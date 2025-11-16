Öröm az elején, bánat a végén – képekben a Magyarország–Írország vb-selejtező

Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott vasárnap 3–2-re kikapott Írországtól, ezzel biztossá vált, hogy nem lesz ott a 2026-os világbajnokságon. A Nemzeti Sport fotósai az öröm és a bánat pillanatait is megörökítették – íme, képekben a Puskás Arénában történtek!

fotó Vb-selejtező: Magyarország–Írország 2–3 (Fotók: Árvai Károly, Czinege Melinda, Kovács Péter, Szabó Miklós)