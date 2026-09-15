Nemzeti Sportrádió

Tenisz: Jack Draper idén már nem lép többet pályára

2026.09.15. 21:28
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Draper majd jövőre visszatér (Fotó: Getty Images)
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Jack Draper tenisz sérülés
A britek hosszú ideje sérült teniszezője, Jack Draper közölte: ősszel sem versenyez, és inkább a következő idényre készül.

Draper kedden Instagram-oldalán közölte: 2027-ig nem lép pályára. Kiemelte: tavaly nyáron beérni látszott az a munka, amit a korábbi években a teniszbe fektetett, minden a tervei szerint alakult, és az út, amelyen járt, „egyértelműnek tűnt”.

A 24 éves játékos a legjobb időszakában a negyedik helyen állt a világranglistán, a 2025-ös wimbledoni torna után azonban a bal karjában csontsérülést szenvedett, amellyel bő egy éve küzd. Azóta csak a tavalyi US Openen, illetve idén hét tornán lépett pályára, s ezeken összesen 16 mérkőzése volt, viszont mind a négy Grand Slam-viadalt kihagyta, és jelenleg már csak 155. a rangsorban. Most pedig jelezte, hogy a következő hónapokban kizárólag a felépülésére koncentrál, hogy százszázalékos fizikai állapotban és a legjobb formájában térhessen vissza.

Draper karrierje során eddig hét nagy tornán jutott döntőbe, ezek közül hármat nyert meg: 2024-ben Bécsben és Stuttgartban, tavaly pedig Indian Wellsben nem talált legyőzőre.

 

Jack Draper tenisz sérülés
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