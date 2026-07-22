Erste Liga: ponterős csatárt igazolt a DVTK és a DEAC

A miskolciak a kanadai Craig Martinnal erősítették meg keretüket. A 31 éves támadó pályafutása nagy részét Észak-Amerikában töltötte, ahol 2016-ban egyetemi bajnok lett, majd a profi pályafutása alatt három AHL- és 306 ECHL-mérkőzésig jutott. A 2022–2023-as szezonban 20 mérkőzést játszott a szlovák HC Presov (Eperjes) együttesében, míg a 2024–2025-ös idényben a brit Manchester Storm mezét viselte. A legutóbbi idényben 54 találkozón 20 gólt lőtt és 19 gólpasszt osztott ki a Jacksonville Icemenben.

A debreceniek Kiss Patrik átigazolását jelentették be, aki öt év után játszhat újra a hajdúságiaknál. A 28 éves csatár 2021-ben igazolt Újpestre, a 2025–2026-os kiírásban 30 alapszakasz-találkozón 10-szer volt eredményes és adott 27 gólpasszt, amivel csapata második legtermékenyebbje volt.