Caoimhín Kelleher: Érezhető, hogy nagy meccs vár ránk, óriási esemény lesz

– Mekkora löketet adhat a portugálok elleni kettő-nullás győzelem?

– Óriási eredménynek tartom, amit elértünk, hatalmas diadalt arattunk, amire jó ideig emlékezni fogunk. Ötvenezer szurkoló előtt, elképesztő hangulatban ünnepeltünk – megkockáztatom, ilyet még jó néhányan nem éltünk át a csapatból. Különleges estén vagyunk túl, amely azt az érzetet adta, hogy újra és újra át akarunk élni valami hasonlót. Nyilván akkor lehet az érzést fokozni, ha kijutunk a világbajnokságra. A szurkolóink mindenhova elkísérnek, támogatnak minket, megérdemlik, hogy egy világeseményen buzdítsanak minket – ez is motivál minket.

– Legbelül érezték, hogy képesek megtréfálni olyan nívón lévő válogatottat, mint a portugál?

– Vártuk már, hogy ekkora sikert arassunk. Csütörtök este minden összejött. A győzelem lendít a csapaton, nagy önbizalommal érkeztünk Budapestre. Kiélveztük a sikert, de már csak a magyarok elleni meccsre összpontosítunk, kizárólag ez számít. Felkészülten várjuk a vasárnapi találkozót.

– Magyarországon lehet nagyobb a nyomás annak tükrében, hogy az egy pont is elég a házigazdának a második hely bebiztosításához?

– A magyarok sem jártak jó ideje világbajnokságon, és minden bizonnyal arra számítanak, hogy az álom ezúttal valóra válik. Azonban mi is ki akarunk jutni, szóval nagy lesz a nyomás mindkét válogatotton. Nyugodtnak kell maradnunk, fejben megfelelően kell kezelnünk a helyzetet. Védekező szempontból az lesz a célunk, hogy a legutóbbi két mérkőzésünkhöz hasonlóan kapott gól nélkül hozzuk le a meccset. Ha lehúzzuk hátul a rolót, jó esélyeink lesznek, mivel masszív a védelmünk – remélem, ezúttal is jól zár majd.

– Négy éve Budapesten mutatkozott be a válogatottban, ám azóta minden selejtezősorozatban elhasalt az ír válogatott. El tudja képzelni, hogy Írország ezúttal áthalad a célvonalon és ott lesz kétezerhuszonhatban a vb-n?

– Igen, hiszek benne. Mielőtt elkezdődött volna a selejtező, azt tűztük ki, hogy ott legyünk a tornán, mindig is ez volt az álmunk. Most kizárólag a rájátszás lebeg a szemünk előtt. Érezhető, hogy nagy meccs vár ránk, óriási esemény lesz. Izgatottan várjuk a párharcot, amelyen remélhetőleg nagy győzelmet aratunk.