„Erről még dalokat fognak írni” – ír lapszemle a „budapesti csoda” után
Az Irish Times mérkőzésről szóló cikke azzal indít, hogy „Troy Parrott három gólja a sírból hozta vissza a világbajnoki álmokat”. Az ír lap beszámolója szerint „a Puskás Aréna felső karéjában helyet foglaló háromezer ír szurkolónak szüksége volt egy másodpercre ahhoz, hogy felfogja, mi történt – a 64 ezres hazai közönség soraiban tapasztalható síri csend, valamint az ír játékosok ünneplése jelezte, hogy ez valóban megtörtént”.
„Nem tudjuk, hogyan, de a 2026-os világbajnokságra való kijutás álma tovább él. Míg Magyarország kiesett, addig a higgadt izlandi fogorvos, Heimir Hallgrímsson vezette ír csapat tovább menetel a cél felé” – fogalmaz a már említett cikk, hozzátéve, hogy a novemberi két meccsen öt gólt (a mieink ellen három, a portugálok ellen kettő) szerző Troy Parrottra eredetileg másodhegedűs szerep várt volna, de a Rómában légióskodó Evan Ferguson sérülése megnyitotta előtte az utat. A Gavin Cummiskey által jegyzett összefoglaló ezután olvasmányosan összefoglalja a mérkőzés eseményeit, s azzal zár, hogy „a Kelleher által az utolsó utáni pillanatban előrebikázott labdát a mindenki fölé emelkedő Scales bólintotta Parrott elé, aki az elképzelhető legédesebb győzelmet szerezte meg”.
Az Irish Times egyébként külön cikket szentelt a meccs tévés közvetítésének, ahol az RTÉ 2 egyik kommentátora, Darragh Maloney így beszélt a találkozóról a lefújás után: „Dalokat fognak írni még erről”.
„Ki gondolta volna a jereváni zakó után – amikor maga Hallgrímsson sem igazán látta a fényt az alagút végén –, hogy ilyen végjátéknak lehetünk tanúi az F-csoportban? Sokáig úgy tűnt, hogy ez is csak a sokadik fejezet lesz a dicsőséges ír kudarcok könyvében, de Troy Parrott egy történelmi triplával került be a történelembe: egy higgadt tizenegyessel, egy szép emeléssel és egy lesipuskás győztes góllal” – így az Irish Mirror beszámolója, amely megjegyzi, hogy Dibusz 90. percben bemutatott bravúrjánál már úgy tűnt, hogy az írek esélyei elszálltak.
Ugyanezen lap a meccs utáni értékelésében – micsoda meglepetés! – Troy Parrottot nevezte a mérkőzés legjobbjának (tízből tízre értékelve teljesítményét), de például a kapott góloktól eltekintve nagyokat védő Caoimhín Kelleher is kilencest kapott az osztályzatokat kiosztó Derek Foleytől.
Még mindig az Irish Mirrornál maradva, a meccs után Eamon Dunphy vezércikkében ugyancsak a triplázó Parrott hozsannáit zengi, az ír újságíró meglátása szerint a két novemberi meccsen öt gólt szóró csatár már most az ír sport legendájának tekinthető.
„Írország, mint futballnemzet, négy mágikus nap során ébredt fel álmából” – többek között így írja le a vasárnapi meccset követő eufóriát az Irish Examiner. „Csipkedd meg magad, majd ismételd meg, hogy biztos légy benne: ez tényleg megtörtént, s az ír futballnak ismét egy olyan nemzeti csapata van, amelyre büszkék lehetünk” – fogalmaz írásában Alan Smith. A szerző szerint ez a momentum olyan volt, mint amikor 2002-ben Robbie Keane a németek elleni góllal kilőtte az íreket a japán-dél-koreai vébére (mint ismert, az írek akkor jártak legutóbb világbajnokságon), amelyet a mai generáció csak a YouTube-on fellelhető felvételeken láthatott. A pátoszos írás Hallgrímsson szövetségi kapitány nyilatkozatai nyomán azt a reményt fogalmazza meg, hogy a 2016-os Eb-szereplés – valamint a 2017-es, Dánia elleni vb-pótselejtezőn elszenvedett 5–1-es zakó – óta tartó válságból sikerül majd kilábalni erre a sikerre építve, még úgy is, hogy az írek még messze nem tekinthetik magukat vb-résztvevőnek. Hasonló hangot ütött meg a lap meccsről szóló tudósítása is.
Nem feltétlenül sajtóreakció, de a futballstatisztikákkal foglalkozó Opta is kiszúrt egy érdekességet a mérkőzéssel kapcsolatban: Troy Parrott lett ugyanis az első játékos az ír válogatott történetében, aki idegenbeli meccsen szerzett három gólt.
EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 6. (UTOLSÓ) FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–ÍRORSZÁG 2–3 (2–1)
Budapest, Puskás Aréna, 59 411 néző. Vezette: Espen Eskas (Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin) – norvégok
MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego (Mocsi, 90+3.), Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer (Ötvös, 63.), Tóth A. (Bolla, 76.) – Lukács D. (Styles, 63.), Szoboszlai, Sallai (Redzic, 90+3.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
ÍRORSZÁG: Kelleher – Coleman (Ebosele, 60.), O’Brien (Manning, a szünetben), N. Collins, D. O’Shea, Scales – Ogbene (Idah, 53.), Cullen (Taylor, 80.), Molumby (Kenny, 60.), Azaz – Parrott. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson
Gólszerző: Lukács D. (3.), Varga B. (37.), ill. Parrott (15., 80., 90+6. – az elsőt 11-esből)