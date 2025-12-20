Van még teendő – Malonyai Péter jegyzete

Ugyanígy vagyok a 2004 után született ifjakkal, akik rekordot jelentő 36 731 játékpercet kaptak az előző bajnokságban. Persze ez is viszonylagos, hiszen azt jelenti, hogy átlagosan 9 és fél órát töltöttek a pályán július végétől május végéig, ha minden meccset végigjátszanak 49 és fél óra lenne ez a szám. Ne feledjük, felnőtt emberekről van szó, esztendőkkel benne a nagykorúságban (18 év). És az sem mindegy, hogy összesen 64 legényt számláltunk, így az is számít, aki esetleg csak egy percet töltött a pályán. És idetartozik a másik oldal: a 31 év feletti futballisták játékperceiben a mi bajnokságunk a listavezető a régióban.

Kézzelfoghatóbb adatsor a szögleteké. Valamikor ugyebár volt, hogy a szöglet fél gól, még a kispályán is érték volt a sarokrúgás (három korner egy tizenegyes). Ma már 35 szöglet fél gól, ami azért tanulságos. Jelenti mindkét oldal, a berúgók és az érkezők felelősségét is. Azt már megtanulták futballistáink, hogy a kezükkel játszva, mindkettőt felemelve, egyet lendítve ígérjék, hogy valami fantasztikus következik, aztán belövik a labdát a sűrűjébe, és lesz, ami lesz. Egyedül a Debrecennél s ott Dzsudzsák Balázsnál láttam, hogy van elképzelése arról, milyen figura a hatásos. A megszokás persze nagy úr, tessék megfigyelni, hogy az angol meccseken egy-egy korner előtt mindig reménykedve mordul a lelátórész. Hiába, a futball a hagyományok sportja, a fél gólról szóló elmélet például akkor is hat, ha már nem igaz.

A szövetségi adatbázist pedig érdemes böngészgetni, hiszen, aki ügyes, mindenben megtalálja a neki előnyöst. Mit neki számok, adatok.

