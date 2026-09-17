Nemzeti Sportrádió

Kihagyja a Sevilla elleni bajnokit a Barcelona első számú kapusa

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.09.17. 17:00
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Joan García nem jött ki a Racing Santander elleni második félidőre (Fotó: Getty Images)
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FC Barcelona sérülés Joan García La Liga
Körülbelül három hétig nem számíthat Joan Garcíára az FC Barcelona labdarúgócsapata, miután a kapus térdsérülést szenvedett a Racing Santander elleni bajnoki mérkőzésen.

A Barcelona csütörtökön közölte, hogy Joan García enyhe fájdalmat érez a jobb térdében, és visszatérésének időpontját az állapota alakulása határozza meg. A helyi sajtó szerint az orvosi vizsgálatok alapján nagyjából háromhetes kényszerpihenő vár rá, így a szombati, Sevilla elleni bajnokit biztosan kihagyja, az azt követő válogatottszünet viszont jó alkalom lehet a teljes felépülésre.

García a Racing Santander elleni szerdai mérkőzés első félidejének végén sérült meg. A kapus a Camp Nouban, a vizes füvön csúszott meg, majd a szünetben le kellett cserélni, helyét a rutinos Wojciech Szczesny vette át.

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Cancelo bombázott, Raphinha triplázott, Yamal kihagyott egy tizenegyest, de így is betalált, és még egy hatalmas Szczesny-hiba is belefért a 7–2-re nyerő Barcának.

A vizsgálatok alapján nincs szükség műtétre, és a sérült térd nem az, amellyel a kapusnak korábban volt problémája. A Barcelona vezetőedzőjének, Hansi Flicknek így Szczesny és a nyáron szerződtetett Dominik Livakovic közül kell választania a Sevilla elleni találkozóra. A horvát kapus még nem mutatkozott be a katalánoknál.

FC Barcelona sérülés Joan García La Liga
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