Hüvös Viktor: Nem lepett meg Nádas Bencéék győzelme

– Kétezertizenöt és kétezerhuszonhárom után ismét önt választották meg az Év edzőjének. Hogy tekint rá?

– Magyarországon magas színvonalú a kajak-kenu, emiatt mindig megtisztelő, ha valaki elnyeri a díjat, edzőként ez az egyik legnagyobb szakmai elismerés – válaszolta Hüvös Viktor. – Azt tükrözi, hogy a versenyzőim kiemelkedő eredményeket értek el.

– Hogyan értékeli összességében az elmúlt esztendőt?

– Volt már néhány olyan évem, amelyikre azt mondtam, soha rosszabbat, ez kétezerhuszonöttel kapcsolatban sincs másképp. A válogatottba is nagyon nehéz bekerülni, és a versenyeken, amikor bajnokok hullanak ki a középfutamban, mert borzalmasan kemény a mezőny, nagyon jó látni, hogy a versenyzőim döntőbe jutnak, dobogóra állnak, esetleg diadalmaskodnak. A sikerek mögött rendkívüli munka van, a sportolók megtesznek mindent, ahogyan mi, edzők is.

– Tavaly végig segítette a világ- és kétszeres Európa-bajnok kajakozó, Molnár Péter. Hogyan zajlik a közös munka?

– Négy-öt tanítványnál sohasem szerettem volna többet, mert nem tudok úgy figyelni mindenkire, ahogyan kellene. Különösen azért, mert nem ugyanazt próbáljuk ráhúzni mindenkire, egyéni finomhangolásokat végzünk, ezt nehéz megoldani nagyobb csapatban. Jelenleg tizenegyen vagyunk, Párizs után a lányok kerestek meg, hogy szeretnének együtt dolgozni velem, az olimpiát követően én is azt éreztem, szükségem van arra, hogy kicsit mást csináljak, mint korábban. A munka ugyanaz, csak lányokkal. Viszont így akkora lett a csapat, hogy egyedül nem tudtam vállalni a minőségi felkészítést. „Molni” a versenyzőm volt, pontosan tudja, mit várok el, mit miért kell megcsinálni. Óriási segítséget jelent, most már egyenrangú társként visszük a csapatot.

– Öt világversenyes érem köthető a munkájukhoz. A milánói vébé előtt egy hónappal összeállt, Nádas Bence és Kurucz Levente alkotta kajak kettes világbajnoki címet ünnepelt, ahogyan Csizmadia Kolos (K–1 200 m) is. Balogh Gergely és Fodor Bence a kajak négyes tagjaként vb-ezüstérmet szerzett, Lucz Anna kétszáz méteren megvédte Európa-bajnoki címét és kettesben a harmadik helyen zárt a kontinensviadalon Kiss Blankával.

– Nem lepett meg Nádas Bencéék győzelme, amikor két ember összeül, kívülről is látni, hogyan csúszik alattuk a hajó, ráadásul a stopper is ott volt a kezemben, tudtam, mire képesek. És ők nagyon rendben voltak! Koloson régóta látom, hogy benne van a győzelem, mentálisan rendkívül jól felépítette magát Milánóra, végig nyugodt maradt, csak a feladatra figyelt. Nagyon megérdemelte az aranyérmet. Anna és Blanka fizikailag egyre jobb állapotba került az év során, az önbizalmuk is szépen fejlődött, az Eb-n magukhoz képest már nyugodtan tudtak felevezni a döntőre. A világbajnokságon aztán abba a középfutamba kerültek, amelyikből később az első három helyezett a dobogóra állhatott – csak a legjobb három juthatott tovább, meggyőződésem, hogy a fináléban nagyjából ugyanaz lett volna a sorrend, mint a középfutamban.

– Milyen tervekkel vágnak neki az új esztendőnek?

– Párosban és négyesben is szeretnénk világversenyen indulni, és nemcsak indulni, hanem a dobogó felső fokára állni. Annyi eredmény van mögöttünk, a sportolók olyan magas szintet képviselnek, hogy ennek van is realitása. Ez kihívás, ez motivál minket.