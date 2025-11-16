Nemzeti Sportrádió

Öröm az elején, bánat a végén – képekben a Magyarország–Írország vb-selejtező

Munkatársunktól Munkatársunktól
Vágólapra másolva!
2025.11.16. 21:39
Címkék
Magyarország vb-selejtező Írország galéria képgaléria
Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott vasárnap 3–2-re kikapott Írországtól, ezzel biztossá vált, hogy nem lesz ott a 2026-os világbajnokságon. A Nemzeti Sport fotósai az öröm és a bánat pillanatait is megörökítették – íme, képekben a Puskás Arénában történtek!
null
fotó 2025.11.16.

Vb-selejtező: Magyarország–Írország 2–3 (Fotók: Árvai Károly, Czinege Melinda, Kovács Péter, Szabó Miklós)

Kapcsolódó tartalom

A 96. percben jött a dráma: az írek fordítottak a Puskás Arénában, szertefoszlottak a vb-álmaink

A magyar válogatott kétszer vezetett, ám Parrott mesterhármasa miatt pont nélkül maradt – csapatunk sorozatban tizedszer nem lesz ott a világbajnokságon.

Marco Rossi: Nehéz most a jövőre gondolni – videó

„Elmondtam a srácoknak, hogy semmiért nem tudok szemrehányást tenni nekik. Az MLSZ vezetőségével is egyeztetünk, milyen irányba haladjunk tovább…”

Csányi Sándor: Egyelőre nem nagyon tudok hibáztatni senkit

A letaglózó vereség után az MLSZ elnöke nyilatkozott a Nemzeti Sportnak.

Dibusz Dénes: Nem tudjuk visszatekerni az időt, ezzel együtt kell élnünk…

„Nagyon sajnálom, hogy így ért véget a találkozó… Minden szurkoló, játékos, stábtag megérdemelte volna, hogy továbbjussunk.”

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 6. (UTOLSÓ) FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–ÍRORSZÁG 2–3 (2–1)
Budapest, Puskás Aréna, 59 411 néző. Vezette: Espen Eskas (Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin) – norvégok
MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego (Mocsi, 90+3.), Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer (Ötvös, 63.), Tóth A. (Bolla, 76.) – Lukács D. (Styles, 63.), Szoboszlai, Sallai (Redzic, 90+3.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
ÍRORSZÁG: Kelleher – Coleman (Ebosele, 60.), O’Brien (Manning, a szünetben), N. Collins, D. O’Shea, Scales – Ogbene (Idah, 53.), Cullen (Taylor, 80.), Molumby (Kenny, 60.), Azaz – Parrott. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson
Gólszerző: Lukács D. (3.), Varga B. (37.), ill. Parrott (15., 80., 90+6. – az elsőt 11-esből)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

A csoport másik mérkőzésén: Portugália–Örményország 9–1

     
AZ F-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE

M

Gy

D

V

L–KGkP
1. Portugália

6

4

1

1

20–7+1313
2. Írország

6

3

1

2

9–7+210
3. MAGYARORSZÁG

6

2

2

2

11–10+18
4. Örményország

6

1

5

3–19–163

 

Magyarország vb-selejtező Írország galéria képgaléria
Legfrissebb hírek

Zubkov kulcsfontosságú gólt fejelt, az ukránok nyertek, mehetnek a vb-pótselejtezőre

Foci vb 2026
2 órája

Tóth Alex a Nemzeti Sportnak: Rémálom, a legrosszabb rémálom… 

Magyar válogatott
3 órája

Dibusz Dénes: Nem tudjuk visszatekerni az időt, ezzel együtt kell élnünk…

Magyar válogatott
3 órája

Az írek hőse könnyek között értékelte a győzelmet

Magyar válogatott
3 órája

Videó: így ment oda a lefújás után a szurkolókhoz Szoboszlai Dominik

Magyar válogatott
3 órája

Hallgrímsson: Magyarország jobban játszott, de vesztére húzta az időt

Magyar válogatott
4 órája

Marco Rossi: Nehéz most a jövőre gondolni – videó

Magyar válogatott
4 órája

Varga Barnabás volt a válogatott legjobbja az írek ellen – NS-osztályzatok

Magyar válogatott
4 órája
Ezek is érdekelhetik