Tenisz: Jack Draper idén már nem lép többet pályára

Draper kedden Instagram-oldalán közölte: 2027-ig nem lép pályára. Kiemelte: tavaly nyáron beérni látszott az a munka, amit a korábbi években a teniszbe fektetett, minden a tervei szerint alakult, és az út, amelyen járt, „egyértelműnek tűnt”.

A 24 éves játékos a legjobb időszakában a negyedik helyen állt a világranglistán, a 2025-ös wimbledoni torna után azonban a bal karjában csontsérülést szenvedett, amellyel bő egy éve küzd. Azóta csak a tavalyi US Openen, illetve idén hét tornán lépett pályára, s ezeken összesen 16 mérkőzése volt, viszont mind a négy Grand Slam-viadalt kihagyta, és jelenleg már csak 155. a rangsorban. Most pedig jelezte, hogy a következő hónapokban kizárólag a felépülésére koncentrál, hogy százszázalékos fizikai állapotban és a legjobb formájában térhessen vissza.

Draper karrierje során eddig hét nagy tornán jutott döntőbe, ezek közül hármat nyert meg: 2024-ben Bécsben és Stuttgartban, tavaly pedig Indian Wellsben nem talált legyőzőre.