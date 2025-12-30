Nemzeti Sportrádió

Férfi kosárlabda MK: Szolnok–Alba a legjobb nyolc között

FAZEKAS ZOLTÁNFAZEKAS ZOLTÁN
Vágólapra másolva!
2025.12.30. 20:11
null
Fotó: Hunbasket
Címkék
férfi kosárlabda Magyar Kupa Szolnoki Olajbányász Alba Fehérvár
A Szolnok–Alba párharc után most is már a negyeddöntőben elbúcsúzik egy végső győzelemre is esélyes együttes a férfi kosárlabda Magyar Kupában.

Előrehozott döntőnek is mondható a Szolnok–Alba párharc a férfi Magyar Kupában, amely negyeddöntőjének sorsolást kedden tartották meg a honi szövetségben. Tulajdonképpen már nem is számít meglepetésnek, hogy egy olyan párharc is bekerült a kínálatba, amely után egy potenciális győztes elbúcsúzik és nem kerül be a négyes döntőbe. Legutóbb a címvédő Olaj járt pórul és találkozott a Falcóval idegenben, míg 2024-ben és 2023-ban a fehérváriak átkozhatták balszerencséjüket, hiszen mindkétszer Szombathelyre kellett menniük a negyeddöntőben (végül mindkétszer kikaptak).

Az NB I-es címvédő piros-feketék és az Alba aktuális kupamérkőzését különlegessé teszi, hogy utóbbit immár az előző idényben a Szolnokot bajnoki aranyéremig vezető Oliver Vidin irányítja. A szerb szakember 2024-ben kupát nyert a Szolnokkal, majd idén az NB I-ben is csúcsra ért a Tisza-partiakkal, akik 2018 után lettek ismét bajnokok. 

A címvédő Falco a Kaposvárral játszik – a sárga-feketékkel kapcsolatos keddi hír, hogy centert cseréltek, a brit Jubrille Belo helyére a lett VEF Riga (a Szolnok csoportkörös BL-ellenfele) Puerto Ricó-i válogatott játékosa, Arnaldo Toro érkezett. A kupába 26 év után visszatérő Honvéd hazai pályán fogadhatja a Debrecent, míg a legutóbbi bronzérmes Paks a Sopront fogadja. A Szolnok–Alba párharc győztese a Paks–Sopron duó továbbjutójával találkozik az elődöntőben, míg a másik ágon Honvéd/DEAC–Falco/Kaposvár elődöntőt rendeznek. 

 

férfi kosárlabda Magyar Kupa Szolnoki Olajbányász Alba Fehérvár
Legfrissebb hírek

32 gólt lőtt, magabiztosan nyert a Győr a Vasas otthonában

Kézilabda
Tegnap, 19:38

Férfi kosár NB I: fordulatos rangadót nyert meg a Szolnok Kaposváron

Kosárlabda
2025.12.28. 19:08

Az Esztergom óriási izgalmak után jutott tovább a női kézilabda Magyar Kupában

Kézilabda
2025.12.23. 20:28

A Falco 20 ponttal nyert az Alba Fehérvár ellen a férfi kosárlabda NB I-ben

Kosárlabda
2025.12.23. 19:09

Auston Barnes: Sokat jelent a Falco elleni siker

Kosárlabda
2025.12.22. 06:46

Férfi kosár NB I: magabiztos második félidejének köszönhetően zsinórban negyedszer nyert az Alba

Kosárlabda
2025.12.19. 19:52

A Szolnoki Olaj 11 ponttal győzött, és második helyen jutott tovább

Kosárlabda
2025.12.16. 20:16

Férfi kosár NB I: izgalmas hajrá végén az Atomerőmű elvette a Szolnok veretlenségét

Kosárlabda
2025.12.13. 18:59
Ezek is érdekelhetik