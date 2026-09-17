Kihagyja a Sevilla elleni bajnokit a Barcelona első számú kapusa

A Barcelona csütörtökön közölte, hogy Joan García enyhe fájdalmat érez a jobb térdében, és visszatérésének időpontját az állapota alakulása határozza meg. A helyi sajtó szerint az orvosi vizsgálatok alapján nagyjából háromhetes kényszerpihenő vár rá, így a szombati, Sevilla elleni bajnokit biztosan kihagyja, az azt követő válogatottszünet viszont jó alkalom lehet a teljes felépülésre.

García a Racing Santander elleni szerdai mérkőzés első félidejének végén sérült meg. A kapus a Camp Nouban, a vizes füvön csúszott meg, majd a szünetben le kellett cserélni, helyét a rutinos Wojciech Szczesny vette át.