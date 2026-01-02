A kísérletezés mellett sem maradt el az eredmény – ilyen volt a magyar férfi vízilabda 2025-ben

Egységes és szerethető csapat, fegyelmezett és odaadó játék. Varga Zsolt már a világkupa januári selejtezője előtt kijelölte az irányelveket, amelyek szerint 2025-ben haladt az újjáalakuló férfi vízilabda-válogatott. A vk-sorozat elsősorban a csapatépítést szolgálta, de nem csupán emiatt volt hasznos, az alkalmazkodást is segítette. Merthogy a párizsi olimpia után változtak a szabályok, a látványosabb játék érdekében kisebb lett a medence és csökkent a támadóidő, ezáltal felértékelődött a kapusok szerepe.

Nem véletlenül kapta meg a válogatott csapatkapitányi tisztségét az új ciklus elején, a medencében és azon kívül is rengeteget segít a tehetséges fiataloknak. Már a világkupában bizonyította, hogy jól áll neki az új szerepkör, a világbajnokságon pedig a mieink legjobbja volt, a torna All Star-csapatába is bekerült. Átlagosan három negyedet töltött a vízben, teljesítményével és instrukcióival egyaránt utat mutatott. A Ferencvárosban is vezérként pólózott, a BL-döntőben hat gólt vállalt. Az év játékosa: MANHERCZ Krisztián (FTC-Telekom)

Vogel Soma sérülés miatt nem szerepelt a világbajnokságon, vagyis a válogatottba hatéves kihagyás után visszatérő Csoma Kristóf súlyos örökséget vett át. Már a világkupa áprilisi nyolcas döntőjében bizonyította, hogy megérdemli a bizalmat, bravúrjaival tartást adott a bronzérmes magyar csapatnak. Meglehetősen fiatalos közegbe csöppent: a podgoricai keretből mindössze hat játékos született az előző évezredben, Szingapúrba négy vb-újonc utazott.

Az FTC megadta a lehetőséget a Belgrádból érkező rutinos balkezesnek, ő pedig élt vele, újjáépítette magát a Népligetben. Első ferencvárosi idényét élete legjobbjának nevezte, magasra tette a lécet, de állandósította formáját. Az olimpiai győzelem után a világbajnokságon érem nélkül maradt a szerbekkel, az elődöntőben lőtt hat gólja nem volt elég a mieink ellen. A Honvéd elleni kupadöntőben is hatig jutott, másfél hétre rá a Pro Reccónak hármat lőtt, azaz szokásához híven oroszlánrészt vállalt a zöld-fehérek sikereiből. Az év légiósa: Dusan MANDICS (FTC)

Az eredmények tükrében kijelenthető, megállták a helyüket. A mieink támadójátékának hatékonyságát jelzi, hogy minden második próbálkozásukból eredményesek voltak, a világbajnok horvátoknak 18, az olimpiai címvédő szerbeknek 19 gólt lőttek. A védekezésen lehet, sőt kell is még javítani, de a lendület azért többnyire fegyelmezettséggel párosult, ami sok jót vetít előre. Az uszodában visszhangzó csatakiáltás, no meg Angyal Dániel emlékezetes nyelvöltése azt mutatta, hogy a csapategységgel és az elszántsággal sem volt gond – vagány társaság benyomását keltette válogatottunk.

Ez a vagány társaság július végén ezüstéremmel tért haza Szingapúrból, a spanyolok ugyanis jobbnak bizonyultak, az egymás elleni csoportrangadóhoz hasonlóan a vb-döntőben is a végjátékban fordítottak. Meglehet, most egy lépéssel a mezőny előtt járnak, de aligha behozhatatlan az előnyük, a legjobbak között évről évre változnak az erőviszonyok. Nyakunkon a következő felmérő, a jövő szombaton rajtoló belgrádi Európa-bajnokság, aztán már a 2027-es budapesti vb és a Los Angeles-i olimpia kerül előtérbe.

