Rossz hír az osztrákoknak: Varga Barnabás különösen motivált

Először fordul elő, hogy hét magyar futballista szerepel a Bajnokok Ligája főtábláján, az AEK Athén a Liverpoolhoz hasonlóan két honfitársunkkal kezdi a sorozatot. Varga Barnabás és Vitális Milán is főszereplő lehet a görög csapat BL-mérkőzésein, a Győrből érkezett középpályás egyre inkább beilleszkedik, a hétvégén az Arisz ellen gólpasszt adott, most játszott a legjobban az AEK-ben. Varga Barnabásra lassan elfogynak a jelzők, bombaformában várja a Bajnokok Ligája keddi rajtját a Linzer ASK ellen. Az utóbbi négy tétmeccsén hat gólt szerzett, a hétvégén duplázott az Arisz ellen, a görög sajtó áradozik róla. Az osztrákok elleni BL-mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Marko Nikolics vezetőedző mellett ő képviselte az athéniakat, nem mellesleg a görög újságírók kiemelték a hétfői sajtóeseményen, hogy Varga Barnabás az AEK legjobb formában lévő játékosa.

„Nagyszerű formában vagyok, akárcsak az egész csapat – fogalmazott a 31 éves, 30-szoros válogatott csatár. – Minden játékos jól teljesít, helyzeteket alakítunk ki, sok gólt szerzünk. A görög Szuperkupa-meccsen kihagyott tizenegyes plusz motivációt adott a folytatásra, ezt követően feljavult a játékom. Izgatottan várjuk a Bajnokok Ligája-rajtot, minden mérkőzés nehéz lesz, de szeretnénk mindegyiken a legjobbunkat nyújtani. Maximálisan felkészültünk a LASK-ból, nyerni akarunk.”

Az újságírók megkérdezték tőle, extra motivációt jelent-e neki, hogy a Magyarországgal szomszédos Ausztria egyik csapatával játszanak, ahol több évet húzott le alacsonyabb osztályokban.

„Természetesen ez is motivál, szeretném a LASK ellen is a legjobb formámat nyújtani.”

Varga Barnabásnak külön gratuláltak a jelen lévő újságírók azért, amiért 16 éves klubrekordot állított be: előzőleg 2010–2011-ben az algériai Rafik Dzsebur talált be a görög bajnokság az első három fordulójában egyaránt az AEK-ben, ezúttal pedig a magyar légiós tette meg ezt, igaz, ő nem háromszor, hanem négyszer volt eredményes. A LASK ellen kedden szinte biztosan ott lesz a kezdőben, s tekintettel arra, hogy a hétvégén Vitális Milán kiemelkedőn futballozott, az ő bevetésére is esély mutatkozik.

Irány a Villarreal! Vajon elérkezett Gulácsi Péter ideje? A nyáron az RB Leipzigtől a spanyol klubhoz szerződött kapus úgymond a kispadra érkezett a posztján első számú Luiz Júnior mögé, csakhogy a brazil légiós egyelőre gyengén teljesít, és a csapatnak sem megy, még nyeretlen a La Ligában, a hétvégén otthon 3–2-re kikapott a feljutó Deportól – Luiz Júnior két gólban is benne volt. Spanyol szakírók szerint amúgy is jó esély volt rá, hogy a kettős terhelés miatt a BL-ben a rutinosabb Gulácsi Péter kap lehetőséget, s meglehet, kedden Dortmundban valóban az ő nevével kezdődik az összeállítás. A 36 éves éves magyar játékosnak van már tapasztalata a német gárda félelmetes stadionjában, összesen 18-szor játszott a BVB ellen, nyolcszor idegenben, s kétszer nyert is a lipcseiekkel.

Gulácsi Péter esélyt kaphat a BL-ben? (Fotó: Imago)

„A hétvégi bajnokin kifütyülték a szurkolók Luiz Júniort, érezhető egyfajta feszültség – mondta lapunknak Fernando Sánchez Tavero, az As újságírója. – A brazil kapus teljesítménye nem éri el a Villarrealnál elvárt a szintet, és ha nem javul sürgősen a teljesítménye, csak idő kérdése, mikor kerül be a kapuba Gulácsi Péter. Hogy Inigo Pérez vezetőedző már most meglépi-e ezt, nem tudni, de benne van a levegőben a váltás lehetősége. A magyar légiós rutinos, nyugalmat sugároz, ez pedig még inkább megerősíti a találgatásokat azzal kapcsolatban, hogy ki védi a kaput Dortmundban. Nehéz meccs vár a rossz formában lévő Villarrealra, a Borussia hazai pályán különösen veszélyes, pláne az európai kupamérkőzéseken. A döntetlen már jó eredmény lenne a spanyoloknak.”

Sallai Roland továbbra is alapember a Galatasarayban, így szerdán Lisszabonban a Sporting ellen ő lesz a török csapat jobbhátvédje. Nagy érvágás az isztambuliaknak, hogy a gólfelelős Victor Osimhen és a középpálya motorja, Mario Lemina megsérült az Istanbul Basaksehir elleni hétvégi bajnokin. Mindketten három hétre dőltek ki, szerdán Osimhen helyén Baris Alper Yilmaz játszhat, ám azt még nem döntötte el Okan Buruk vezetőedző, hogy Leminát ki pótolja. S ha már a szakvezető szóba került: a török sajtó szerint néhány kulcsjátékosával külön beszélgetett a Sporting elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt. A szerdai összecsapás érdekessége, hogy a törököknél nevelőklubja ellen léphet pályára Rafael Leao, aki izomsérüléséből felépülve a hétvégén bemutatkozott új csapatában.

Sallai Roland alapember a Galatasarayban (Fotó: AFP)

Willi Orbán a nyáron a lipcsei padra érkező Martín Demichelisnél is alapember, s bár a BL egyik újoncához látogatnak, nem lesz könnyű meccsük a Como otthonában. A Cesc Fabregas irányította olaszok hatalmas meglepetésre kiharcolták a BL-indulást, a Serie A új idényét pedig remekül kezdték, három bajnokin hét pontot szereztek. Willi Orbán vélhetően a legtöbb csatát a Como jó formában lévő görög csatárával, Anasztasziosz Duvikasszal vívja majd, az RB Leipzig pedig bízik benne, hogy három ponttal utazhat haza.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Kedd

18.45: FC Bruges (belga)–Aston Villa (angol) (Tv: Sport2, RTL+)

18.45: AEK Athén (görög)–Linzer ASK (osztrák) (Tv: Sport1, RTL+)

21.00: Real Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz) (RTL+)

21.00: Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol) (Tv: Sport2, RTL+)

21.00: FC Porto (portugál)–Manchester City (angol) (Tv: Sport1, RTL+)

21.00: Lille OSC (francia)–Real Betis (spanyol) (RTL+)

Szerda

18.45: FC Barcelona (spanyol)–Feyenoord (holland) (Tv: Sport2, RTL+)

18.45: VfB Stuttgart (német)–Viking Stavanger (norvég) (RTL+)

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Slovan Bratislava (szlovák) (RTL+)

21.00: Liverpool FC (angol)–Atlético Madrid (spanyol) (RTL+)

21.00: Sporting CP (portugál)–Galatasaray (török) (Tv: Sport1, RTL+)

21.00: Napoli (olasz)–Arsenal (angol) (Tv: Sport2, RTL+)

Csütörtök

18.45: PSV (holland)–Sahtar Doneck (ukrán) (RTL+)

18.45: Fenerbahce (török)–AS Roma (olasz) (Tv: Sport2, RTL+)

21.00: Bayern München (német)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport2, RTL+)

21.00: Manchester United (angol)–Sabah FK (azeri) (Tv: Sport1, RTL+)

21.00: Slavia Praha (cseh)–Lens (francia) (RTL+)

21.00: Como (olasz)–RB Leipzig (német) (RTL+)