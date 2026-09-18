Férfi kézi BL: a Szeged most már lépéskényszerben van

A Szeged 17–16-nál, még az első félidő utolsó perceiben vezetett utoljára. Mint utóbb kiderült, a második játékrészben hiba volt a GOG-ot négy góllal elengedni. Minden erejére és egy valamennyire jól működő hét a hat elleni játékra volt szükség ahhoz, hogy öt és fél perccel a vége előtt – éppen Rosta góljával – a Szeged kiegyenlítsen. Azonban ekkor ismét hibák következtek, a dánok tudtak újítani, az egyaránt 10 gólos Manuel Zehnder és Óli Mittún mellett Lucas Pellas technikás megoldásai okozták a Tisza-partiak vesztét.

„Nehéz meccs volt, tudtuk, hogy két kőkemény harminc perc vár ránk. Jól játszottunk, de a végére átvették az irányítást a dánok. Az eredmény egy kicsit keserű a mi oldalunkról nézve, de összességében nagyon jó meccset játszottunk” – nyilatkozta Magnus Röd az európai szövetség honlapjának.

A Szeged innentől kezdve lépéskényszerben van, az októberre maradó négy csoportmeccséből maximum a négyesben legerősebbnek tűnő Sporting vendégeként hibázhat. A GOG-ot hazai pályán jó lenne minél jobban megvernie, mert pontazonosságnál az egymás elleni eredmény rangsorol. Csak akkor érdemes a továbbjutásnál nagyobb célokban gondolkodni, ha a sérültek felépülnek, az irányító Lazar Kukics játékára égető szüksége lenne a többieknek.

A folytatás a BL-ben október 10-én következik, akkor a Sporting érkezik a Pick Arénába. Ebben az új lebonyolításban minden pontnak óriási jelentősége van, de a csoport harmadik és negyedik helyezettjeinek sem ér véget a nemzetközi kupaszereplés, a BL-mezőny második fele az Európa-ligában folytathatja. Mi azért inkább néznénk a Szegedet a BL-középdöntőben, mert hosszú távon a legrangosabb európai kupasorozatban szerzett rutin a klub magyar játékosainak még egy hosszas El-menetelésnél is többet érhet.