjának Banglades elleni mérkőzése kezdetén a dél-koreai helyett az észak-koreai himnuszt játszották be. Dél-Korea és Észak-Korea viszonya jelenleg is igen feszült, és teljesen rendezetlen az ötvenes évek elejének koreai háborúja óta. A konfliktus 1953-ban fegyverszünettel, de békeszerződés hiányában zárult, így a félsziget két országa formailag azóta is hadban áll egymással.

A dél-koreai himnusz:

Az észak-koreai himnusz: