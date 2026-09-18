Szolnoki Roland: Örülök, hogy visszatért a Honvéd az NB I-be

NAGYSZERŰEN KEZDTE a bajnokságot a nyáron papíron meggyengült, edzőváltáson is áteső Puskás Akadémia, amely továbbra is az NB I-es tabella élén áll, ám az utóbbi két bajnokiját egyaránt elveszítette (Ferencváros 1–2, Zalaegerszeg 0–1). Ezen a két találkozón nem játszott, csupán a kispadon kapott helyet a csapatkapitány Szolnoki Roland. Előtte, a Vasas ellen 1–0-ra megnyert meccsen a szünetben lecserélték, érkezett a helyére jobbhátvédnek Orján Roland, aki gólpasszt adott a győztes találathoz, azóta ő játszik a poszton. Illetve a múlt hétvégi, Mezőörs elleni kupameccsen újra kezdő volt a 34 esztendős védő, de csak 54 percet töltött a pályán.

„Szerencsére nem a játékommal van a baj, megsérült a hajlítóizom a jobb lábamban – tisztázta lapunk megkeresésére Szolnoki Roland. – Még a Vasas elleni meccs huszadik perce körül hasított bele a fájdalom, a szünetig még kibírtam, de cserét kellett kérnem. Nagyon szerettem volna játszani a Fradi és a ZTE ellen is, de nem tudtam. Az edzéseken azonban részt vettem, és a kupameccsen megpróbálkoztam a játékkal, de nem voltam egészséges. Utóbbi mérkőzés után MRI-vizsgálaton vettem részt, amely sajnos megerősítette, hogy a Honvéd ellen nem léphetek pályára. Nagyon bízom benne, hogy a válogatott meccsek miatti szünet után, az ETO elleni összecsapáson már tudom vállalni a játékot.”

Kérésünkre értékelte az előző két fordulót, amelyekben pont nélkül maradt a csapata.

„A Ferencváros az a Ferencváros, tőle nem szégyen kikapni, ettől függetlenül nyerni akartunk, és volt is rá esélyünk. A második félidőben már jó teljesítményt nyújtottak a fiúk, és az utolsó percben majdnem összejött az egyenlítés, hajszálon múlt, de nem adták meg Lamin Colley gólját. A Zalaegerszeg pedig ugyan utolsó helyezettként érkezett a Pancho Arénába, az NB I-ben a tabella mindig csalóka, mert kiegyenlített a mezőny. Aki nem csupán a helyezéseket és a pontszámokat nézte, az láthatta előtte is, játékban igenis jó a zalaegerszegi csapat. Nagyon korán gólt kaptunk, és aztán futottunk az eredmény után. Volt lehetőségünk az egyenlítésre, sajnos nem tudtuk kihasználni a helyzeteinket.”

A felcsúti csapatkapitány szívből sajnálja, hogy nem játszhat pénteken a Honvéd ellen.

„Már akadémista koromban is parázs csatákat vívtunk a kispestiekkel, ez igazán érdekes párosítás. Örülök, hogy a Honvéd visszajutott az első osztályba, patinás klub, amelynek szerintem az élvonalban a helye. Ezúttal is azt tudom mondani, mint a Zalaegerszeg kapcsán: a tabellán elfoglalt helyezés csalóka, ők most az utolsó helyen állnak, mi az elsőn, de nincs sok különbség a két csapat között. Rendkívül kiélezett a versenyfutás az NB I-ben, szoktam nézni a Honvéd meccseit is, jó futballt játszik. Jó érzés, hogy a Magyar Kupában fölényes győzelmet arattunk, még ha csak harmadosztályú csapat ellen is. A Mezőörsben több korábbi NB I-es játékos is szerepel, a szerzett nyolc gól önbizalmat adhat nekünk. Nagyon szeretnénk győzni, már csak azért is, mert akkor biztosan a tabella élén töltenénk a válogatott meccsek miatti háromhetes szünetet.”

NB I

8. FORDULÓ

Péntek, 19.30: Puskás Akadémia FC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Szombat, 17.00: Kisvárda Master Good–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Szombat, 19.30: Debreceni VSC–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Vasárnap, 14.45: MTK Budapest–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Vasárnap, 17.00: Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Vasárnap, 19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!