Tóth Alex a Nemzeti Sportnak: Rémálom, a legrosszabb rémálom… 

CS. M.CS. M.
2025.11.16. 18:48
Tóth Alex: Úgy érzem magam most, mint minden magyar… (Fotó: Czinege Melinda)
foci vb 2026 Tóth Alex Magyarország vb 2026 vb-selejtező Írország ír válogatott magyar válogatott
Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott az utolsó pillanatokban 3–2-re kikapott Írországtól hazai pályán a Puskás Arénában vasárnap délután, így vb-selejtezős csoportja harmadik helyén végzett, s biztossá vált, hogy nem lesz ott a 2026-os világbajnokságon. Tóth Alex a meccset követő interjúk során értékelt a Nemzeti Sportnak.

„Úgy érzem magam most, mint minden magyar… Nyilván az utolsó gólig nagyon jó volt minden, aztán rémálom. A legrosszabb rémálom… Nem gondolom, hogy ez bármennyire is benne lett volna” – kezdte értékelését Tóth Alex. 

„Nagyon rossz élmény ez. Biztos igaz, hogy a vereségekből lehet tanulni, de ezt még mi sem tudjuk. Nem tudom, min csúszott el, mert mindenki nagyon akarta, mindenki nagyon jó teljesítményt nyújtott. Van, persze, amit ezekből a tapasztalatokkal magammal tudok vinni, de ebbe még nem gondoltam bele… Csend és csalódottság volt az öltözőben” – mondta a Ferencváros és a válogatott középpályása.

A 96. percben jött a dráma: az írek fordítottak a Puskás Arénában, szertefoszlottak a vb-álmaink

A magyar válogatott kétszer vezetett, ám Parrott mesterhármasa miatt pont nélkül maradt – csapatunk sorozatban tizedszer nem lesz ott a világbajnokságon.

Videó: kétszer is vezettünk, de Parrott triplájával Írország legyőzte a magyar válogatottat

Előbb Lukács Dániel, majd Varga Barnabás révén vezettünk, de az írek kétszer is egyenlítettek, majd a 96. percben Parrott harmadszor is lecsapott.

Értékelje a magyar válogatott játékosainak Írország elleni teljesítményét!

Azokat lehet osztályozni, akik legalább 20 percet töltöttek a pályán.

Szoboszlai Dominik néhány szóval reagált a magyar válogatott írek elleni vereségére

A magyar válogatott csapatkapitánya a mérkőzés lefújása után sírva fakadt.
Videó: így ment a lefújás után a szurkolókhoz Szoboszlai Dominik

A magyar válogatott csapatkapitánya nem bírt a könnyeivel.

Varga Barnabás volt a válogatott legjobbja az írek ellen – NS-osztályzatok

Három játékos ötös, egy pedig hármas érdemjegyet kapott.

Hallgrímsson: Magyarország jobban játszott, de vesztére húzta az időt

„A siker nem az, hogy ezt a meccset megnyertük, hanem a siker maga az utazás”.

Marco Rossi: Nehéz most a jövőre gondolni – videó

„Elmondtam a srácoknak, hogy semmiért nem tudok szemrehányást tenni nekik. Ma az MLSZ vezetőségével is egyeztetünk, milyen irányba haladjuk tovább…”
Magyar válogatott
20 perce

Dibusz Dénes: Nem tudjuk visszatekerni az időt, ezzel együtt kell élnünk…

„Nagyon sajnálom, hogy így ért véget a találkozó… Minden szurkoló, játékos, stábtag megérdemelte volna, hogy továbbjussunk.”

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 6. (UTOLSÓ) FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–ÍRORSZÁG 2–3 (2–1)
Budapest, Puskás Aréna, 59 411 néző. Vezette: Espen Eskas (Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin) – norvégok
MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego (Mocsi, 90+3.), Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer (Styles, 64.), Tóth A. (Bolla, 76.) – Lukács D. (Ötvös, 64.), Szoboszlai, Sallai (Redzic, 90+3.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
ÍRORSZÁG: Kelleher – Coleman (Ebosele, 60.), O’Brien (Manning, a szünetben), N. Collins, D. O’Shea, Scales – Cullen (J. Taylor, 80.), Molumby (Kenny, 60.) – Ogbene (Idah, 53.), Azaz – Parrott. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson
Gólszerző: Lukács D. (3.), Varga B. (37.), ill. Parrott (15., 80., 90+6. – az elsőt 11-esből)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

A csoport másik mérkőzésén: Portugália–Örményország 9–1

