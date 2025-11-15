Heimir Hallgrímsson: Nagyon tetszik, hogy ezen az úgynevezett döntőn a saját kezünkben van a sorsunk

Háromezer ír szurkoló kelt útra Budapestre – már önmagában ez is jól jelzi, mekkora várakozás előzi meg a vasárnapi vb-selejtezőt a vendégek részéről. A lelkesedés nem véletlen: az ír válogatott történelmi küszöb előtt áll, hiszen újabb győzelemmel óriási lépést tehet a világbajnokság felé. A hangulatot fokozza, hogy az előző fordulóban Dublinban 2–0-ra leckéztette meg Portugáliát, amivel nemcsak három pontot, hanem önbizalmat is szerzett, ez pedig egy olyan nemzet esetén különösen fontos, amely 2002 óta nem járt világbajnokságon.

A válogatott küldöttsége a hatalmas dublini vihar miatt csak jókora késéssel érkezett meg Budapestre, ahová teljes létszámban érkezett – egyik kulcsemberükre azonban nem számíthatnak a vendégek.

„Mindenki készen áll, kivéve Evan Fergusont – mondta Heimir Hallgrímsson, Írország szövetségi kapitánya a mérkőzést felvezető sajtótájékozatóján. – Pénteken hívtuk be, ám azóta nem rúgott labdába és azt mondta, valószínűleg nem tudna hozzátenni a játékunkhoz, ezért minden bizonnyal kihagyjuk a nevezettek közül.”

Ezt a körülményt ismerve szinte biztosan az Alkmaart erősítő Troy Parrott rohamozza majd Dibusz Dénes kapuját. A 23 éves csatár ihletett formában futballozik, tizenhét tétmérkőzésen 15 gólt jegyez, Portugália ellen – Varga Barnabáshoz hasonlóan – duplázott.

„Sokat játszatjuk, nagy szerepet osztunk rá és egyre jobban teljesít – folytatta az ellenfelünk szakmai munkájáért felelő izlandi szakember. – A nyáron szórta a gólokat, jó lett volna, ha szeptemberben nem dől ki, októberben azonban visszatért a sérüléséből és újra szárnyal a holland klubjában. Jó helyen van, látszik, élvezi a futballt.”