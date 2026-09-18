Égető kérdés a Ferrarinál: hol az időmérős tempó?

Felvillantotta a reményt a Ferrari barcelonai és silverstone-i győzelme, hogy megszilárdított alapra építve a csapat a folytatásban rendszeresen az első helyért küzdhet, a nyár közepi fellángolást azonban nem követték hasonló sikerek. A legutóbbi öt versenyből a Scuderia egyet sem tudott megnyerni, pedig versenytempó terén nem játszik alárendelt szerepet a közvetlen ellenfelekhez képest.

A csapatot irányító Fred Vasseur egyik legtöbbször emlegetett kulcsszava a „kivitelezés”, vagyis a tökéletesen összehangolt munka a hétvégi előkészületektől kezdve az optimális futásterven át a hibátlan kerékcserékig. E tekintetben is gyakran recseg-ropog a maranellói gépezet, mindennek tetejében pedig ott van az autó egyik legkirívóbb gyenge pontja: az időmérős tempó. A Ferrari idén egyetlen pole pozíciót sem tudott szerezni, sőt a legutóbbi öt nagydíjon még az első rajtsor elérése is megoldhatatlan feladatnak bizonyult, ez pedig már összességében túl nagy előny az ellenfeleknek.

„Madridban Charles Leclerc tempója kiemelkedően jó volt – mondta Vasseur a legutóbbi futam kapcsán. – Az etapját 49 körösre nyújtottuk a kemény gumin, és végig megvolt a kellő sebessége. A versenyen vállaltuk a szükséges kockázatokat, és a teljesítmény is rendben volt. Ami azon a hétvégén hiányzott, az a jobb időmérős eredmény.”

Az olasz Corriere della Sera a napokban arról cikkezett, hogy Lewis Hamilton személycseréket kezdeményezett a Ferrari nagydíjakra utazó csapatában, mert elégedetlen a gárda teljesítményével. A híresztelés a hétszeres világbajnokhoz is eljutott, aki csütörtökön saját Instagram-felületén adott közre cáfolatot: „Láttam néhányat a megjelent cikkekből, és itt szeretném tisztázni a dolgokat. Sosem kértem, hogy bárkit is lecseréljenek a csapatomban. Minden munkatársam mindennap keményen dolgozik, az ő eltökéltségük mozdít előre minket. Mindig megpróbálom felemelni az embereket, hogy kihozhassák magukból a legjobbat – vagy legalább a legjobbat lássák magukban. Lehet, hogy ez nem mindig sikerül, de ez a szándékom, és ezért vagyok itt. Mindnyájan együtt dolgozunk, és ez így is marad.” Hamilton cáfolja, hogy személycseréket kért volna

Valóban, Lewis Hamilton és Leclerc csupán a negyedik, ötödik rajtkockát szerezte meg, és a kanyargós Madringen onnan csak kockázatos stratégiával lehetett volna előrébb kerülni. Végül a brit technikai hiba miatt kiesett, a monacói pedig hiába várt a biztonsági autós vagy a piros zászlós szakaszra, be kellett érnie egy negyedik hellyel. Leclerc osztja főnöke véleményét, a Ferrarinak szombaton kellene jobb teljesítményt nyújtania:

„Tényleg úgy vélem, hogy nem vagyunk rosszabbak a többieknél. Egyszerűen az autónk általánosságban véve az időmérőn kicsit gyengébb, mint versenykörülmények között. Amikor valóban támadni kell a kerékvetőket, akkor látszik, hogy például a McLaren nagyon erős, mi viszont inkább a gyengébb oldalon vagyunk. Szóval Madridban is ennek az árát fizettük meg. De összességében is mindig úgy érzem, hogy az időmérőkön hátrányban vagyunk.”

Nem azt látjuk, hogy a Ferrarinak mindig kaotikusan alakulnak a hétvégéi? Még mindig a stratégia és a kommunikáció az Achilles-sarka, mindig is ez volt a gyenge pontja, és a mai napig az. Az autó tempója nagyon közel áll ahhoz, hogy rendszeresen a győzelmekért harcoljon, a technikai hiba nélkül Lewis Madridban is simán második lett volna. Úgy vélem, nagyon közel vannak, egyszerűen csak nem rakják össze megfelelően a hétvégéket, ezen a téren kellene valahogy javulniuk. Szerintem ez a legnagyobb problémájuk. Nico ROSBERG, 2016 világbajnoka a Sky-nak

Úgy tűnik, mintha az autótervezési filozófia alkalmazásában a Ferrari átesett volna a ló túloldalára, egy ideig ugyanis épp az volt rá jellemző, hogy az időmérőkön kitűnő teljesítményt nyújt, aztán a versenyen már nem tud labdába rúgni a legjobbak ellen. Erre a legszélsőségesebb példa a 2023-as idény volt, amikor a csapat hét pole pozícióból egyetlenegyet tudott futamgyőzelemre váltani. Vasseur aztán igyekezett más irányba terelni a fejlesztéseket, ennek viszont most az az eredménye, hogy a 2025-ös és 2026-os időmérőkön mindössze egyszer sikerült pole pozíciót szerezni, ami 1/38-as arányt, vagyis 2.6 százalékos hatékonyságot jelent.

Az F1-ben mindig, minden területen az optimális kompromisszum megtalálása a kulcs, vagyis most a nagyobb sikerek elérése érdekében a Ferrarinak jobb időmérős teljesítményre lenne szüksége a versenytempó csorbítása nélkül. Mint az elmúlt évek mutatják, ebben a kötéltáncban jóval könnyebb kibillenni, mint hinnénk.