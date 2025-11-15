Heimir Hallgrímsson: Nagyon tetszik, hogy ezen az úgynevezett döntőn a saját kezünkben van a sorsunk
Háromezer ír szurkoló kelt útra Budapestre – már önmagában ez is jól jelzi, mekkora várakozás előzi meg a vasárnapi vb-selejtezőt a vendégek részéről. A lelkesedés nem véletlen: az ír válogatott történelmi küszöb előtt áll, hiszen újabb győzelemmel óriási lépést tehet a világbajnokság felé. A hangulatot fokozza, hogy az előző fordulóban Dublinban 2–0-ra leckéztette meg Portugáliát, amivel nemcsak három pontot, hanem önbizalmat is szerzett, ez pedig egy olyan nemzet esetén különösen fontos, amely 2002 óta nem járt világbajnokságon.
A válogatott küldöttsége a hatalmas dublini vihar miatt csak jókora késéssel érkezett meg Budapestre, ahová teljes létszámban érkezett – egyik kulcsemberükre azonban nem számíthatnak a vendégek.
„Mindenki készen áll, kivéve Evan Fergusont – mondta Heimir Hallgrímsson, Írország szövetségi kapitánya a mérkőzést felvezető sajtótájékozatóján. – Pénteken hívtuk be, ám azóta nem rúgott labdába és azt mondta, valószínűleg nem tudna hozzátenni a játékunkhoz, ezért minden bizonnyal kihagyjuk a nevezettek közül.”
Ezt a körülményt ismerve szinte biztosan az Alkmaart erősítő Troy Parrott rohamozza majd Dibusz Dénes kapuját. A 23 éves csatár ihletett formában futballozik, tizenhét tétmérkőzésen 15 gólt jegyez, Portugália ellen – Varga Barnabáshoz hasonlóan – duplázott.
„Sokat játszatjuk, nagy szerepet osztunk rá és egyre jobban teljesít – folytatta az ellenfelünk szakmai munkájáért felelő izlandi szakember. – A nyáron szórta a gólokat, jó lett volna, ha szeptemberben nem dől ki, októberben azonban visszatért a sérüléséből és újra szárnyal a holland klubjában. Jó helyen van, látszik, élvezi a futballt.”
Caoimhín Kelleher: Érezhető, hogy nagy meccs vár ránk, óriási esemény lesz
A szövetségi kapitány csapata várható összetétele kapcsán elmondta, nagy a kísértés, hogy ugyanazt a kezdő tizenegyet küldje pályára, mint csütörtök este Dublinban a portugálok ellen, azonban nem teregette ki a lapjait. Hozzátette, együttese már csak a vasárnapi összecsapásra koncentrál.
„Nem foglalkozunk a portugálok elleni mérkőzéssel, hiszen vár ránk még egy jelentős kihívás. A magyarok alighanem hisznek magukban, pontszámban előttünk állnak, közelebb állnak valószínűleg ahhoz, hogy sikerrel vegyék a csoportküzdelmet. Ugyan Örményországban nyertek, el kellett halasztaniuk az ünneplésüket a portugálok elleni sikerünk miatt. Nagyon tetszik, hogy ezen az úgynevezett döntőn a saját kezünkben van a sorsunk. Megnéztük, mitől jött össze a portugálok elleni győzelem, megpróbáljuk megismételni azt a teljesítményt. Mindig elemezzük az ellenfelet és igyekszünk felfedni gyengeségeit – meglátjuk, sikerül-e ezeket kiaknáznunk. Megvan a tervünk, de lehet, hogy öt perc elteltével valami miatt az elképzeléseink a kukában landolnak – ilyen az edzők élete.”
Kérdés, hasonlóan kemény futballra lehet-e számítani a vendégektől, mint amit az ősszel megszokhattunk. A selejtezős mérkőzéseken átlagosan három sárga lapot kaptak az ír játékosok, mégis az ellenfelei gyűjtöttek összesen három piros lapot. Felvetődött ennek kapcsán a kérdés, vajon a taktika tudatos eleme lenne, hogy a riválisokat belerántsák az adok-kapokba.
„Nem gondolnám, hogy ezen a téren másmilyenek lennénk a többi válogatottnál. Minden meccs előtt megbeszéljük a srácokkal, hogy figyeljenek oda a büntető lapokra, nagyon fontosnak tartjuk, hogy senkit se állítsanak ki közölünk. Az egy az egy elleni küzdelmeket nyilván meg akarjuk nyerni, de nem akarunk lapokat, főleg buta sárgákat kapni. Remélem, ellenfelünk sötétben tapogatózik a futballunkat illetően. Nyilván van egy játékunk, amit a mérkőzéseinket figyelve ismerhetnek, de részleteiben nem árulom el, mire lehet tőlünk számítani.”
A magyar válogatott kerete
Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)
Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)
Az ír válogatott kerete
Kapusok: Caoimhín Kelleher (Brentford – Anglia), Gavin Bazunu (Southampton – Anglia), Mark Travers (Everton – Anglia)
Védők: Seamus Coleman (Everton – Anglia), Jake O'Brien (Everton – Anglia), Dara O'Shea (Ipswich Town – Anglia), Nathan Collins (Brentford – Anglia), Liam Scales (Celtic – Skócia), John Egan (Hull City – Anglia), Ryan Manning (Southampton – Anglia), Jimmy Dunne (QPR – Anglia), Kevin O'Toole (New York City – Egyesült Államok)
Középpályások: Jack Taylor (Ipswich Town – Anglia), Josh Cullen (Burnley – Anglia), Jayson Molumby (West Bromwich Albion – Anglia), Finn Azaz (Southampton – Anglia), Conor Coventry (Charlton – Anglia), Mark Sykes (Bristol City – Anglia), Andrew Moran (Los Angeles Galaxy – Egyesült Államok)
Támadók: Adam Idah (Celtic – Skócia), Troy Parrott (AZ – Hollandia), Mikey Johnston (West Bromwich Albion – Anglia), Chiedozie Ogbene (Ipswich Town – Anglia), Festy Ebosele (Istanbul Basaksehir – Törökország), Johnny Kenny (Celtic – Skócia)
Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímson
|AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Portugália
5
3
1
1
11– 6
+5
10
|2. MAGYARORSZÁG
5
2
2
1
9– 7
+2
8
|3. Írország
5
2
1
2
6– 5
+1
7
|4. Örményország
5
1
–
4
2–10
–8
3