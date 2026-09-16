Csütörtöki sportműsor: Glasgow-ban kezdi meg szereplését a Ferencváros az El-ben

SZEPTEMBER 17., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

18.45: OFI (görög)–Hoffenheim (német)

18.45: Levszki Szófia (bolgár)–FC Salzburg (osztrák)

21.00: Juventus (olasz)–NEC (holland) (RTL+ stream)

21.00: Real Sociedad (spanyol)–Bournemouth (angol) (RTL+ stream)

21.00: Viktoria Plzen (cseh)–Union Saint-Gilloise (belga)

21.00: Celtic (skót)–FERENCVÁROSI TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

21.00: Crystal Palace (angol)–Lech Poznan (lengyel) (RTL+ stream)

21.00: Besiktas (török)–Olympique Marseille (francia) (RTL+ stream)

21.00: Lilleström (norvég)–Torreense (portugál)

ANGOL LIGAKUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

20.30: Manchester City–Norwich City (II.) (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

6. FORDULÓ

19.00: Real Betis–Getafe (Tv: Spíler2)

21.30: Málaga–Villarreal (Tv: Spíler2)

FUTSAL

Felkészülési mérkőzés

18.30: Magyarország–Üzbegisztán, Aramis-csarnok

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

Péntek, 2.15: Buffalo Bills–Detroit Lions (Tv: Arena4)

DARTS

WORLD SERIES OF DARTS

19.00: 1. nap, Amszterdam (Tv: Sport1)

EVEZÉS

10.00: beach sprint Európa-bajnokság, La Línea

GOLF

21.00: PGA Tour Biltmore Championship (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR

13.35: férfiak, Abruzzói körverseny, 3. szakasz (Tv: Eurosport1)

16.20: férfiak, Luxemburgi körverseny, 2. szakasz (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

ELSŐ CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

A-CSOPORT

20.45: Porto (portugál)–Partizan (szerb)

B-CSOPORT

18.45: Wisla Plock (lengyel)–Melsungen (német) (Tv: Sport2)

C-CSOPORT

18.45: Celje (szlovén)–Aalborg (dán)

E-CSOPORT

20.45: Montpellier (francia)–Barca (spanyol) (Tv: Sport2)

20.45: Skanderborg (dán)–Dinamo Bucuresti (román)

F-CSOPORT

20.45: Kriens (svájci)–Magdeburg (német)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti (Tv: Sport1)

ÖKÖLVÍVÁS

Európa-bajnokság, Szófia, 1. nap

SAKK

Sakkolimpia, Szamarkand (Üzbegisztán)

12.00: 2. forduló

Nyílt torna: Magyarország–Kolumbia

Női torna: Magyarország–Venezuela

SPORTLÖVÉSZET

Masped-kupa, Nemzeti lőtér

10 m légpisztoly

13.00: férfiak, döntő

14.30: nők, döntő

50 m puska, három testhelyzet

16.00: férfiak, döntő

17.00: nők, döntő

TENISZ

WTA 500-as torna, Guadalajara

20.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő és elődöntő

WTA 250-es torna, Sao Paulo

18.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Németh Kornél, Marosán György, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. NS-lapszemle

7.00: Felülbírálhatja-e a „sztár” a klub és a liga kérését?

8.00: Marco Rossi keretet hirdetett, Holczer Ádám a vonalban

9.00: A vonalban Pálinger Katalin

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A Ferencváros az El-selejtezőben

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Best of – összeállítás a Nemzeti Sportrádió legjobb műsoraiból

Hazafutás

Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Virányi Zsolt

15.00: Labdarúgás, vendég: Simon Attila egykori gólkirály, aki végleg visszavonult. Regős László Pál jelentkezik Glasgow-ból

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Gy. Szabó Csilla, Gyenge Balázs, Thury Gábor

17.00: Hárompontos – kosárlabda-magazin

17.35: Csajok Ligája – női labdarúgó-magazin Németh Kornéllal és Elbert Gáborral

Körkapcsolás

Műsorvezető: Bera Emese

Szerkesztő: Jó András

18.00: Sakk, interjúk a 12. Polgár Judit Világsakkfesztiválról, Kezdődik a World Series of Darts, Aréna épül Nyírbátorban

19.00: Kézilabda, Bajnokok Ligája, férfiak – a második forduló mérkőzéseinek összefoglalója

20.00: Labdarúgás. Újra pályán az Európa-ligában a Ferencváros. Szakértő: Bene Ferenc

21.00: Labdarúgás, közvetítés a Celtic–Ferencváros Európa-liga-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál. Szakértő: Bene Ferenc