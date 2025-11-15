Nemzeti Sportrádió

Magyar–ír: az MLSZ reagált a Carpathian Brigade üzenetére

2025.11.15. 15:16
Szabó Gergő (Fotó: Kovács Péter)
A szombat kora délutáni sajtótájékoztatón szóba került a magyar szurkolók által kiadott közlemény is, melyre Marco Rossi szövetségi kapitány nem kívánt reagálni, Szabó Gergő, a magyar labdarúgó-válogatott sajtófőnöke és az MLSZ szóvivője azonban elmondta, jó lenne, ha a mérkőzés napjára mindenki félretenné a nézeteltéréseket.

 

A magyar válogatott szurkolói csoportja, a Carpathian Brigade szombaton a közösségi oldalán azt írta: az MLSZ illetékes döntéshozói nem engedélyezik, hogy látványelemekkel támogassák a válogatottat a vasárnapi, Írország elleni világbajnoki selejtezőn. A mieink hivatalos meccs előtti sajtótájékoztatóján reagált a magyar szövetség. 

Szeretném leszögezni, az úgynevezett ultra szektorba jeggyel rendelkező szurkolók ugyanolyan jogokkal rendelkeznek, mint az összes többi néző. Ezúttal mindössze annyiról van szó, hogy azokat a plusz lehetőségeket nem kapják meg erre a találkozóra, amelyet a korábbi találkozókra megkaptak. Nem igaz az a szélsebesen terjedő hír sem, hogy a nemzeti színű sálakat kitiltotta volna az MLSZ a stadionból. Nem hogy kitiltottuk, kifejezetten kérjük a szurkolóinkat, minél többen jöjjenek piros-fehér-zöld szerelésben. Ha véleménykülönbségek is vannak a felek között, ezt az MLSZ a mérkőzés napjára teljesen félre teszi, és ugyanezt kéri a másik féltől is, hiszen a csapat sikere mindannyiunk közös érdeke” – mondta el Szabó Gergő. 

 

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 6. FORDULÓ, VASÁRNAP
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! 
15.00: Portugália–Örményország – élőben az NSO-n!

A magyar válogatott kerete
Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország) 
Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC) 
Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Az ír válogatott kerete
Kapusok: Caoimhín Kelleher (Brentford – Anglia), Gavin Bazunu (Southampton – Anglia), Mark Travers (Everton – Anglia)
Védők: Seamus Coleman (Everton – Anglia), Jake O'Brien (Everton – Anglia), Dara O'Shea (Ipswich Town – Anglia), Nathan Collins (Brentford – Anglia), Liam Scales (Celtic – Skócia), John Egan (Hull City – Anglia), Ryan Manning (Southampton – Anglia), Jimmy Dunne (QPR – Anglia), Kevin O'Toole (New York City – Egyesült Államok)
Középpályások: Jack Taylor (Ipswich Town – Anglia), Josh Cullen (Burnley – Anglia), Jayson Molumby (West Bromwich Albion – Anglia), Finn Azaz (Southampton – Anglia), Conor Coventry (Charlton – Anglia), Mark Sykes (Bristol City – Anglia), Andrew Moran (Los Angeles Galaxy – Egyesült Államok)
Támadók: Adam Idah (Celtic – Skócia), Troy Parrott (AZ – Hollandia), Mikey Johnston (West Bromwich Albion – Anglia), Chiedozie Ogbene (Ipswich Town – Anglia), Festy Ebosele (Istanbul Basaksehir – Törökország), Johnny Kenny (Celtic – Skócia)
Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímson

     
AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

1. Portugália

5

3

1

1

11–  6

+5

10

2. MAGYARORSZÁG

5

2

2

1

9–  7

+2

8

3. Írország

5

2

1

2

6–  5

+1

7

4. Örményország

5

1

4

2–10

–8

3

 

 

