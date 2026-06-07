Nemzeti Sportrádió

Varga Barnabás a legjobb, Szűcs Kornél a legrosszabb értékelést kapta olvasóinktól a finnek ellen

M. B.M. B.
2026.06.07. 14:02
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Varga Barnabás (Fotó: Török Attila)
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Magyarország Finnország magyar labdarúgó-válogatott magyar válogatott felkészülési mérkőzés
Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott 2–1-re nyert odahaza Finnország ellen a két csapat pénteki felkészülésin mérkőzésén. A mérkőzés másnapján arra kértük olvasóinkat, hogy értékeljék a magyar játékosok teljesítményét egy egytől tízig terjedő skálán – mutatjuk, kit láttak a legjobbnak.

A legjobb értékelést magasan Varga Barnabás kapta: az AEK Athén centere duplázott a finnek ellen, ezt olvasóink egy 8.41-es értékeléssel jutalmazták. A második helyen a debütánsként több bravúrral is jelentkező Yaakobishvili Áron végzett 7.43-mal, míg a harmadik helyre a 6.70-es értékelést kapó Willi Orbán futott be. 

A lista végén Szűcs Kornélt találjuk, a Vojvodinában légióskodó védő teljesítményét 5.15-ös értékeléssel jutalmazták olvasóink. 

A MAGYAR VÁLOGATOTT ÉRTÉKELÉSE OLVASÓINK SZERINT
1. Varga Barnabás 8.41
2. Yaakobishvili Áron 7.43
3. Willi Orbán 6.70
4. Szoboszlai Dominik 6.44
5. Szappanos Péter 6.29
6. Kerkez Milos 6.22
7. Schäfer András 5.84
8. Csinger Márk 5.68
9. Sallai Roland 5.60
10. Szűcs Tamás 5.59
11. Vitális Milán 5.57
12. Redzic Damir 5.32
13. Osváth Attila 5.30
14. Tóth Alex 5.16
15. Szűcs Kornél 5.15

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