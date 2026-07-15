Hatvan éve játszották futballtörténelmünk legszebb fejezetét – az előzmények

Futballtörténelmünk legszebb fejezete az 1966-os futballvilágbajnokság magyar–brazil mérkőzése. Egyszerűen muszáj volt nyernie a csapatnak, hogy itthon megálljanak a közvélemény előtt. Úgy kellett a bravúr, mint egy falat kenyér. Az igazi érték nem is a siker, hanem az a világraszóló futball, amivel nyertek a fiúk.

Eredetileg senki sem hitte, hogy a brazilok elleni lesz a kulcsmeccs. Amikor januárban kiderült, hogy a magyar válogatott Bulgáriával, Brazíliával és Portugáliával játszik a 3. csoportban, a brazilok elleni mérkőzéssel keveset foglalkoztak a csapat háza táján, mindenki úgy vélte, a portugálokat kell legyőzni, a bolgárok elleni tuti siker, és máris minden rendben van.

Nem véletlenül mondta Baróti Lajos szövetségi kapitány, hogy a torna legnagyobb esélyese Anglia és Brazília. „A magyar együttes becsületesen készülődik, képes arra, hogy eljusson a legjobb négyig”. Ezzel együtt: „Nehéz csoport a 3., a legnehezebb a négy közül…! A portugálokkal régen nem játszottunk, viszont ismerjük a Benfica játékát, hiszen volt alkalmunk közelről is látni őket Budapesten. Eusébióék nagy klasszist képviselnek. Úgy gondolom, Brazíliáról nem kell külön beszélnem. Bulgáriát is jó csapatnak tartom, ezt különben legutóbb Firenzében is bebizonyították a belgák ellen” – mondta még.

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A Benficát 1965 tavaszán a Győr elleni BEK-meccsen (0:1) láthattuk, a bolgárok pedig a firenzei pótselejtezőt nyerték meg (2:1) a belgák ellen, Georgi Aszparuhov két góljával. Abban mindenki egyetértett, hogy a sorsolásnál nem voltunk a sors kegyeltjei, ám a londoni véleményeknek mindenki örült, hiszen mindenki biztosra vette a továbbjutásunkat – a brazilok mellett.

Baróti Lajos és segítője, Illovszky Rudolf aprólékos tervet dolgozott ki a világbajnokságra. Alkalmanként két csapat lépett pályára a felkészülési meccseken, a fehéreknél a legesélyesebb utazók szerepeltek, a pirosaknál az esetleg vb-résztvevők. Április közepén például a fehérek Athénben, 25 ezer néző előtt 3:1-re legyőzték a Panathinaikoszt Albert (2) és Fenyvesi dr. góljaival, a pirosak pedig a Pécsi Dózsát verték meg 6:3-ra, a gólokon Tichy (3), Puskás L. (2) és Göröcs osztozott. A világbajnokságon aztán az athéni fehérektől hatan léptek pályára, a pécsi pirosaktól csak egyetlen egy játékos.

A főpróbát a Svájc elleni barátságos jelentette a Népstadionban (3:1), Bene két gólt szerzett, Farkas egyet (Köbi Kuhn ellenében), a siker biztos volt, a lényeg pedig: „Összegezve elmondhatjuk, hogy ötven percen keresztül válogatottunk nagyjából a várakozásnak megfelelőt nyújtotta, mindhárom gólunkat formás támadásból szereztük”. Baróti Lajos: „A nagy melegben kényelmes játékot láttunk. Több frisseséget vártam a csapattól.”

A mérkőzést látta Otto Gloria, első vb-ellenfelünk, Portugália szövetségi kapitánya is: „Nagyon kedvező benyomásokat szereztem a magyar csapatról, megmondom őszintén, aggodalommal térek haza. Az idegenben játszott edzőmérkőzések után a külföldi sajtó valósággal eltemette a magyar csapatot, és azt hittük, hogy nem lesz nehéz dolgunk ellenük Angliában. Albertet nem tudom eléggé dicsérni, Bene is remek labdarúgó. Továbbra is azt állítom, hogy Angliában az kerül nyolc közé kettőnk közül, aki az első mérkőzésen győzni fog.”

Látható, a brazilokról szó sem esett. A legfőbb hír, hogy mesterük, Vicente Feola teljesen gondtalanul nyilatkozgat itt-ott, az edzéseken pedig látszik, hogy a játékosok végtelenül magabiztosak, „annak alapján, amit Pelé, Edu, Garrincha és a születőben levő új csilla,g Alcinda tud, valóban indokolt a brazilok önbizalma” – írja a Népsportban Tabák Endre. És újra beszélt Otto Gloriával, aki a továbbjutást illetően már ezt mondta: „Most jutott eszembe egy pompás megoldás, menjünk tovább mindketten.”

Az egymás elleni meccs előtt Albert Flórián úgy vélte, hogy az a csapat nyer, amelyik nyugodtabban játszik, mi akkor nyerhetünk, ha gyors adogatásokkal vezetjük a támadásainkat, az ívelgetés vesztes megoldás. Igaza lett, a portugálok voltak a nyugodtabbak, a gyors adogatásban is jobbak voltak, nyertek is 3:1-re. Mi sem voltunk rosszak, de kihagytuk a helyzeteinket, a Népsport meccsleírása szerint éppen egy tucatot. Emellett mindhárom gólt kapushibából kaptuk, Szentmihályi Antal az elsőnél nem jött ki, a másodiknál a melléről kipattant a labda, a harmadiknál is elkésett. „Miatta vesztettünk elsősorban” – összegzett a Népsport. Tény, a bemelegítésnél ütközött Rákosi Gyulával, kisebb agyrázkódást szenvedett, de ez nem mentség, legfeljebb magyarázat.