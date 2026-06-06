Varga Barnabás kiemelkedett a válogatottból – a játékosok értékelése

SZAPPANOS Péter 0

Nyugodt kilépéssel kezdett, határozottan szerezte meg a labdát, de aztán a szünetig voltaképpen nem találkozott vele, a védelem munkanélkülivé tette, messziről figyelhette a találkozót. A második félidőben társai adtak neki feladatot: egy kellemetlenül pattogós, erős hazaadásnál szépen levette a labdát és pontosan játszotta meg nyomás alatt, bő egy óra jutott neki, vastaps kísérte le a pályáról.

OSVÁTH Attila 5

A rossz labdaátvételt brutális szabálytalansággal korrigálta, örülhetünk, hogy megúszta a kiállítást. Céltalannak tűnt a magasra felemelt labdája, de rosszul reagált rá az ellenfél, szöglet lett belőle, amelyből gól született. A 32. percben látványos becsúszással szerelt, és a labda is nálunk maradt, végül egy félidő jutott neki, a védekezőfeladatát megoldotta.

CSINGER Márk 6

Higgadtan kezdett, de érezni lehetett, először a biztonságos megoldásokat keresi, ami újonctól teljesen elfogadható. 27 labdaérintés az első félidőben, 88 százalékos passzpontosság a szünet előtt, megbízhatóan futballozott, jó ütemben lépett közbe, amikor arra szükség volt. A második játékrészt szép mentéssel kezdte, hozta, amit Győrben látunk tőle. Egyszer könnyebben megadta magát, abból majdnem baj lett.

Willi ORBÁN 7

A 23. percben gólveszélyesen fejelt, de mentettek a védők. Magas színvonalon dirigálta a védelmet, 36 labdaérintése volt az első félidőben, a szünet előtt a kapunk közelébe sem engedte a finn támadósort. A fejpárbajait megnyerte, a földön sem tudták átjátszani, ha kellett, a vonalak mellé is megérkezett segíteni, talán egy-két nem tökéletesen pontos passza volt csak.

KERKEZ Milos 6

A nyolcadik percben kulcsfontosságú mentést mutatott be, majd a 24. percben gólt lőhetett volna, de a földön fekvő finnt találta el. Nagy kedvvel játszott, a Premier League-ben megszokott tempót próbálta hozni a bal oldalon, a 69. percben is a védőket találta el, ígéretes helyzetben, a 75. percben centikkel tévesztette el a bal alsó sarkot: ha élesebb, szerezhetett volna annyi gólt, mint Varga Barnabás.

SCHÄFER András 6

Nagyon aktívan futballozott, folyamatosan mozgott, igyekezett mindenhol ott lenni, ahol történhet valami, bátran ütközött, sokszor rövid passzokkal vette ki a részét az összjátékból. A párharcai többségét megnyerte, de akadt néhány apróbb tévesztése, a 75. percben mellel okosan tette le a labdát, azzal indult egy veszélyes magyar akció, a meccs végén felért egy akcióhoz és az oldalhálóba lőtt.

VITÁLIS Milán 6

Jó szereléssel kezdte a mérkőzést, a labdajáratásnál rendre visszalépett a védők vonalába, passzopciót biztosított a szélsőknek, ha hátrafelé kellett játszani, ha kellett, a taktikai szabálytalanságoktól sem riadt vissza. Megbízhatóan futballozott, de a játéka nélkülözte a látványos elemeket, a munkabírása viszont nagyon kellett a csapatnak, a 62. percben okos labdaszerzés után indult meg.

TÓTH Alex 6

Sokat mozgott, feltűnt mindkét szélen, de eleinte érezni lehetett rajta a játékhiányt, több rossz passza volt. Aztán bemelegedett, a félidő vége előtt főszerepet vállalt a második magyar gólból: az akció úgy indult, hogy a bal oldalról betört két finn közé, majd a támadás végén, bár hosszan vette át a labdát, megszerezte, és gólpasszt adott Varga Barnabásnak.

SZOBOSZLAI Dominik 6

A harmadik percben hatalmas sprintet vágott ki, hogy segítsen a védelemnek. Sokfelé feltűnt, az első szabadrúgásából célt tévesztett, oldalról jól adott be, a 25. percben pedig tökéletesen adta Varga Barnabás fejére a labdát a sarokból. A 28. percben egészen finom cselt mutatott be, az 54. percben nagyon lecsúszott a lábáról a labda, de a mentalitásával ezúttal is vezére volt a csapatnak, motiváltan futballozott. A mérkőzés végén érezni lehetett rajta, hogy hosszú idényen van túl.

SALLAI Roland 5

A klubjában, a Galatasarayban jobbhátvédet játszatnak vele, itt a bal oldalon támadhatott, és élvezte ezt a szerepkört, sokat kérte a labdát, cselezett, kereste az egy az egy elleni szituációkat. Sokat mozgott, bátran elhagyta a pozícióját, de nem ment neki igazán a játék, láttunk tőle erőteljesebb produkciót, kérdés, mennyire befolyásolja, hogy a klubjában nem szerepelhet elöl. Összességében nem tudott ezen a mérkőzésen kitűnni.

VARGA Barnabás 8

Sokáig nem kapott labdát, de sokszor kimozgott a szélekre, szabadrúgást harcolt ki, és amit a legjobban ő tud Magyarországon, és Európában is az egyik legjobb ezen a téren: ahogy megelőzte a védőjét és éles, erőteljes mozdulattal a kapufa mellé, a sarokba fejelte a labdát, az élményszámba ment. Megjött a kedve, és egy kimondottan okos lövéssel duplázott: nem az erő, hanem az ész jellemezte, amikor laposan kilőtte a jobb alsó sarkot.

A CSERÉK KÖZÜL

SZŰCS Kornél ( 5) bátor előrepasszal kezdett, aztán jó helyezkedéssel akadályozott meg egy finn beadást, a sárga lapjánál nagyon elkésett, de biztatóan játszott, REDZIC Damir ( 5) egy, a kapunk előterében eladott labdával indított, kiváló labdaszerzéssel folytatta, feltűnt a bal oldalon is, de ezúttal nem tudott érvényesülni a technikás játéka. YAAKOBISHVILI Áron (7) állt már a kapuban a legnagyobb finn helyzetnél, és gyors vetődéssel nagyot védett, de a következő labdára nem ért oda, a 79. percben megint hatalmasat védett, SZŰCS Tamás (–) életerős lövéssel kezdett, a labda alig kerülte el a jobb sarkot, bátor és jó kísérlet volt, KOVÁCS Bendegúz (–) személyében újoncot avatott Marco Rossi, a támadó nagyot harcolt a védőkkel, LUKÁCS Dániel (–) csaknem gólpasszal indított, ez centiken múlt Kerkez Milos lövésénél, NAGY Zsolt (–) a hajrára szállt be.