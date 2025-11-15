Bolla Bendegúz: Az írek szeretik provokálni az ellenfelet, ezt okosan kell kezelni

– Mire gondolt, amikor csütörtökön este meglátta, hogy a csoport másik mérkőzésén az írek legyőzték Portugáliát?

– Az Örményország elleni egy-nullás győzelmünket követően a buszon követtük az ő meccsüket, és miután az írek rögtön az elején gólt szereztek, nyilván nem örültünk. De ebben is van tapasztalatunk, gondoljunk csak a legutóbbi Európa-bajnokságra, amikor ugyancsak kedvezőtlenül alakultak az eredmények számunkra. Ezúttal senki másban nem bízhatunk, csakis saját magunkban!

– Mi dönthet az írek ellen?

– A beadásaikra nagyon figyelni kell. Mind a két csapat számára döntővel felérő mérkőzés lesz ez. Nekünk jó a döntetlen, nekik csak a győzelem, de erre nem apellálhatunk. Tudjuk, mik az erősségeik, nem tud bennünket nagy meglepetés érni.