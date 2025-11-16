Tóth Alex a Nemzeti Sportnak: Rémálom, a legrosszabb rémálom…
„Úgy érzem magam most, mint minden magyar… Nyilván az utolsó gólig nagyon jó volt minden, aztán rémálom. A legrosszabb rémálom… Nem gondolom, hogy ez bármennyire is benne lett volna” – kezdte értékelését Tóth Alex.
„Nagyon rossz élmény ez. Biztos igaz, hogy a vereségekből lehet tanulni, de ezt még mi sem tudjuk. Nem tudom, min csúszott el, mert mindenki nagyon akarta, mindenki nagyon jó teljesítményt nyújtott. Van, persze, amit ezekből a tapasztalatokkal magammal tudok vinni, de ebbe még nem gondoltam bele… Csend és csalódottság volt az öltözőben” – mondta a Ferencváros és a válogatott középpályása.
Dibusz Dénes: Nem tudjuk visszatekerni az időt, ezzel együtt kell élnünk…
EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 6. (UTOLSÓ) FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–ÍRORSZÁG 2–3 (2–1)
Budapest, Puskás Aréna, 59 411 néző. Vezette: Espen Eskas (Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin) – norvégok
MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego (Mocsi, 90+3.), Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer (Styles, 64.), Tóth A. (Bolla, 76.) – Lukács D. (Ötvös, 64.), Szoboszlai, Sallai (Redzic, 90+3.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
ÍRORSZÁG: Kelleher – Coleman (Ebosele, 60.), O’Brien (Manning, a szünetben), N. Collins, D. O’Shea, Scales – Cullen (J. Taylor, 80.), Molumby (Kenny, 60.) – Ogbene (Idah, 53.), Azaz – Parrott. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson
Gólszerző: Lukács D. (3.), Varga B. (37.), ill. Parrott (15., 80., 90+6. – az elsőt 11-esből)
A csoport másik mérkőzésén: Portugália–Örményország 9–1