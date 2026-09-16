Nemzeti Sportrádió

Csütörtöki sportműsor: Glasgow-ban kezdi meg szereplését a Ferencváros az El-ben

R. P.R. P.
2026.09.16. 23:55
null
Címkék
sportműsor program napi sportműsor tv-műsor
Csütörtökön megkezdi szereplését a Ferencváros a labdarúgó Európa-ligában, az ellenfél a Celtic Glasgow-ban. Ezenkívül Magyarország–Üzbegisztán felkészülési futsalmérkőzést is rendeznek, és további magyar érdekeltségeket fedezhetünk fel a szamarkandi sakkolimpián is.

SZEPTEMBER 17., CSÜTÖRTÖK 

 FUTBALLPROGRAM 

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
18.45: OFI (görög)–Hoffenheim (német)
18.45: Levszki Szófia (bolgár)–FC Salzburg (osztrák)
21.00: Juventus (olasz)–NEC (holland) (RTL+ stream)
21.00: Real Sociedad (spanyol)–Bournemouth (angol) (RTL+ stream)
21.00: Viktoria Plzen (cseh)–Union Saint-Gilloise (belga)
21.00: Celtic (skót)–FERENCVÁROSI TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
21.00: Crystal Palace (angol)–Lech Poznan (lengyel) (RTL+ stream)
21.00: Besiktas (török)–Olympique Marseille (francia) (RTL+ stream)
21.00: Lilleström (norvég)–Torreense (portugál)

ANGOL LIGAKUPA
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
20.30: Manchester City–Norwich City (II.) (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA
6. FORDULÓ
19.00: Real Betis–Getafe (Tv: Spíler2)
21.30: Málaga–Villarreal (Tv: Spíler2)

FUTSAL
Felkészülési mérkőzés
18.30: Magyarország–Üzbegisztán, Aramis-csarnok

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AMERIKAI FUTBALL
NFL
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
Péntek, 2.15: Buffalo Bills–Detroit Lions (Tv: Arena4)

DARTS
WORLD SERIES OF DARTS
19.00: 1. nap, Amszterdam (Tv: Sport1)

EVEZÉS
10.00: beach sprint Európa-bajnokság, La Línea

GOLF
21.00: PGA Tour Biltmore Championship (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR
13.35: férfiak, Abruzzói körverseny, 3. szakasz (Tv: Eurosport1)
16.20: férfiak, Luxemburgi körverseny, 2. szakasz (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
ELSŐ CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
A-CSOPORT
20.45: Porto (portugál)–Partizan (szerb)
B-CSOPORT
18.45: Wisla Plock (lengyel)–Melsungen (német) (Tv: Sport2)
C-CSOPORT
18.45: Celje (szlovén)–Aalborg (dán)
E-CSOPORT
20.45: Montpellier (francia)–Barca (spanyol) (Tv: Sport2)
20.45: Skanderborg (dán)–Dinamo Bucuresti (román)
F-CSOPORT
20.45: Kriens (svájci)–Magdeburg (német)

LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti (Tv: Sport1)

ÖKÖLVÍVÁS
Európa-bajnokság, Szófia, 1. nap

SAKK
Sakkolimpia, Szamarkand (Üzbegisztán)
12.00: 2. forduló
Nyílt torna: Magyarország–Kolumbia
Női torna: Magyarország–Venezuela

SPORTLÖVÉSZET
Masped-kupa, Nemzeti lőtér
10 m légpisztoly
13.00: férfiak, döntő
14.30: nők, döntő
50 m puska, három testhelyzet
16.00: férfiak, döntő
17.00: nők, döntő

TENISZ
WTA 500-as torna, Guadalajara
20.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő és elődöntő
WTA 250-es torna, Sao Paulo
18.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel
Műsorvezető: Németh Kornél, Marosán György, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. NS-lapszemle
  7.00: Felülbírálhatja-e a „sztár” a klub és a liga kérését?
  8.00: Marco Rossi keretet hirdetett, Holczer Ádám a vonalban
  9.00: A vonalban Pálinger Katalin
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A Ferencváros az El-selejtezőben
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Best of – összeállítás a Nemzeti Sportrádió legjobb műsoraiból
Hazafutás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Virányi Zsolt
15.00: Labdarúgás, vendég: Simon Attila egykori gólkirály, aki végleg visszavonult. Regős László Pál jelentkezik Glasgow-ból
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Gy. Szabó Csilla, Gyenge Balázs, Thury Gábor 
17.00: Hárompontos – kosárlabda-magazin
17.35: Csajok Ligája – női labdarúgó-magazin Németh Kornéllal és Elbert Gáborral
Körkapcsolás
Műsorvezető: Bera Emese
Szerkesztő: Jó András
18.00: Sakk, interjúk a 12. Polgár Judit Világsakkfesztiválról, Kezdődik a World Series of Darts, Aréna épül Nyírbátorban 
19.00: Kézilabda, Bajnokok Ligája, férfiak – a második forduló mérkőzéseinek összefoglalója
20.00: Labdarúgás. Újra pályán az Európa-ligában a Ferencváros. Szakértő: Bene Ferenc
21.00: Labdarúgás, közvetítés a Celtic–Ferencváros Európa-liga-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál. Szakértő: Bene Ferenc

 

sportműsor program napi sportműsor tv-műsor
Legfrissebb hírek

Szerdai sportműsor: a Veszprém és a Szeged is játszik a férfi kézilabda BL-ben

Minden más foci
2026.09.15. 23:58

Keddi sportműsor: Marco Rossi keretet hirdet; pályán a Liverpool és a Real Madrid

Minden más foci
2026.09.14. 23:40

Heti program: a Ferencváros az El-ben lép pályára; NB I, elitligák és kézi BL

Birkózás
2026.09.14. 10:50

Hétfői sportműsor: Mol Magyar Kupa-sorsolás

Minden más foci
2026.09.13. 23:58

Vasárnapi sportműsor: manchesteri derbi, Spanyol Nagydíj, NFL

Minden más foci
2026.09.13. 00:01

Szombati sportműsor: pályán a Liverpool; az FTC és a Győr is játszik a női kézi BL-ben

Minden más foci
2026.09.11. 23:31

Pénteki sportműsor: kezdődik az atlétikai világdöntő Budapesten

Minden más foci
2026.09.10. 23:58

Csütörtöki sportműsor: Magyarország–Egyesült Államok negyeddöntő a női kosár-vb-n, hat meccs a futball BL-ben

Minden más foci
2026.09.09. 23:55