Dusan Mandicshoz hasonlóan az FTC vezetőedzője is „duplázott”, 2024 után ismét őt választottuk a legjobbnak. Az eredménysora impozáns és beszédes: csapata a bajnokságban, a Magyar Kupában, a Bajnokok Ligájában és az európai Szuperkupában is megvédte címét. Ahogy ismerjük, korántsem a vitrinben díszelgő trófeák foglalkoztatják, mindig az új kihívások és feladatok motiválják. A máltai BL-győzelem után már a Pro Recco elleni csúcsrangadóról beszélt, amelyen tömött lelátók előtt, parádés hangulatban vezette sikerre a Ferencvárost. Az év edzője: NYÉKI Balázs (FTC)

Nemcsak a szingapúri szintlépésre emlékszünk jó szívvel 2025-ből, hanem a máltai mámorra is: a Ferencváros megvédte címét a férfi Bajnokok Ligájában. A zöld-fehérek újfent nagyot dobtak, a júniusi döntőben az év legjobbjának megválasztott Manhercz Krisztián vezérletével győzték le a szerb Novi Beogradot. Talán ennél is nagyobbat szólt az októberi európai Szuperkupa-mérkőzés, amelyen a szintén korszakos csapatnak számító olasz Pro Reccót múlták felül a Komjádi uszodában.

Ami a hazai porondot illeti, a bajnoki döntőben a Vasas, a Magyar Kupa fináléjában a Honvéd ráncigálta az oroszlán bajszát, de a Ferencváros érvényre juttatta a papírformát, így minden sorozatban címvédőként várhatja a 2026-os kihívásokat.

JANUÁR 6. Soha rosszabb nyitányt! Az év első tornáját, a világkupa bukaresti selejtezőjét rögtön bravúrral, az Európa-bajnok Spanyolország 12–11-es legyőzésével kezdte a magyar válogatott. JANUÁR 11. „Joga bonito magyar módra” – így összegezte a Total Waterpolo szakportál a mieink 20–10-es győzelmét a selejtezőtorna elődöntőjében. A görögök elleni kiütéses siker másnapján visszavágtak a spanyolok a csoportkörös fiaskóért. MÁRCIUS 20. Az Eurokupa negyeddöntőjében búcsúzott a Vasas, miután a szoros első mérkőzés után az idegenbeli visszavágón sima vereséget szenvedett a későbbi győztes olasz Pro Reccótól. ÁPRILIS 13. Szétlövés döntött a vk-bronzról, Varga Zsolt megfiatalított csapata a 14–14-es rendes játékidő után ötméteresekkel múlta felül Horvátországot. A podgoricai nyolcas döntőt az új szabályok szerint rendezték meg (kisebb medence, rövidebb támadóidő). Fotó: Koncz Márton MÁJUS 17. Megvédte címét a magyar bajnokságban az FTC, amely a döntőben tíz nap alatt háromszor győzte le a Vasast. Az angyalföldiek az első két mérkőzésen megnehezítették esélyesebb riválisuk dolgát, a harmadik találkozón már hengereltek a zöld-fehérek. JÚNIUS 1. A Pro Recco hiányában új kihívókkal kellett megküzdenie a Ferencvárosnak a Bajnokok Ligája máltai végjátékában. Nyéki Balázs együttese a francia Marseille legyőzését követően a döntőben 13–11-re nyert a szerb Novi Beograd ellen, ezzel 2019 és 2024 után harmadszor ért fel a csúcsra. JÚLIUS 12. Az ausztrálok elleni kiütéses, 18–6-os győzelem megadta a szingapúri világbajnokság alaphangját. A papírformának megfelelően Japánt is legyőzte a magyar válogatott (23–18), a spanyolok elleni csoportrangadót viszont háromgólos előnyről 10–9-re elveszítette. JÚLIUS 22. A Szerbia elleni diadal napja. A vb-címvédő Horvátország (18–12) után az olimpiai bajnokot is felülmúlta válogatottunk, amely az idegőrlő végjátékban egy gólt megőrzött előnyéből, így 19–18-ra megnyerte a „lőpárbajt”. JÚLIUS 24. A döntő utolsó negyedére fordulva vezettünk a spanyolok ellen, ám a tapasztaltabb vetélytárs jobban hajrázott. Felipe Perrone 15–13-as győzelemmel és világbajnoki címmel búcsúzott, Magyarország ezüstérmet szerzett Szingapúrban. SZEPTEMBER 28. A Honvéd mindent megpróbált a Magyar Kupa-döntőben, de nem tudta letaszítani a trónról a Ferencvárost, amely 17–15-ös sikerével sorozatban nyolcadszor emelhette magasba a serleget. OKTÓBER 8. Az elmúlt évek legjobb pólómeccsét játszotta az FTC és az anyagi nehézségeiből kilábaló Pro Recco a Komjádi uszodában. A ferencvárosiak 15–14-re győztek, történetük során hatodszor nyerték meg az európai Szuperkupát. EZ TÖRTÉNT 2025-BEN