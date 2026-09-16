Csütörtöki sportműsor: Glasgow-ban kezdi meg szereplését a Ferencváros az El-ben
SZEPTEMBER 17., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
18.45: OFI (görög)–Hoffenheim (német)
18.45: Levszki Szófia (bolgár)–FC Salzburg (osztrák)
21.00: Juventus (olasz)–NEC (holland) (RTL+ stream)
21.00: Real Sociedad (spanyol)–Bournemouth (angol) (RTL+ stream)
21.00: Viktoria Plzen (cseh)–Union Saint-Gilloise (belga)
21.00: Celtic (skót)–FERENCVÁROSI TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
21.00: Crystal Palace (angol)–Lech Poznan (lengyel) (RTL+ stream)
21.00: Besiktas (török)–Olympique Marseille (francia) (RTL+ stream)
21.00: Lilleström (norvég)–Torreense (portugál)
ANGOL LIGAKUPA
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
20.30: Manchester City–Norwich City (II.) (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
6. FORDULÓ
19.00: Real Betis–Getafe (Tv: Spíler2)
21.30: Málaga–Villarreal (Tv: Spíler2)
FUTSAL
Felkészülési mérkőzés
18.30: Magyarország–Üzbegisztán, Aramis-csarnok
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
Péntek, 2.15: Buffalo Bills–Detroit Lions (Tv: Arena4)
DARTS
WORLD SERIES OF DARTS
19.00: 1. nap, Amszterdam (Tv: Sport1)
EVEZÉS
10.00: beach sprint Európa-bajnokság, La Línea
GOLF
21.00: PGA Tour Biltmore Championship (Tv: Eurosport2)
KERÉKPÁR
13.35: férfiak, Abruzzói körverseny, 3. szakasz (Tv: Eurosport1)
16.20: férfiak, Luxemburgi körverseny, 2. szakasz (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
ELSŐ CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
A-CSOPORT
20.45: Porto (portugál)–Partizan (szerb)
B-CSOPORT
18.45: Wisla Plock (lengyel)–Melsungen (német) (Tv: Sport2)
C-CSOPORT
18.45: Celje (szlovén)–Aalborg (dán)
E-CSOPORT
20.45: Montpellier (francia)–Barca (spanyol) (Tv: Sport2)
20.45: Skanderborg (dán)–Dinamo Bucuresti (román)
F-CSOPORT
20.45: Kriens (svájci)–Magdeburg (német)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti (Tv: Sport1)
ÖKÖLVÍVÁS
Európa-bajnokság, Szófia, 1. nap
SAKK
Sakkolimpia, Szamarkand (Üzbegisztán)
12.00: 2. forduló
Nyílt torna: Magyarország–Kolumbia
Női torna: Magyarország–Venezuela
SPORTLÖVÉSZET
Masped-kupa, Nemzeti lőtér
10 m légpisztoly
13.00: férfiak, döntő
14.30: nők, döntő
50 m puska, három testhelyzet
16.00: férfiak, döntő
17.00: nők, döntő
TENISZ
WTA 500-as torna, Guadalajara
20.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő és elődöntő
WTA 250-es torna, Sao Paulo
18.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Németh Kornél, Marosán György, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. NS-lapszemle
7.00: Felülbírálhatja-e a „sztár” a klub és a liga kérését?
8.00: Marco Rossi keretet hirdetett, Holczer Ádám a vonalban
9.00: A vonalban Pálinger Katalin
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A Ferencváros az El-selejtezőben
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Best of – összeállítás a Nemzeti Sportrádió legjobb műsoraiból
Hazafutás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Virányi Zsolt
15.00: Labdarúgás, vendég: Simon Attila egykori gólkirály, aki végleg visszavonult. Regős László Pál jelentkezik Glasgow-ból
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Gy. Szabó Csilla, Gyenge Balázs, Thury Gábor
17.00: Hárompontos – kosárlabda-magazin
17.35: Csajok Ligája – női labdarúgó-magazin Németh Kornéllal és Elbert Gáborral
Körkapcsolás
Műsorvezető: Bera Emese
Szerkesztő: Jó András
18.00: Sakk, interjúk a 12. Polgár Judit Világsakkfesztiválról, Kezdődik a World Series of Darts, Aréna épül Nyírbátorban
19.00: Kézilabda, Bajnokok Ligája, férfiak – a második forduló mérkőzéseinek összefoglalója
20.00: Labdarúgás. Újra pályán az Európa-ligában a Ferencváros. Szakértő: Bene Ferenc
21.00: Labdarúgás, közvetítés a Celtic–Ferencváros Európa-liga-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál. Szakértő: Bene Ferenc