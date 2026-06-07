Varga Barnabás a legjobb, Szűcs Kornél a legrosszabb értékelést kapta olvasóinktól a finnek ellen

A legjobb értékelést magasan Varga Barnabás kapta: az AEK Athén centere duplázott a finnek ellen, ezt olvasóink egy 8.41-es értékeléssel jutalmazták. A második helyen a debütánsként több bravúrral is jelentkező Yaakobishvili Áron végzett 7.43-mal, míg a harmadik helyre a 6.70-es értékelést kapó Willi Orbán futott be.

A lista végén Szűcs Kornélt találjuk, a Vojvodinában légióskodó védő teljesítményét 5.15-ös értékeléssel jutalmazták olvasóink.

A MAGYAR VÁLOGATOTT ÉRTÉKELÉSE OLVASÓINK SZERINT

1. Varga Barnabás 8.41

2. Yaakobishvili Áron 7.43

3. Willi Orbán 6.70

4. Szoboszlai Dominik 6.44

5. Szappanos Péter 6.29

6. Kerkez Milos 6.22

7. Schäfer András 5.84

8. Csinger Márk 5.68

9. Sallai Roland 5.60

10. Szűcs Tamás 5.59

11. Vitális Milán 5.57

12. Redzic Damir 5.32

13. Osváth Attila 5.30

14. Tóth Alex 5.16

15. Szűcs Kornél 5.15

– Nagy Zsolt, Lukács Dániel, Kovács Bendegúz 30 percnél kevesebbet játszott