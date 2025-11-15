Caoimhín Kelleher: Érezhető, hogy nagy meccs vár ránk, óriási esemény lesz
– Mekkora löketet adhat a portugálok elleni kettő-nullás győzelem?
– Óriási eredménynek tartom, amit elértünk, hatalmas diadalt arattunk, amire jó ideig emlékezni fogunk. Ötvenezer szurkoló előtt, elképesztő hangulatban ünnepeltünk – megkockáztatom, ilyet még jó néhányan nem éltünk át a csapatból. Különleges estén vagyunk túl, amely azt az érzetet adta, hogy újra és újra át akarunk élni valami hasonlót. Nyilván akkor lehet az érzést fokozni, ha kijutunk a világbajnokságra. A szurkolóink mindenhova elkísérnek, támogatnak minket, megérdemlik, hogy egy világeseményen buzdítsanak minket – ez is motivál minket.
– Legbelül érezték, hogy képesek megtréfálni olyan nívón lévő válogatottat, mint a portugál?
– Vártuk már, hogy ekkora sikert arassunk. Csütörtök este minden összejött. A győzelem lendít a csapaton, nagy önbizalommal érkeztünk Budapestre. Kiélveztük a sikert, de már csak a magyarok elleni meccsre összpontosítunk, kizárólag ez számít. Felkészülten várjuk a vasárnapi találkozót.
– Magyarországon lehet nagyobb a nyomás annak tükrében, hogy az egy pont is elég a házigazdának a második hely bebiztosításához?
– A magyarok sem jártak jó ideje világbajnokságon, és minden bizonnyal arra számítanak, hogy az álom ezúttal valóra válik. Azonban mi is ki akarunk jutni, szóval nagy lesz a nyomás mindkét válogatotton. Nyugodtnak kell maradnunk, fejben megfelelően kell kezelnünk a helyzetet. Védekező szempontból az lesz a célunk, hogy a legutóbbi két mérkőzésünkhöz hasonlóan kapott gól nélkül hozzuk le a meccset. Ha lehúzzuk hátul a rolót, jó esélyeink lesznek, mivel masszív a védelmünk – remélem, ezúttal is jól zár majd.
– Négy éve Budapesten mutatkozott be a válogatottban, ám azóta minden selejtezősorozatban elhasalt az ír válogatott. El tudja képzelni, hogy Írország ezúttal áthalad a célvonalon és ott lesz kétezerhuszonhatban a vb-n?
– Igen, hiszek benne. Mielőtt elkezdődött volna a selejtező, azt tűztük ki, hogy ott legyünk a tornán, mindig is ez volt az álmunk. Most kizárólag a rájátszás lebeg a szemünk előtt. Érezhető, hogy nagy meccs vár ránk, óriási esemény lesz. Izgatottan várjuk a párharcot, amelyen remélhetőleg nagy győzelmet aratunk.
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 6. FORDULÓ, VASÁRNAP
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
15.00: Portugália–Örményország – élőben az NSO-n!
A magyar válogatott kerete
Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)
Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)
Az ír válogatott kerete
Kapusok: Caoimhín Kelleher (Brentford – Anglia), Gavin Bazunu (Southampton – Anglia), Mark Travers (Everton – Anglia)
Védők: Seamus Coleman (Everton – Anglia), Jake O'Brien (Everton – Anglia), Dara O'Shea (Ipswich Town – Anglia), Nathan Collins (Brentford – Anglia), Liam Scales (Celtic – Skócia), John Egan (Hull City – Anglia), Ryan Manning (Southampton – Anglia), Jimmy Dunne (QPR – Anglia), Kevin O'Toole (New York City – Egyesült Államok)
Középpályások: Jack Taylor (Ipswich Town – Anglia), Josh Cullen (Burnley – Anglia), Jayson Molumby (West Bromwich Albion – Anglia), Finn Azaz (Southampton – Anglia), Conor Coventry (Charlton – Anglia), Mark Sykes (Bristol City – Anglia), Andrew Moran (Los Angeles Galaxy – Egyesült Államok)
Támadók: Adam Idah (Celtic – Skócia), Troy Parrott (AZ – Hollandia), Mikey Johnston (West Bromwich Albion – Anglia), Chiedozie Ogbene (Ipswich Town – Anglia), Festy Ebosele (Istanbul Basaksehir – Törökország), Johnny Kenny (Celtic – Skócia)
Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímson
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Portugália
5
3
1
1
11– 6
+5
10
|2. MAGYARORSZÁG
5
2
2
1
9– 7
+2
8
|3. Írország
5
2
1
2
6– 5
+1
7
|4. Örményország
5
1
–
4
2–10
–8
3