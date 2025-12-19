Megbotránkoztató szurkolói viselkedés – nyolc NB I-es klubot büntetett az MLSZ

A nyolc klub közül hat pénzbüntetést kapott szurkolói megbotránkoztató viselkedése miatt (összeg nem szerepel a határozatban), a Kisvárdát és a Paksot csak írásbeli figyelmeztetésben részesítették „szabályzat megszegése miatt”.

A pénzbüntetés mellett a ZTE-re vonatkozó passzus felfüggesztett szektorbezárásról is rendelkezik, míg a Nyíregyháza esetében elrendelték a korábbi felfüggesztett szektorbezárás végrehajtását a soron következő hazai NB I-es mérkőzésen. Az utóbbi két klubra, valamint a DVTK-ra vonatkozó határozatrész rasszista bekiabálásokat is említ.

A határozat zárása további intézkedéseket sejtet: „A FEB fegyelmi eljárást indított rasszizmus és diszkrimináció miatt a DVTK, a DVSC és a Nyíregyháza ellen, valamint megbotránkoztató szurkolói magatartás miatt az FTC, a Kisvárda, a ZTE FC, a Nyíregyháza és az Újpest ellen.”

