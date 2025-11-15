Bolla Bendegúz: Az írek szeretik provokálni az ellenfelet, ezt okosan kell kezelni
– Mire gondolt, amikor csütörtökön este meglátta, hogy a csoport másik mérkőzésén az írek legyőzték Portugáliát?
– Az Örményország elleni egy-nullás győzelmünket követően a buszon követtük az ő meccsüket, és miután az írek rögtön az elején gólt szereztek, nyilván nem örültünk. De ebben is van tapasztalatunk, gondoljunk csak a legutóbbi Európa-bajnokságra, amikor ugyancsak kedvezőtlenül alakultak az eredmények számunkra. Ezúttal senki másban nem bízhatunk, csakis saját magunkban!
– Mi dönthet az írek ellen?
– A beadásaikra nagyon figyelni kell. Mind a két csapat számára döntővel felérő mérkőzés lesz ez. Nekünk jó a döntetlen, nekik csak a győzelem, de erre nem apellálhatunk. Tudjuk, mik az erősségeik, nem tud bennünket nagy meglepetés érni.
– Dublinban különösen keményen futballoztak az írek. Hasonló stílusra számít tőlük?
– Biztos vagyok benne, hogy ezúttal is hasonlóan keményen futballoznak. Szeretik provokálni az ellenfelet, ezt okosan kell kezelni, nem szabad erre felülni.
– Mit gondol, kik az írek legveszélyesebb játékosai?
– Elöl kifejezetten veszélyesek, de neveket nem szeretnék mondani. Nekünk is meg vannak azok a futballistáink, akik képesek egy-egy ilyen összecsapást eldöntetni. Itthon, a szurkolóink előtt képesek vagyunk a győzelemre!
– Ha valaki most írásba adná a pótselejtezőt érő második helyet, aláírná azonnal, vagy ábrándozik az egyenes kijutásról is?
– Kizárólag a saját mérkőzésünkre fókuszálunk. A mi meccsünkön kell megtennünk mindent a győzelemért. Meglátjuk, hogy az mire lesz elég. Okosan kell futballozni, a másik mérkőzéssel nem szeretnénk foglalkozni.
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 6. FORDULÓ, VASÁRNAP
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
15.00: Portugália–Örményország – élőben az NSO-n!
A magyar válogatott kerete
Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)
Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)
Az ír válogatott kerete
Kapusok: Caoimhín Kelleher (Brentford – Anglia), Gavin Bazunu (Southampton – Anglia), Mark Travers (Everton – Anglia)
Védők: Seamus Coleman (Everton – Anglia), Jake O'Brien (Everton – Anglia), Dara O'Shea (Ipswich Town – Anglia), Nathan Collins (Brentford – Anglia), Liam Scales (Celtic – Skócia), John Egan (Hull City – Anglia), Ryan Manning (Southampton – Anglia), Jimmy Dunne (QPR – Anglia), Kevin O'Toole (New York City – Egyesült Államok)
Középpályások: Jack Taylor (Ipswich Town – Anglia), Josh Cullen (Burnley – Anglia), Jayson Molumby (West Bromwich Albion – Anglia), Finn Azaz (Southampton – Anglia), Conor Coventry (Charlton – Anglia), Mark Sykes (Bristol City – Anglia), Andrew Moran (Los Angeles Galaxy – Egyesült Államok)
Támadók: Adam Idah (Celtic – Skócia), Troy Parrott (AZ – Hollandia), Mikey Johnston (West Bromwich Albion – Anglia), Chiedozie Ogbene (Ipswich Town – Anglia), Festy Ebosele (Istanbul Basaksehir – Törökország), Johnny Kenny (Celtic – Skócia)
Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímson
|AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Portugália
5
3
1
1
11– 6
+5
10
|2. MAGYARORSZÁG
5
2
2
1
9– 7
+2
8
|3. Írország
5
2
1
2
6– 5
+1
7
|4. Örményország
5
1
–
4
2–10
–8
3