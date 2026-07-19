Nemzetek Ligája: Ukrajna Szlovákiában fogadja a magyar válogatottat – sajtóhír

A magyar labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligája B-ligájában Ukrajnával, Észak-Írországgal és Grúziával került egy csoportba, a sorozat szeptember 25-én kezdődik.

Az ua-football.com híre szerint a hazai meccseit továbbra is semleges pályán játszó Ukrajna az első két mérkőzését Szlovákiában, még pontosabban Pozsony közelében rendezi meg, igaz, konkrét helyszín nem olvasható a cikkben.

Ukrajna október másodikán Észak-Írországot, három nappal később pedig Magyarországot fogadja az NL-ben. A harmadik „hazai” meccsét november 17-én vívja Grúzia ellen, a szövetség ezt egy Ukrajna határaihoz közelebbi szlovákiai helyszínre szeretné vinni.