Elengedheti az Újpest a stadionépítés helyszínét: „Rengeteg pénzbe kerül, el tudjuk költeni másra is”

Az Újpest FC nem ragaszkodik ahhoz, hogy a Fóti út 141. szám alatt található egykori Tungsram-gyártelepen építse fel új stadionját – derült ki a Brain Bar eseményén, ahol az egyik pódiumbeszélgetés vendége Ratatics Péter volt. A Mol-csoport fogyasztói szolgáltatásokért felelős ügyvezető igazgatóját nem csak olajipari, hanem többek között az Újpest FC-vel kapcsolatos témákban is kérdezték.

Az Újpest júniusban kezdeményezte az új stadion építési engedélyezési eljárásának felfüggesztését. A klubelnök a döntést akkoriban a szabályozói környezet bizonytalanságain túl a környezetvédelmi és engedélyezési dokumentáció véglegesítéséhez kapcsolódó szakmai folyamatokkal indokolta. Ratatics júliusban egy szurkolói ankéton már arról beszélt, hamarosan újraindulhat a stadion építési engedélyeztetése, ehhez a politikai döntéshozók „igenjére” vár a vezetés.

Azonban úgy tűnik, az új kormányzat szívesebben támogatná, ha a térségben található rozsdaövezetekben lakások épülhetnének.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter 2025 októberében még a Podmaniczky-mozgalom fővárosi frakcióvezetőjeként várostervezési szempontból kritizálta a stadionépítési terveket. Kifogásolta, hogy a 18 ezer férőhelyes – később 22 ezresre bővíthető – stadion egy családi házas lakóövezet közvetlen közelében épülne meg, mindössze néhány száz új parkolóhely létesítésével, miközben nem tervezték az arénához kapcsolódó tömegközlekedés fejlesztését, az M3-as metró meghosszabbítását és a Nyugati pályaudvarról Vác felé vezető vasútvonalakon található Rákospalota-Újpest vasútállomás fejlesztését sem.

„Elvileg 15 perc sétával elérhető a vasútállomás, de nincs megfelelően kiépített gyalogos kapcsolat ilyen tömegek kezeléséhez, és késő este itt már nincs sűrű vonatforgalom, az infrastruktúra nem alkalmas célvonatok indítására, és a peronok is túl szűkek egy nagyrendezvény utáni tömeg biztonságos kezeléséhez” – írta októberben Vitézy a főváros egyik leginkább lepusztult, ám kétségtelenül kiváló elhelyezkedésű állomása kapcsán.

A Magyar-kormány által elfogadott Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv 2030-ig számol az M3-as metró Újpest-központtól Rákospalota-Újpestig történő meghosszabbításával és a vasútállomás rekonstrukciójával is. A közlekedési és beruházási miniszer Magyarósi Csaba youtuber videójában egyenesen olyan jelentőségű csomópont megépítéséről beszélt, amelyet „az észak Kelenföldjeként” lehet említeni. A tárcavezető szerint a kormány szándéka az, hogy a térségben nagy számban épülhessenek olyan lakások, amelyek kiváló kötöttpályás kapcsolattal rendelkeznek.

Az Újpest által júliusban bemutatott látványterven jól játszik a tervezett stadion és jelenlegi állapotában Rákospalota-Újpest vasútállomás is (Fotó: Újpest FC)

A Brain Baron zajló beszélgetésen Ratatics Péter reflektált a kormányzati elképzelésekre.

„Olyan stadiont építeni, amit sem a kormányzat, sem pedig az önkormányzat nem támogat, nem éri meg. Az a terület, amit mi megvásároltunk erre a célra, további infrastruktúra-fejlesztésekben részesül. Ha meg tudják hosszabbítani az M3-as metrót, mellette áll majd meg. Ez egy bejelentett kormányprogram része. Ott található egy hatalmas vasútállomás, az elővárosi közlekedés fontos csomópontja, amely a Nyugati pályaudvar felé nyújt kapcsolatot. Ezek olyan beruházások, ami mellé szerintem egy városrészfejlesztést kell végiggondolni. Nem az a kérdés, hogy stadiont építsünk-e, vagy nem, hanem, hogy lakóingatlanokat, társasházakat, kereskedelmi boltokat. Tehát, hogyan lehet megtölteni a környezetet úgy, hogy az infrastrukturális beruházásoknak tömegközlekedési szempontból értelme legyen. Ha ebbe a városfejlesztési koncepcióba a stadion belefér, akkor megcsináljuk ott, de ha nem fér bele, akkor nem. Nekünk ez rengeteg pénzbe kerül, amit el tudunk költeni másra is” – fogalmazott Ratatics Péter.

A klubelnök az egykori Tungsram-telep környékén élők kritikáiról, a várható fény- és zajszennyezés negatív hatásairól is elmondta a véleményét.

„Általánosságban igaz, hogy az ember szomszédjának a telkén nem lehet olyat csinálni, ami a szomszédnak jó. Mindig van probléma. Vagy építkezési zajjal jár, vagy az lesz a gond, hogy eddig nem lakott ott senki, most miért lakik ott valaki. Erre nem lehet kielégítő választ adni. A szomszédnak úgy jó, ahogy van, semmi ne változzon. Arról nem beszélve, hogy régen ott egy gyárépület volt, jelenleg is a hatalmas talajszennyezés rekultiválásával küzdünk. Az, hogy a Tungsram-telepen leállították a gyártást, patkányok és rókák laktak, nem zavarta a szomszédokat. De az, ha mi rendezett körülmények között egy stadiont szeretnénk odaépíteni, ahol minden második hét hétvégéjén három órán keresztül zaj és fény várható, az probléma. Ezek mind olyan dolgok, amik közelről, a szomszéd szempontjából nézve zavaróak, de a 95 ezer újpestit megkérdezve inkább pozitív projektnek mondhatóak.”

A stadion építési engedélyezési eljárását júniusban legfeljebb féléves időtartamra függesztették fel.