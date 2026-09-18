A világbajnokok közül négyen nem lesznek ott Spanyolország Nemzetek Ligája-rajtján

Ami a négy kimaradó világbajnokot illeti, Marcos Llorente lemondta a válogatottságot, a kapus Joan García sérült, Gavi a nyári térdsérüléséből felépülve egyelőre kevés játéklehetőséghez jut a Barcelonában, akárcsak a hasonló cipőben járó Borja Iglesias (Celta Vigo).

Az említettek helyére az egyaránt hét-hétszeres válogatott Dean Huijsen (Real Madrid) és Fermín López (Barcelona) került be, ott van a keretben az eddig egyetlen válogatott meccsen (2021) védő Inter-kapus, Josep Martínez, valamint a mostani spanyol bajnokságot remek formában kezdő, hat gólnál járó Espanyol-csatár, a nemzeti csapatban újonc Roberto Fernández.

Az előző NL-kiírásban döntős spanyolok jövő szombaton a Wembley Stadionban kezdenek Anglia vendégeként. A folytatásban Sevillában fogadják Horvátországot (szeptember 29.), Oviedóban Csehországot (október 3.), majd a négyfordulós első szakasz utolsó találkozóján Splitben lépnek pályára a horvátok ellen (október 6.) az A-divízió 3. csoportjában.

A SPANYOL VÁLOGATOTT KERETE AZ ELSŐ NÉGY NL-FORDULÓRA

Kapusok: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Josep Martínez (Internazionale)

Védők: Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Marc Pubill (Atlético Madrid), Eric García (Barcelona), Dean Huijsen (Real Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Alejandro Grimaldo (Atlético Madrid), Marc Cucurella (Real Madrid)

Középpályások: Rodri (Barcelona), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri (Barcelona), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Mikel Merino (Arsenal), Álex Baena (Atlético Madrid), Fermín López (Barcelona).

Támadók: Dani Olmo (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Ferran Torres (Paris Saint-Germain), Yeremy Pino (Crystal Palace), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Roberto Fernández (Espanyol), Víctor Munoz (Liverpool), Nico Williams (Athletic Bilbao)