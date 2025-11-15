Marco Rossi: Számunkra a rájátszás elérése a cél!

Ne számoljunk azzal, hogy a portugálok nem győznek

Az előrejelzések alapján úgy tűnik, az AS Roma együttesét erősítő erőcsatár, Evan Ferguson minden bizonnyal nem lesz a nevezettek között, így szinte biztos, hogy a portugálok ellen duplázó (2–0), az Alkmaart erősítő 23 esztendős Troy Parrott támadhatja majd Dibusz Dénes kapuját.

„Troy Parrott remek játékos, de nem hinném, hogy belőle külön kellett volna készülnünk. Jól megy neki a játék, volt sérülése is a közelmúltban, ki kellett hagynia selejtezőket, de rajta kívül is vannak még olyan támadóik, akik zavarba hozhatják az ellenfelet.”

Ami a vasárnapi riválist illeti, az olasz tréner elmondta, bár előzetesen jó esély volt rá, hogy a csoport második helyéről az Írország elleni budapesti találkozó dönt, nem bánta volna, ha az utolsó körben már nem kell izgulni. Az már csak hab lenne a tortán, ha otthon Portugália újabb blamába szaladna bele, és Örményország legyőzné őket idegenben, Marco Rossi együttese akár még egyenes ágon is kijuthatna a 2026-os világbajnokságra.

„Ne nevettessük ki magunkat! Mégis mi történhet a másik összecsapáson? Portugália nem győzi le Örményországot?! Hagyjuk már. Ezt az eshetőséget gyakorlatilag ki is zárhatjuk. Számunkra a rájátszás elérése a cél! Ennek szellemében kell futballoznunk.”

A szurkolókra nagy szükség lesz ezen a mérkőzésen is

A mérkőzés rendhagyó időpontban, 15 órakor kezdődik, késő esti összecsapás helyett délután ugorhatnak egymásnak a felek. A szurkolók is aligha bánják, hogy a hét utolsó napján már délután felülhetnek a lelátóra, az ebéd elfogyasztása után már indulhatnak is a Puskás Arénába.

A számolgatás meg maradt tehát az utolsó fordulóra is, még ha a képlet nem is túlzottan bonyolult. Ami pedig a további számokat illeti: az örmények elleni, 1–0-ra megnyert csütörtök esti vb-selejtező volt Marco Rossi 81. mérkőzése a nemzeti csapat kispadján, amivel rekordot döntött, immár ez a valaha volt legtöbb mérkőzés megszakítás nélkül magyar szövetségi kapitányként. A szövetségi kapitányt viszont az foglalkoztatja inkább, hogy a válogatott ismét győzzön, ehhez pedig a szurkolókra is szükség lesz.

„Amióta felavattuk a Puskás Arénát, nem emlékszem olyan mérkőzésre, amikor a szurkolóink ne álltak volna mögöttünk. Rendre az első perctől az utolsóig biztattak bennünket, biztos vagyok benne, ez ezúttal is így lesz.”

Alighanem emlékezetes mérkőzés vár a válogatottra, hiszen ismét zsúfolt lelátók előtt léphet pályára, és ahogy korábban számos alkalommal, ezúttal is felejthetetlen perceket szerezhet a magyar drukkereknek. Döntetlen esetén Magyarország biztosan indulhatna a pótselejtezőben, és a világbajnoki álmok így tovább élnének.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

F-CSOPORT, 6. FORDULÓ, VASÁRNAP

15.00: MAGYARORSZÁG–Írország, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.00: Portugália–Örményország – élőben az NSO-n!

A magyar válogatott kerete

Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC)

Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)

Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Az ír válogatott kerete

Kapusok: Caoimhín Kelleher (Brentford – Anglia), Gavin Bazunu (Southampton – Anglia), Mark Travers (Everton – Anglia)

Védők: Seamus Coleman (Everton – Anglia), Jake O'Brien (Everton – Anglia), Dara O'Shea (Ipswich Town – Anglia), Nathan Collins (Brentford – Anglia), Liam Scales (Celtic – Skócia), John Egan (Hull City – Anglia), Ryan Manning (Southampton – Anglia), Jimmy Dunne (QPR – Anglia), Kevin O'Toole (New York City – Egyesült Államok)

Középpályások: Jack Taylor (Ipswich Town – Anglia), Josh Cullen (Burnley – Anglia), Jayson Molumby (West Bromwich Albion – Anglia), Finn Azaz (Southampton – Anglia), Conor Coventry (Charlton – Anglia), Mark Sykes (Bristol City – Anglia), Andrew Moran (Los Angeles Galaxy – Egyesült Államok)

Támadók: Adam Idah (Celtic – Skócia), Troy Parrott (AZ – Hollandia), Mikey Johnston (West Bromwich Albion – Anglia), Chiedozie Ogbene (Ipswich Town – Anglia), Festy Ebosele (Istanbul Basaksehir – Törökország), Johnny Kenny (Celtic – Skócia)

Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímson