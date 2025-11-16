Tóth Alex a Nemzeti Sportnak: Rémálom, a legrosszabb rémálom… 

„Úgy érzem magam most, mint minden magyar… Nyilván az utolsó gólig nagyon jó volt minden, aztán rémálom. A legrosszabb rémálom… Nem gondolom, hogy ez bármennyire is benne lett volna” – kezdte értékelését Tóth Alex.

„Nagyon rossz élmény ez. Biztos igaz, hogy a vereségekből lehet tanulni, de ezt még mi sem tudjuk. Nem tudom, min csúszott el, mert mindenki nagyon akarta, mindenki nagyon jó teljesítményt nyújtott. Van, persze, amit ezekből a tapasztalatokkal magammal tudok vinni, de ebbe még nem gondoltam bele… Csend és csalódottság volt az öltözőben” – mondta a Ferencváros és a válogatott középpályása.