Nemzeti Sportrádió

Malőr az Ázsiai Játékokon: a déli helyett az észak-koreai himnuszt játszották el

2026.09.18. 14:54
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Fotó: Getty Images
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Dél-Korea Ázsiai Játékok Észak-Korea
A Dél-koreai Olimpiai Bizottság hivatalos panaszt nyújtott be az Ázsiai Játékok japán szervezőbizottságánál, amiért az Aicsi prefektúrában zajló esemény megnyitóünnepségén kiemelt szerepet kapott egy 16. századi japán hadúr, Tojotomi Hidejosi, akit a koreaiak agresszornak tekintenek.

Alakjának megidézését azért sérelmezik, mert miközben Tojotomit Japánban történelmi hősként tisztelik, a katonai vezető az 1590-es években két rendkívül véres és pusztító inváziót indított a Koreai-félsziget ellen, amelyek hatalmas áldozatokkal és kulturális javak megsemmisülésével jártak.

Az Ázsiai Játékokon egy másik malőr is felkavarta a kedélyeket, miután Dél-Korea férfi gyeplabda-válogatottjának Banglades elleni mérkőzése kezdetén a dél-koreai helyett az észak-koreai himnuszt játszották be. Dél-Korea és Észak-Korea viszonya jelenleg is igen feszült, és teljesen rendezetlen az ötvenes évek elejének koreai háborúja óta. A konfliktus 1953-ban fegyverszünettel, de békeszerződés hiányában zárult, így a félsziget két országa formailag azóta is hadban áll egymással.

A dél-koreai himnusz:

Az észak-koreai himnusz:

 

Dél-Korea Ázsiai Játékok Észak-Korea
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