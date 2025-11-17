„Erről még dalokat fognak írni” – ír lapszemle a „budapesti csoda” után

„Ki gondolta volna a jereváni zakó után – amikor maga Hallgrímsson sem igazán látta a fényt az alagút végén –, hogy ilyen végjátéknak lehetünk tanúi az F-csoportban? Sokáig úgy tűnt, hogy ez is csak a sokadik fejezet lesz a dicsőséges ír kudarcok könyvében, de Troy Parrott egy történelmi triplával került be a történelembe: egy higgadt tizenegyessel, egy szép emeléssel és egy lesipuskás győztes góllal” – így az Irish Mirror beszámolója, amely megjegyzi, hogy Dibusz 90. percben bemutatott bravúrjánál már úgy tűnt, hogy az írek esélyei elszálltak.

Ugyanezen lap a meccs utáni értékelésében – micsoda meglepetés! – Troy Parrottot nevezte a mérkőzés legjobbjának (tízből tízre értékelve teljesítményét), de például a kapott góloktól eltekintve nagyokat védő Caoimhín Kelleher is kilencest kapott az osztályzatokat kiosztó Derek Foleytől.

Még mindig az Irish Mirrornál maradva, a meccs után Eamon Dunphy vezércikkében ugyancsak a triplázó Parrott hozsannáit zengi, az ír újságíró meglátása szerint a két novemberi meccsen öt gólt szóró csatár már most az ír sport legendájának tekinthető.

„Írország, mint futballnemzet, négy mágikus nap során ébredt fel álmából” – többek között így írja le a vasárnapi meccset követő eufóriát az Irish Examiner. „Csipkedd meg magad, majd ismételd meg, hogy biztos légy benne: ez tényleg megtörtént, s az ír futballnak ismét egy olyan nemzeti csapata van, amelyre büszkék lehetünk” – fogalmaz írásában Alan Smith. A szerző szerint ez a momentum olyan volt, mint amikor 2002-ben Robbie Keane a németek elleni góllal kilőtte az íreket a japán-dél-koreai vébére (mint ismert, az írek akkor jártak legutóbb világbajnokságon), amelyet a mai generáció csak a YouTube-on fellelhető felvételeken láthatott. A pátoszos írás Hallgrímsson szövetségi kapitány nyilatkozatai nyomán azt a reményt fogalmazza meg, hogy a 2016-os Eb-szereplés – valamint a 2017-es, Dánia elleni vb-pótselejtezőn elszenvedett 5–1-es zakó – óta tartó válságból sikerül majd kilábalni erre a sikerre építve, még úgy is, hogy az írek még messze nem tekinthetik magukat vb-résztvevőnek. Hasonló hangot ütött meg a lap meccsről szóló tudósítása is.

Nem feltétlenül sajtóreakció, de a futballstatisztikákkal foglalkozó Opta is kiszúrt egy érdekességet a mérkőzéssel kapcsolatban: Troy Parrott lett ugyanis az első játékos az ír válogatott történetében, aki idegenbeli meccsen szerzett három gólt.