Nemzeti Sportrádió

Megbotránkoztató szurkolói viselkedés – nyolc NB I-es klubot büntetett az MLSZ

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.12.19. 10:28
null
Fotó: Nemzeti Sport
Címkék
fegyelmi határozatok MLSZ fegyelmi
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága nyolc NB I-es csapatra (ETO, FTC, DVSC, Paks, Kisvárda, ZTE, DVTK, Nyíregyháza) szabott ki büntetést december 18-i ülésén.

A nyolc klub közül hat pénzbüntetést kapott szurkolói megbotránkoztató viselkedése miatt (összeg nem szerepel a határozatban), a Kisvárdát és a Paksot csak írásbeli figyelmeztetésben részesítették „szabályzat megszegése miatt”.

A pénzbüntetés mellett a ZTE-re vonatkozó passzus felfüggesztett szektorbezárásról is rendelkezik, míg a Nyíregyháza esetében elrendelték a korábbi felfüggesztett szektorbezárás végrehajtását a soron következő hazai NB I-es mérkőzésen. Az utóbbi két klubra, valamint a DVTK-ra vonatkozó határozatrész rasszista bekiabálásokat is említ.

A határozat zárása további intézkedéseket sejtet: „A FEB fegyelmi eljárást indított rasszizmus és diszkrimináció miatt a DVTK, a DVSC és a Nyíregyháza ellen, valamint megbotránkoztató szurkolói magatartás miatt az FTC, a Kisvárda, a ZTE FC, a Nyíregyháza és az Újpest ellen.”

Részletek itt!

 

fegyelmi határozatok MLSZ fegyelmi
Legfrissebb hírek

Katona Levente kétmeccses eltiltást kapott, 8 klubot is megbüntettek a szurkolóik miatt

Labdarúgó NB I
2025.12.11. 15:00

Megjelent a Professzionális futballkörkép legújabb kiadása

Labdarúgó NB I
2025.12.09. 20:29

Az MLSZ megbüntette az FTC-t, a ZTE-t és a Kisvárdát

Labdarúgó NB I
2025.12.05. 14:43

MLSZ: három-három NB I-es és NB II-es klub is pénzbüntetést kapott

Labdarúgó NB I
2025.11.28. 19:19

Dupla Tízes: Marco Rossi marad a szövetségi kapitány – jó döntés?

Magyar válogatott
2025.11.26. 20:04

Válogatottak találkozója: Dajka László tudja, milyen érzés vb-n játszani

Magyar válogatott
2025.11.25. 22:11

A kiscsapatok hatása: visszatér a korábbi lebonyolításhoz az MLSZ a Mol Magyar Kupában

Labdarúgó NB I
2025.11.25. 19:52

Csányi Sándor: Bízzunk Rossiban, úgy gondolom, meg tudja oldani ezt a helyzetet

Magyar válogatott
2025.11.25. 18:50
Ezek is érdekelhetik