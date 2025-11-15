Magyar–ír: az MLSZ reagált a Carpathian Brigade üzenetére

A magyar válogatott szurkolói csoportja, a Carpathian Brigade szombaton a közösségi oldalán azt írta: az MLSZ illetékes döntéshozói nem engedélyezik, hogy látványelemekkel támogassák a válogatottat a vasárnapi, Írország elleni világbajnoki selejtezőn. A mieink hivatalos meccs előtti sajtótájékoztatóján reagált a magyar szövetség.

„Szeretném leszögezni, az úgynevezett ultra szektorba jeggyel rendelkező szurkolók ugyanolyan jogokkal rendelkeznek, mint az összes többi néző. Ezúttal mindössze annyiról van szó, hogy azokat a plusz lehetőségeket nem kapják meg erre a találkozóra, amelyet a korábbi találkozókra megkaptak. Nem igaz az a szélsebesen terjedő hír sem, hogy a nemzeti színű sálakat kitiltotta volna az MLSZ a stadionból. Nem hogy kitiltottuk, kifejezetten kérjük a szurkolóinkat, minél többen jöjjenek piros-fehér-zöld szerelésben. Ha véleménykülönbségek is vannak a felek között, ezt az MLSZ a mérkőzés napjára teljesen félre teszi, és ugyanezt kéri a másik féltől is, hiszen a csapat sikere mindannyiunk közös érdeke” – mondta el Szabó Gergő.