Nemzeti Sportrádió

Nemzetek Ligája: Ukrajna Szlovákiában fogadja a magyar válogatottat – sajtóhír

P. GY. B. P. GY. B.
2026.07.19. 20:10
Artem Dovbikék Szlovákiában játszanák a Nemzetek Ligája-mérkőzéseiket (Fotó: Getty Images)
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Magyarország Nemzetek Ligája Ukrajna
Az ukrán labdarúgás történéseivel foglalkozó ua-football.com értesülése szerint Ukrajna Szlovákiában játszhatja az első két Nemzetek Ligája-mérkőzését, közte a magyar válogatott ellenit is.

A magyar labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligája B-ligájában Ukrajnával, Észak-Írországgal és Grúziával került egy csoportba, a sorozat szeptember 25-én kezdődik.

Az ua-football.com híre szerint a hazai meccseit továbbra is semleges pályán játszó Ukrajna az első két mérkőzését Szlovákiában, még pontosabban Pozsony közelében rendezi meg, igaz, konkrét helyszín nem olvasható a cikkben.

Ukrajna október másodikán Észak-Írországot, három nappal később pedig Magyarországot fogadja az NL-ben. A harmadik „hazai” meccsét november 17-én vívja Grúzia ellen, a szövetség ezt egy Ukrajna határaihoz közelebbi szlovákiai helyszínre szeretné vinni.

 

Magyarország Nemzetek Ligája Ukrajna
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