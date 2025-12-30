Nemzeti Sportrádió

Kosárlabda: az U16-os lányok és a fiúk is harmadikok lettek az ORV-n

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
2025.12.30. 19:47
A lengyelek ellen léptek pályára az U16-os kosárlabda-válogatottak kedden a csehországi Olimpiai Reménységek Versenye záró napján. A lányok 11 ponttal nyertek, míg a fiúk 13 ponttal kikaptak a torna harmadik meccsén, ezzel a mieink mindkét szakágban a harmadik helyen zárták az ostravai viadalt.

A fiú- és a leányválogatott is 1/1-es mérlegről várhatta a harmadik, egyben záró játéknapot az U16-os kosárlabdázók ORV-jén. (A vasárnapi nyitányon egyaránt vereséget szenvedtek a mieink a csehektől, majd hétfőn mindkét válogatottunk simán legyőzte a szlovákokat.)

Kedden elsőként a Meszler Balázs vezette leány nemzeti csapatunk lépett pályára a lengyelek ellen. A mieink kifejezetten rosszul kezdték az utolsó találkozót, ugyanis az első negyedet 15–8-ra elbukták, majd a nagyszünetre további két ponttal nőtt a hátrány (19–28). A második félidőre viszont nagyot fordult a játékképe: a magyar lányok domináltak a harmadik felvonásban, amelyet 20–6-ra megnyerve át is vették a vezetést (39–34).

A záró szakaszban aztán magabiztosan kontrollálták előnyüket, és 54–43-as sikert arattak.

A 13 pontos Merkel Blanka volt a mezőny legeredményesebbje.

A magyar csapat két győzelemmel és egy vereséggel zárt, és a harmadik helyen végzett a tornán.

(Az első helyért hármas körbeverés alakult a csehek, a lengyelek és a mieink között, viszont a trióból a magyaroknak volt a leggyengébb a pontkülönbsége.)

Az U16-os fiúk egy győzelemmel és két vereséggel végeztek az ORV-n Forrás: CBF

A Moosz Milán irányította fiúkra is a lengyelek vártak a harmadik játéknapon. Az ellenfél ezúttal is bombaerősen rajtolt: az ötödik percben 4–21-es állás szerepelt az eredményjelzőn. Lassanként válogatottunk is belelendült a játékba, és az első negyed végére tíz pontra sikerült lefaragni a különbséget (19–29). Sőt, a mieink nem álltak meg itt: lendületes támadójátékkal és kiváló dobóteljesítménnyel, 30–13-ra behúzták a második tíz percet, minek köszönhetően a nagyszünetben már magyar oldalon volt a vezetés (49–42). A harmadik etap közepén kiegyenlítettek a lengyelek (60–60), majd a negyedik negyed kezdetére négypontos fórra tettek szert (64–68). A végjátékban egyre jobban ellépett a rivális, a fordításra már nem nyílt esély, így

a magyar együttes végül 90–77-re alulmaradt a záró meccsén, és egy győzelemmel és két vereséggel szintén harmadik lett az ORV-n.

A mieink legjobb dobójaként Kiss Tamás 19 pontig jutott a lengyelek ellen.

U16-OS OLIMPIAI REMÉNYSÉGEK VERSENY, OSTRAVA (CSEHORSZÁG)
Harmadik játéknap (kedd)
Lányok:
Magyarország–Lengyelország 54–43 (8–15, 11–13, 20–6, 15–9)
Magyarország: Lipcsik 2, Samson-Érckövi 2, Halasy 6, Horváth -, Mara 4. Csere: Závodszky 4, Ujhelyi 3, Varkoly -, Forray 10, Szerecz -, Merkel 13/3, Szalai 2, Pomsár 8, Bélafalvi -.

Fiúk:
Magyarország–Lengyelország 77–90 (19–29, 30–13, 15–26, 13–22)
Magyarország: Szabó-Haklits 14/9, Halász -, Pécsi 13/3, Fárbás 2, Kiss 19/3. Csere: Csécsei 2, Makk 12/6, Radnóti 3/3, Kelemen 2, Szopori 3, Kiss-Mester 6, Mónus -, Bajor 1.
EREDMÉNYEK:
Lányok:
Magyarország–Csehország 61–75
Magyarország–Szlovákia 76–41
Magyarország–Lengyelország 54–43

Fiúk:
Magyarország–Csehország 73–86
Magyarország–Szlovákia 93–56
Magyarország–Lengyelország 77–90
Az U16-os leányválogatott kerete:
Bélafalvi Dóra, Forray Patrícia Loretta, Halasy Enikő, Horváth Réka, Lipcsik Alíz, Mara Júlia Eszter, Merkel Blanka, Pomsár Anna, Samson-Érckövi Éva Omozele, Szalai Blanka, Szerecz Blanka, Ujhelyi Lea, Varkoly Virág, Závodszky Anna

Az U16-os fiúválogatott kerete:
Pécsi Bence, Halász Olivér Robin, Kiss Tamás, Fárbás Benjámin, Szabó-Haklits Márk, Csécsei Nándor, Radnóti Soma, Kelemen Attila, Szopori Bence, Makk Milán, Mónus Vince, Bajor Zétény, Kiss-Mester Ádám

(Kiemelt képen: az U16-os leányválogatott Fotó: Pavel Netolicka/CBF)

Ezek is érdekelhetik