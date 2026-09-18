Nemzeti Sportrádió

Sportlövő Masped-kupa: két magyar érem is összejött fekvő puskában

2026.09.18. 13:32
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Nagybányai-Nagy Anna (Fotó: Földi Imre)
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Nagybányai-Nagy Anna Péni István Sportlövészet Masped-kupa
A nőknél Nagybányai-Nagy Anna győzött, míg a férfiaknál Péni István a második helyen végzett a puskások 50 méteres fekvő testhelyzetű versenyében a Nemzeti Lőtéren zajló V. Masped-kupa nemzetközi sportlövőviadal pénteki napján.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint Nagybányai-Nagy 627.3 körös eredménnyel zárta a 60 lövéses számot, s óriási, 9.5 körös előnnyel szerezte meg az aranyérmet a második helyen záró szlovák Diana Beníková előtt.

A férfiaknál Péni, az UTE világ- és Európa-bajnoka 627 körös teljesítménnyel lett második. A versenyt a 2021-ben Eb-győztes norvég Henrik Larsen nyerte meg 629.4 körrel.

A Masped-kupa szombaton zárul, a női sportpisztolyosok és a férfi gyorstüzelő pisztolyosok ekkor fejezik be kétnapos versenyüket. Előbbiben a 30 pontlövészet után a francia Héloise Fourre vezet 293 körrel. A szám olimpiai bronzérmese, Major Veronika 291 körrel a negyedik, míg Fábián Sára Ráhel 288 körrel a kilencedik pozícióból várja a szombati folytatást, a 30 gyors lövéses részt.

 

Nagybányai-Nagy Anna Péni István Sportlövészet Masped-kupa
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