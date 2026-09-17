Nemzeti Sportrádió

A duplázó Varga Barnabás megsérült az AEK kupameccsén

2026.09.17. 18:42
Varga Barnabás két gólt szerzett, de megsérült (Fotó: Getty Images, archív)
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légiósok Vitális Milán Varga Barnabás AEK
Varga Barnabás duplázott az AEK Athén színeiben a labdarúgó Görög Kupa alapszakaszában, Vitális Milán pedig megszerezte első gólját a fővárosiaknál, előbbit azonban sérülés miatt le kellett cserélni.

A Hriszupolisz elleni 2–0-s siker után a Panszerraikosz ellen folytatta kupaszereplését az AEK Athén, és a fővárosiak mindkét magyarja, Varga Barnabás és Vitális Milán is a kezdőcsapatban kapott helyet.

Marko Nikolics együttese remekelt, Hrisztosz Alexiu a 9. percben fejjel szerzett vezetést, majd a 33. percben Varga Barnabás szerezte a gárda második gólját, amikor Petrosz Mantalosz remek kiugratása után kicselezte a kapujából messzire kifutó Viktorasz Szakalidiszt, és a kapuba helyezett.

VARGA ELSŐ GÓLJA

Joao Mário remek lövésével szerezte meg a harmadik gólját az AEK, aztán a 38. percben újra Varga következett: ismét Mantalosz keresztlabdájából volt eredményes, átvételt követően jobbal befelé cselezett, és 14 méterről, ballal nagyszerű gólt tekert a jobb felső sarokba. 

VARGA MÁSODIK GÓLJA

Vitális Milán is megszerezte az első gólját tétmérkőzésen sárga-feketében, a magyar középpályás az Európa-bajnok Joao Mário centerezését követően közelről jobb sarokkal továbbított a hálóba. Petrosz Mantalosz az első öt gólból négyet készített elő, sőt a szünet előtt megkoronázta a teljesítményét csapata hatodik találatával. 

Az 56. percben Varga Barnabás a szélen csapott össze védőjével, de az ellenfél tevékenységétől függetlenül baljós mozdulattal a jobb combhajlítójához kapott, és elterült. A földet csapkodva kért ápolást, társai aggódva vették körbe, majd a közönség vastapsa közepette fájdalmas, sápadt arccal távozott a pályáról.

Simán, magyarjai remek teljesítményével (Vitálist a 78. percben cserélték le) győzött végül 8–1-re az AEK, de a magyar válogatott kulcsemberét veszíthette el. 

GÖRÖGORSZÁG
Görög Kupa, alapszakasz
AEK Athén–Panszerraikosz (II.) 8–1

 

 

 

légiósok Vitális Milán Varga Barnabás AEK
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