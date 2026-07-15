Így győztük le Brazíliát a Goodison Parkban az 1966-os világbajnokságon

Vicente Feola az ellenfél szövetségi kapitánya nem tagadta: „A magyarok nemcsak technikailag, hanem taktikailag is megvertek bennünket. (…) Még most sem tudom, ki volt ebben a magyar csapatban a csatár és a fedezet. Mészölyről, Siposról eddig azt hittem, középhátvédek…” A találkozót követő tv-összefoglaló kerekasztal-beszélgetésében David Coleman sportriporter feltette a kérdést: „Vajon új csodacsapat született? A jelenlegi magyar válogatott ezen a mérkőzésen elérte-e azt a magaslatot, amelyen az 1954-es világhírű elődök űzték a futballt?” Joe Mercer, a Manchester City menedzsere a következőt válaszolta: „Nem, mert még egyszer nem látok olyan csapatot, amelyik a Wembley-ben hat gólt lőtt Merricknek…” Ám Billy Wright megjegyzete: „Ha valaki, én közelről láttam Puskásékat, amikor »kevertek«. Higgyék el nekem, Albert látja olyan jól a pályát, legalább olyan ügyesen helyzetbe tudja hozni társait, mint annak idején Hidegkuti. Farkasnak nem csak a bal lába félelmetes, Bene hidegvéréről, a hallatlan munkabírású mezőnyjátékosokról nem is beszélve.”A magyarokat legyőző, végül vb-bronzérmes portugálok kapitánya, Otto Gloria sem fukarkodott a dicsérettel:„Ha valakinek kétségei lehettek volna efelől, most meggyőződhetett róla: szenzációs csapatot sikerült legyőznünk, nagyon értékes a mi tegnapelőtti 3:1-es győzelmünk. Számunkra nem kedvező, hogy a magyarok felbőszítették a brazilokat, én mégis nekik szurkoltam. Teljesítményük egyszerűen magával ragadott. (…) Ha a magyarok a továbbiakban ennek csak a felét meg tudják ismételni – szerintem fantasztikus szenzáció előtt áll a labdarúgóvilág.”

A játékosok a Népsport értékelése szerint egymást múlták felül. Gelei József: „Fokozatosan leküzdötte lámpalázát, és a hajrában egy parádés közbeavatkozása is volt”, Káposzta Benő „sok támadás kialakulását akadályozta meg a jobb oldalon, sokszor tört előre a csatárok vonalába, s átadásai rendre pontosak voltak”. Mátrai Sándor „a védelem egyik oszlopa volt, kitűnően látta el a söprögető szerepkörét, rengeteg támadást akasztott meg középen”, Mészöly „a hajrára erősen feljavult, sérülése után is hallatlan energiával küzdött”, Szepesi „Ragyogóan őrizte szélsőjét, keményen, határozottan rombolt, sok esetben felfutott ő is a támadásokkal. és néhányszor még lövésre se futotta az erejéből”. Baróti Lajos elégedett volt: „Végre megismerték a fiúk azt a nagy örömet, amiért érdemes készülni, dolgozni. Azt hiszem, kiléphetnek már a régi nagy csapat árnyékából. A brazilok ellen már nemcsak szépen, ötletesen játszottak, helyzeteket teremtettek, hanem ki is tudták azt használni.” A balfedezet Mathesz Imre „fokozatosan lendült játékba, idegességét levetkőzve egyre-másra dobta támadásba Benét és Farkast. Gyakran zárkózott fel a támadók vonalába, s a védőket is sokszor kisegítette”. Sipos Ferenc „nem látványosan, de igen hasznosan és megbízhatóan látta el feladatát. Jó üteműek voltak a közbelépései”.

A csatársorban Bene Ferenc „rengeteg támadásban vett részt, szinte minden megmozdulása veszélyes volt, nagyszerűen értette meg magát Alberttel és Farkassal”. Albert Flórián: „Minden támadásnak ő volt a szellemi irányítója, jobbnál jobb labdákkal indította Farkast és Benét. Rendkívül önzetlen volt, de ha kellett, kitűnően cselezett, okosan tartotta a labdát és mindig kitűnő ütemben indított. A győzelem egyik fő részese volt!” Farkas „méltó társa volt a ragyogóan küzdő Benének és Albertnak. Ez a hármas szinte egymást múlta felül (…) Farkas olyan gólt lőtt, amelyről sokáig fognak beszélni a labdarúgás kedvelői”. A balszélső Rákosi Gyula játékát is kiválóra értékelték: „A pálya minden pontján felbukkant. Ha kellett, a védőket segítette, de igen sokszor tört be a brazil kapu előterébe. Kitűnőek voltak a labdái.”

Az Expressen munkatársa szerint: „Most már nyugodtan haza lehet utazni, ennél jobb játékot ezen a vb-n úgysem lehet látni.” A francia L’Équipe odáig ment: „A csodálatos magyar csapat megalázta a brazilokat.” Albertről Robert Vergne, a France Football szakírója így vélekedett: „Ritkán látni egy játékostól olyan rendkívüli teljesítményt, mint amilyen ez volt. Ez a fiatal labdarúgó önmagában testesítette meg Pelé, Puskás és Di Stéfano valamennyi erényét.”

Futballistáink boldogan nyilatkoztak. Mészöly elmondta: „Életem legszebb pillanata volt, amikor a mérkőzés után összeölelkeztünk.” Farkas a góljáról: „Tudtam, hogy Bene Feri beadással fogja befejezni a támadást. Már nagyon fáradt voltam, de magától vitt a lábam előre. És mentől jobban sikerült utolérnem az akciót, annál inkább éreztem, hogy itt lehet valamit keresni. Az utolsó métereken olyan versenyt futottunk Gersonnal, mintha százas sprinterek lettünk volna. Legalábbis én úgy éreztem. Én szakítottam át elsőnek a célszalagot. A gól után még Gilmar is odaintett nekem: bravó…” Káposzta Benő: „Annyit mondták nekem, hogy hatodik csatár vagyok, hogy úgy gondoltam: ideje, hogy valóban az legyek.” Bene Ferenc: „Többen kérdezték tőlem, hogyan mertem végig csinálni azt a cselsorozatot az első gól előtt. Elhatároztam, hogy ugyanúgy fogok játszani a brazilok ellen, mint odahaza a bajnoki mérkőzéseken. Elvégre ők sem istenek.”

Akkoriban nem volt jellemző az utcán ünnepelni. Ám ez a 3:1 akkora győzelem volt, hogy a Népsport is beszámolt róla, kisebb csoportokba verődtek az emberek a Moszkva téren, az EMKE-nél, a Kálvin téren, és felidézték a meccs eseményeit.

Utolsó csoportmérkőzésén a válogatott 1:0-s bolgár vezetést követően 3:1-re nyert, de a negyedöntőben a Szovjetuniótól 2:1-es vereséget szenvedett és kiesett.