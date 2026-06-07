Yaakobishvili Áron: Az álmom megvalósulását jelentette a győztes bemutatkozás

Két kapus, két eset: Szappanos Péter (1990-ben született) voltaképpen elbúcsúzott a válogatottól, Yaakobishvili Áron (2006-ban született) bemutatkozott.

Igaz, kissé furcsa a helyzet. A legutóbbi kerethirdetésnél Marco Rossi szövetségi kapitány közölte, utoljára hívja be a Puskás Akadémia játékosát, aki évekig harmadik számú kapusként a háttérben segítette a csapatot, poszttársait, és ezt a munkát azzal köszönné meg a szakvezető, hogy pályára küldi a Puskás Arénában. Erre kiváló alkalom volt a finnek elleni pénteki felkészülési meccs, igaz, maga Szappanos Péter úgy reagált, egyáltalán nem tervezi a visszavonulást, a mérkőzést követő televíziós interjúban, az M4 Sport mikrofonja előtt úgy fogalmazott, ő biztosan nem használja az „utolsó mérkőzés” kifejezést, és ha szükség van rá, a jövőben is rendelkezésre áll.

Angyal Tamás, az FTC U14-es és U15-ös csapatának kapusedzője, aki Yaakobishvili Áron nevelőedzője volt az MTK-nál: – Tízévesen érkezett hozzánk az MTK-hoz Yaakobishvili Áron, óriási becsvággyal végezte a feladatokat, kivételes képességei már akkor megmutatkoztak. Nem véletlenül került később egy spanyol kiscsapathoz, majd a világhírű Barcelonához. S lám, péntek este bemutatkozhatott a magyar felnőttválogatottban! Nagy védéseinél tökéletesen visszaadta a tanultakat, mégpedig azt, hogy nem kitalálni kell a lövések irányát, hanem kivárni, ameddig csak lehet, majd a lövés után mozdulni a labdára. Láthattuk, micsoda potenciál rejlik benne. Kapusposzton aligha lesznek gondjai a kapitánynak, hiszen rajta kívül Tóth Balázs és Pécsi Ármin is meglépte a válogatottsághoz szükséges szintet. Áron mellett egyébként még egy MTK-s tanítványomra is büszke lehetek: a nála egy évvel idősebb Gyetván Márk a Paksi FC kapusaként bemutatkozott az NB I nemrégiben véget ért idényében. V. GY. VÉLEMÉNY

A közösségi médiában többen feltették a kérdést: kap-e búcsúmérkőzést az előző időszak két kapusa, Gulácsi Péter (58-szoros válogatott) vagy Dibusz Dénes (47-szeres válogatott), akik szintén sokszor voltak kerettagok, cserék a nemzeti csapatban azon kívül, hogy éveken át álltak a kapuban? A szövetségi kapitány leszögezte: jelenleg Tóth Balázs az első számú a poszton.

„Örökké hálás leszek azért, ahogyan a szurkolók felállva tapsoltak, skandálták a nevemet – mondta lapunk kérdésére Szappanos Péter. – Ez tökéletes visszacsatolás nekem, a személyiségemmel, a válogatottban eltöltött időszakkal, a munkámmal kiérdemeltem ezt. Nagyon jólesik. Keveseknek adatik ez meg, boldog vagyok, hogy átélhettem. A szurkolói reakció miatt érdemes volt elkezdeni futballozni és ennyit dolgozni. Egyszer összeszámoltam: csaknem egy évet együtt töltöttünk a különböző edzőtáborokban, utazások során, szóval, millió közös sztorink van, jó ezekre visszaemlékezni. Mindenki odajött pacsizni, és napok óta zrikálnak ezzel a búcsúval, keddig még kapom a beszólásokat, de ez így van jól. Remélem, nem az volt a legfontosabb feladatom, hogy az öltözőben betegyem a Döndi duót, de szombaton is három emberrel megverekedtem azért, hogy én lehessek a zenefelelős. Amikor Szerbiában nyertünk, volt ebből egy kis csetepaté: a két öltöző három és fél méterre volt egymástól, és amikor Belgrádban győztünk, adtunk az örömnek, hangosan szólt a zene, ami nyilván nem tetszett a hazaiaknak a vereség után néhány perccel.”

Természetesen a finnek elleni mérkőzés is szóba került.

Szappanos Péter úgy érzi, kiérdemelte a játékostársak és a szurkolók elismerését (Fotó: Török Attila)

„Kétgólos hátrányban már minden mindegy alapon kontrázhattak, és ebből voltak helyzeteik, amelyeket Yaakobishvili Áron szerencsére hárított – értékelt a Puskás Akadémia kapusa. – Előre aláírtam volna, hogy a Puskás Arénában kapott gól és védés, hiba nélkül telik el a mérkőzés számomra, a legfontosabb az volt, hogy nyertünk.”

Két szép és egy óriási védés, egy kapott gól: összességében kiemelkedően jól mutatkozott be a válogatottban Yaakobishvili Áron.